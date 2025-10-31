ВСК запустила обновленную программу страхования имущества с защитой от рисков БПЛА

16+
Страховой Дом ВСК расширил продукт страхования квартир "Метражи-ВСК". Главным нововведением стали специальные пакетные предложения с фиксированными страховыми суммами, а также включение во все варианты программы защиту от повреждений в результате атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Теперь клиентам кроме полиса-конструктора (когда страхователь сам "собирает" свой полис, исходя из важных только ему покрытий) доступны несколько готовых вариантов защиты с фиксированными лимитами. Среди них — пакеты "Базовый", "Оптимальный", "Стандартный" и "Премиум", которые предлагают страховое покрытие по конструктивным элементам на сумму до 16 миллионов рублей, по внутренней отделке и ответственности перед соседями — до 3,2 миллионов рублей. При этом все перечисленные пакеты уже включают в себя покрытие риска повреждения имущества в результате атак беспилотников. Также можно оформить пакет "Гражданская ответственность" со страховой суммой 500 тысяч рублей.

Условия "коробочных" вариантов "Метражей" действуют в большинстве регионов присутствия компании. С подробностями и актуальной информацией можно ознакомиться в офисах ВСК или у страховых агентов компании.

"Метражи-ВСК" — это полис для страхования квартир, для оформления которого клиенту необходимо знать только адрес и площадь жилья. Все остальные параметры, включая страховые суммы по основным рискам, уже заложены в выбранный пакет. Это избавляет от необходимости делать сложные расчеты и упрощает выбор подходящей защиты.

Полис покрывает большинство рисков, включая залив из-за воздействия атмосферных осадков для владельцев квартир на последних этажах.

Особенностью программы является ее прозрачность. В ней нет скрытых ограничений на выплату за один квадратный метр, что делает процесс урегулирования убытков максимально понятным. Выплата осуществляется по фактическому ущербу. Для большего комфорта клиент может дополнительно включить в полис возмещение без учета износа по принципу "новое за старое", покрытие на время проведения косметического ремонта или сдачи жилья в аренду.

При незначительных повреждениях на сумму до 50 000 рублей урегулирование возможно без предоставления справок. Для более серьезных случаев не потребуется ожидать приезда эксперта — доступна удобная функция "самоосмотр" повреждений через мобильное приложение ВСК. Страховка доступна в том числе для квартир в домах, построенных с 1921 года.

