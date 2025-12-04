Группа ПСБ рассматривает возможность поддержки проектов частной космонавтики

"Космическая отрасль открывает большое пространство для коммерческой деятельности. Наиболее перспективными нишами с точки зрения бизнеса являются производство спутников и услуг, связанных с дистанционным зондированием Земли и передачей данных, а также производство ракет-носителей. Совместно с компанией "Иннопрактика " мы сейчас открываем Центр поддержки высокотехнологичных компаний с прицелом на космическую деятельность, чтобы оказать помощь малым и средним предприятиям, нуждающимся в инвестициях, партнерах и консалтинговых услугах. С точки зрения финансовых инструментов, позволяющих развивать космические проекты, можно выделить механизм государственно-частного партнерства и выход на IPO. Поддерживая национальных чемпионов высокотеха, банк ПСБ способствует повышению привлекательности российской космической отрасли для бизнеса и инвесторов", — отметила Вера Подгузова.

По ее словам, в советские времена наша страна шагнула на 35 лет вперед в космических разработках, и на этой базе, оставленной нашими предками, нужно развивать космическую отрасль и вести ее на международную арену.

Модератором сессии выступил Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике Денис Кравченко. В сессии приняли участие заместитель генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" Борис Глазков, генеральный директор АНО "Инновационный инжиниринговый центр" Николай Колпаков, Председатель совета директоров ГК "Геоскан" Алексей Семенов и другие.