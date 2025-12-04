ИТ-холдинг Т1 оценил динамику рынка ИИ за 2025 год: сегмент растет почти вдвое быстрее остального ИТ-рынка

04.12.2025 16:53 Читали 16

Искусственный интеллект закрепляется как часть производственных процессов и выходит на промышленное масштабирование. К такому выводу пришли аналитики ИТ-холдинга Т1 в рамках исследования "ИТ-рынок в России 2025-2026: импульсы, энергия и потенциал"*. Так, в 2025 году рынок ИИ в России растет почти вдвое быстрее остального ИТ-сектора: на фоне сдержанного роста ИТ-сферы спрос на ИИ-технологии увеличится на 12% в 2025‑м и на 16% в 2026‑м. Главная причина — переход от экспериментов к индустриализации ИИ: теперь компании внедряют его как полноценный производственный инструмент, способный формировать новые источники доходов и заменять устаревшие операционные модели.

Рынок консолидируется крупнейшими цифровыми экосистемами, однако быстрорастущий спрос открывает новые ниши для стартапов и небольших игроков. Gen AI становится технологической основой автоматизации: на базе генеративных моделей формируются ИИ‑агенты и мультиагентные системы, которые выполняют операции, ранее требовавшие участия человека. Это приводит к структурным изменениям технологий. Так, диалоговые продукты трансформируются в интеллектуальных ассистентов, VLM‑модели расширяются в направлении промышленной аналитики и работы с документами, а ИИ‑сценарии переходят в операционные контуры — от сопровождения клиентов до анализа спроса.

Кроме того, по данным исследования Т1, ключевым драйвером индустриализации ИИ становится запрос на безопасную отечественную инфраструктуру. Нехватка GPU и импортные ограничения ускорили спрос на отечественные ПАКи, которые обеспечивают полный цикл внедрения — от подготовки данных до запуска ИИ‑агентов. Согласно ряду оценок, к 2030 году объем таких решений в России вырастет почти в 15 раз.

До 2030 года ИИ имеет все шансы стать базовой технологией управления бизнес-процессами и госуслугами. Компании отказываются от витринных экспериментов и ожидают от моделей доказуемого результата — сокращения расходов, автоматизации и роста производительности. Это особенно заметно в секторах с высокой долей повторяющихся операций — финансы, медицина, транспорт, промышленность. Только в банковском секторе доля автономных ИИ‑операций в ежедневных сервисных процессах может превысить 15% уже в ближайшие годы. К 2028‑му до 90% B2B‑сделок, как ожидается, будут проходить через посредничество ИИ‑агентов.

"ИИ становится базовым элементом цифрового управления. Рынок ожидает от технологий эффективности: сокращения затрат, снижения операционных циклов, ускоренной обработки документов, логистики, аналитики, риск‑контроля и клиентского сопровождения. Одновременно растет спрос на no/low‑code‑платформы, которые позволяют внедрять ИИ без крупных ИТ‑команд и запускают индустриализацию в малом и среднем бизнесе. Таким образом, ИИ становится архитектурной основой корпоративных экосистем, а на первое место выходит зрелость MLOps и наличие доступных вычислительных мощностей", — отмечает Сергей Голицын, руководитель направления Т1 Искусственный интеллект.

*Данный отчет носит исключительно информационный характер и содержит оценку состояния и динамики отечественного ИТ-рынка, основанную на публичной информации, данных авторитетных рыночных источников, данных собственного аналитического агентства и экспертизы ИТ-холдинга Т1, накопленной в течение 2025 года в ходе коммерческих и некоммерческих проектов по цифровизации в компаниях различных секторов российской экономики и зарубежных рынков. Выборка касается исключительно сегмента продажи ИТ-услуг, ПО и ИТ-оборудования для В2В-сегмента (не учитывает, малый и средний бизнес, а также компании, работающие в B2 °C сегменте).