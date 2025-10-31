16+
ВСК предлагает выгодно пройти профилактическое обследование на онкозаболевания

Осенью во всем мире отмечается Всемирный день осведомленности о раке груди, призванный напомнить о важности ранней диагностики и качественного лечения онкологических заболеваний. В рамках этого события Страховой Дом ВСК привлекает внимание к необходимости регулярного обследования и предлагает оформить специальную программу страхования "Сохраняя главное" с выгодой в 10%.

Статистика показывает, что ранняя диагностика онкологических заболеваний позволяет достичь полного излечения в 90% случаев. Однако успех лечения напрямую зависит от своевременного обращения к врачу и возможности получить качественную медицинскую помощь. Страховая программа от ВСК предоставляет комплексную финансовую поддержку при выявлении любого онкологического заболевания, помогая клиентам сосредоточиться на главном — своем здоровье.

В рамках программы "Сохраняя главное" Страховой Дом ВСК проводит ежегодную проверку организма для раннего выявления заболеваний, организовывает лечение в лучших медицинских центрах России, где применяются наиболее эффективные методы и лучшие лекарственные препараты, предоставляет персонального врача-куратора для организации и сопровождения в процессе лечения и консультации онкопсихолога для поддержки эмоционального состояния. Также в случае диагностирования любого онкологического заболевания предусмотрена финансовая поддержка.

Чтобы привлечь внимание к необходимости регулярного обследования, ВСК создала специальное предложение для клиентов. С 1 ноября по 31 декабря полис "Сохраняя главное" можно приобрести с выгодой в 10%. Уточнить подробности об акции и условиях программы можно на сайте vsk.ru или у специалистов компании.

"Северсталь" представила новые инструменты поддержки малого и среднего бизнеса

Дистрибуционная сеть "Северстали" провела в Набережных Челнах бизнес-конференция "Встреча на Каме", которая объединила представителей ключевых ниш металопереработчиков Приволжского федерального округа. Тема встречи вызвала живой отклик, ведь рынок проходит через период перестройки — высокая ставка, снижение деловой активности и темпов строительства. Чтобы оставаться конкурентоспособными, отраслевому бизнесу необходимо перестраивать бизнес-процессы, внедрять современные продукты и технологии, оптимизировать логистику и снабжение.

Авито Работа: ведущие мероприятий — самые популярные креативные специальности среди молодежи

В рамках Молодёжного форума БРИКС 2025 состоялась панельная дискуссия "Молодёжное креативное предпринимательство и роль поддержки государства". Эксперты обсудили, как молодые лидеры становятся драйверами роста креативного рынка труда. Надежда Сацкив, советник директора по развитию Авито Работы, выделила ключевые тренды: рост числа молодых специалистов в креативных индустриях и рост вакансий с требованием ИИ-навыков на 66% за летний период 2025 года.

Звуки нас связали: на Wink.ru вышли аудиодрамы "Гоголь. Страшные сказки" и "Потомокъ"

Новый для российского рынка формат контента — аудиодрамы — запустил онлайн-кинотетар Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Благодаря бинауральной записи аудиодрамы дают слушателям уникальный опыт восприятия контента — при воспроизведении эта технология обеспечивает реалистичное естественное восприятие звука обоими ушами. Голоса актеров, специально созданное музыкальное сопровождение, а также мельчайшие шорохи, шепот, ветер, скрип половиц и треск камина переносят слушателя в особенную аудиореальность, создавая кино без картинки.

Минусеют вечера в ноябре, но онлайн-кинотеатр Wink.ru спешит на помощь

В ноябре вечера удлиняются и становятся холоднее, но благодаря онлайн-кинотеатру Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) у природы нет плохой погоды. Премьеры последнего месяца осени согреют и объединят родственные души для совместных просмотров кино и сериалов. Одной из главных тем месяца, так уж получилось, стали шальные деньги.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

В Самаре собираются ввести дифференцированный норматив по парковкам

Региональное министерство градостроительной политики продолжает проработку норматива по обустройству парковок в новых жилых комплексах Самары. Подробности глава ведомства Андрей Грачев озвучил в среду, 22 октября, на круглом столе, посвященном разработке стратегии социально-экономического развития города.

