"Километры хороших историй": на Авито Авто прокачают "Волгу" и разыграют полмиллиона рублей

Авито Авто, Xzibit и Дима Гордей запускают совместный проект "Километры хороших историй", в рамках которого всемирно известный рэпер, актер и ведущий легендарного шоу "Тачку на прокачку" берется за рестайлинг одного из самых узнаваемых автомобилей в истории страны — ГАЗ-24 "Волга", а все автолюбители получат возможность рассказать хорошие истории о своих любимых авто и выиграть ценные призы.

Совместный проект "Километры хороших историй" строится на личных историях о том самом особенном автомобиле, который есть в жизни каждого автолюбителя. Центральным элементом станет прокачка "того самого авто" для целой эпохи — легендарной "Волги" 1983 года выпуска. Для реализации этой идеи был привлечен опытный тюнер и кастомайзер — автоблогер Дима Гордей.

В сентябре этого года в рамках своего визита в Москву рэпер и ведущий популярного шоу "Тачку на прокачку" Xzibit объявил о начале сотрудничества с российской платформой Авито Авто. Теперь вместе с командой он создаст новую историю для классики отечественного автопрома.

За процессом рестайлинга можно будет следить в соцсетях Димы Гордея и в журнале Авито Авто в специальном разделе "Дневник прокачки". Все необходимые запчасти — от редких оригинальных деталей до современных компонентов тюнинга — как и сам автомобиль были найдены на Авито Авто. Планируется, что обновленная "Волга" в дальнейшем станет частью музейной экспозиции, а значит, ее смогут увидеть все желающие.

Также в рамках проекта "Километры хороших историй" каждый автолюбитель сможет поделиться историей о своем "том самом авто" и стать участником розыгрыша призов от Авито Авто и Xzibit: стильной футболки с автографом рэпера, функционального набора для автопутешествий, билетов на концерт Xzibit и главного приза — полмиллиона рублей на тюнинг, покупку новой машины или другую автомобильную мечту. Все истории будут опубликованы на странице проекта в Журнале Авито Авто. А победителя выберут Xzibit и Дима Гордей. Своими историями уже поделились Ида Галич, Карина Мурашкина, авто блогеры Том Хэнсон и Константин Заруцкий (Академик) и многие другие.

Выбор ГАЗ-24 "Волга" не случаен: эта модель сама по себе — воплощение живых историй. На таких машинах ездили партийные чиновники, дипломаты, деятели культуры и спорта. Среди владельцев — хоккеисты Валерий Харламов и Вячеслав Фетисов, режиссёр Никита Михалков, композитор Микаэл Таривердиев, тренер Олег Романцев. Ее можно увидеть в таких культовых фильмах как "Служебный роман", "Место встречи изменить нельзя" и "Брат-2". Надежная и технологичная преемница "крылатой" ГАЗ-21 выпускалась с 1970 по 1992 год и до сих пор встречается на улицах и в коллекциях по всему миру.

"У каждого автолюбителя есть "тот самый автомобиль" — живой свидетель важнейших моментов жизни. Возможно, именно на нем мы встретили рассвет после свадьбы, забирали детей из роддома или просто молчали о важном в дороге с другом. Иногда такая машина становится символом целой эпохи — как ГАЗ-24 "Волга". Проект "Километры хороших историй" — именно про такие истории. Про эмоции, воспоминания и те тихие, но значимые роли, которые машина играет в нашей жизни", — прокомментировал Никита Макаров, директор по маркетингу Авито Авто.

"Я всегда отдаю дань истории автомобиля и личности, стоящей за ней — именно это позволяет сделать новую версию машины неповторимой и ценной. А эта "Волга"? В ней столько души и стиля! Она прошла через эпохи, видела, как менялись поколения. Теперь мы пишем для нее новую главу", — поделился Xzibit.

"Прокачивать "Волгу" — это как соединить две эпохи: советскую легенду и современный дух тюнинга. Рестайлинг с уважением к машине, которая была символом статуса, свободы и даже киношного шарма, дорогого стоит. И я надеюсь, что среди нынешних владельцев "двадцать четвертой" найдутся те, кто захочет повторить наш опыт. Я немного завидую им: с одной стороны, у них уже есть "та самая" своя история, связанная с этой машиной, а с другой — вдохновившись нашим проектом с Авито Авто, они смогут написать еще одну — очень яркую и запоминающуюся", — подчеркнул Дмитрий Гордей.

Группа ПСБ рассматривает возможность поддержки проектов частной космонавтики

Группа ПСБ совместно с Национальной технологической инициативой рассматривает возможность поддержки проектов из области частной космонавтики, рассказала Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, выступая на экспертной сессии "Синергия для космоса: новые модели взаимодействия российского бизнеса, государства и стран БРИКС+" в рамках ХII конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

Автотека и Российская государственная библиотека провели совместное исследование своей аудитории

По данным Российской государственной библиотеки, по итогам 2024 года доля читателей в возрасте 18–30 лет выросла на 69%. Данные Автотеки, сервиса Авито Авто по онлайн-проверке истории автомобилей, также показывают значительный рост интереса к проверке машин с пробегом среди молодёжи. Таковы результаты совместного исследования Автотеки и РГБ.

Выше гор — только любовь: завершились съемки сериала "Гордость" для Wink от создателей "Актрис", "Балета" и "Психа"

Завершились съемки восьмисерийной романтической комедии <a href="https://wink.ru/series/gordost-year-2026" target="_blank">"Гордость"</a> (16+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Сериал расскажет о том, как настоящая любовь помогает преодолеть любые предрассудки и найти баланс между традициями и личным выбором. Съемки проекта прошли в самых живописных местах Северной Осетии — Фиагдонском ущелье, Нижнем Унале, Владикавказе, а также в Москве.

На землю тихо опустилась зима: Wink.ru знает, как согреть декабрь

В декабре дни становятся все короче, а вечера — длиннее и холоднее, но есть проверенный способ их согреть. Онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) приготовил на первый месяц зимы отличную коллекцию премьер, которые перенесут в теплые края и в разные уголки мира, даже в другие миры. В декабре зрителей ждут новые эпизоды и неожиданные сюжетные повороты в сериалах из линейки Wink Originals <a href="https://wink.ru/series/obnalshchik-year-2025" target="_blank">"Обнальщик"</a> (18+, заодно зрители отправляются в путешествие на Дальний Восток) и <a href="https://wink.ru/series/nam-poker-year-2025" target="_blank">"Нам покер"</a> (18+, в одной из ролей — Санкт-Петербург).

Ольга Доронина: "Баланс — это командная работа, а вождение — свобода"

Как успешной женщине-руководителю удается совмещать руководство одной из топовых автошкол Самары, активную общественную деятельность и жизнь многодетной матери? Секрет Ольги Дорониной, генерального директора автошколы СОУК, кроется не в суперспособностях, а в грамотном планировании, поддержке семьи и философии осознанного присутствия. В эксклюзивном интервью она рассказала о том, почему гибридный формат работы не отменяет важности живого общения, как семейные поездки на машине становятся лучшей терапией, и почему в основе ее стиля руководства лежит не жесткость, а искренняя любовь к своему делу.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Еще на двух дорогах Самары планируют выделить полосы для автобусов

Руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичев в интервью Волга Ньюс поделился своим мнением о необходимости выделения полос для движения автобусов на дорогах города и рассказал о работе, которая ведется в этом направлении.

Новые 7-метровые ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина к Новому году в Самаре

Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам, сообщает мэрия города. Уже приобретены две 7-метровые искусственные ели, которые станут основой новогодних комплексов в Струковском саду и парке им. Юрия Гагарина. Территории парков Дружбы, Победы, Щорса, 50-летия Октября, "Воронежские озера" и "Молодежный" украсят 5-метровые ели, приобретенные МАУ "Парки Самары" в прошлом году. Живые ели нарядят в скверах им. Академика Кузнецова и "Дубовая роща".

