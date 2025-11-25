Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Сейчас проект постановления администрации проходит экспертизу. Согласно документу, дополнительные средства потребовались для проведения государственной экологической экспертизы проекта. Расходы оценили в 350 тысяч рублей.
Еще 27,1 млн рублей необходимо на проверку достоверности определения сметной стоимости. Таково требование действующего законодательства по объектам накопленного вреда окружающей среде.
"В соответствии с приказом Минприроды России плата за проведение проверки достоверности определения сметной стоимости составит 1% от сметной стоимости планируемых к реализации мероприятий. Согласно сметному расчету, ориентировочная стоимость реализации проекта составит 2,7 млрд рублей", — говорится в пояснительной записке.
На проект ликвидации озера уже потратили 44,35 млн рублей. Остаток средств по контракту, по данным мэрии, составляет 11,27 млн рублей.
Мазутное озеро находится в Кировском районе Самары, в районе поселков Зубчаниновка и Падовка. Объект организовали в 1940-х годах на месте заброшенного карьера добычи глинистого сырья. Туда сливали жидкие промышленные отходы. Ориентировочная масса накопленных отходов - 750 тысяч тонн, включая массу содержимого мазутного озера и антропогенных грунтов.