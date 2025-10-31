ВСК предлагает выгодно пройти профилактическое обследование на онкозаболевания

31.10.2025 18:39 Читали 12

Осенью во всем мире отмечается Всемирный день осведомленности о раке груди, призванный напомнить о важности ранней диагностики и качественного лечения онкологических заболеваний. В рамках этого события Страховой Дом ВСК привлекает внимание к необходимости регулярного обследования и предлагает оформить специальную программу страхования "Сохраняя главное" с выгодой в 10%.

Статистика показывает, что ранняя диагностика онкологических заболеваний позволяет достичь полного излечения в 90% случаев. Однако успех лечения напрямую зависит от своевременного обращения к врачу и возможности получить качественную медицинскую помощь. Страховая программа от ВСК предоставляет комплексную финансовую поддержку при выявлении любого онкологического заболевания, помогая клиентам сосредоточиться на главном — своем здоровье.

В рамках программы "Сохраняя главное" Страховой Дом ВСК проводит ежегодную проверку организма для раннего выявления заболеваний, организовывает лечение в лучших медицинских центрах России, где применяются наиболее эффективные методы и лучшие лекарственные препараты, предоставляет персонального врача-куратора для организации и сопровождения в процессе лечения и консультации онкопсихолога для поддержки эмоционального состояния. Также в случае диагностирования любого онкологического заболевания предусмотрена финансовая поддержка.

Чтобы привлечь внимание к необходимости регулярного обследования, ВСК создала специальное предложение для клиентов. С 1 ноября по 31 декабря полис "Сохраняя главное" можно приобрести с выгодой в 10%. Уточнить подробности об акции и условиях программы можно на сайте vsk.ru или у специалистов компании.