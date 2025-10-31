Аналитика "Т1 Иннотех": банки сократили размер потерь от операционных рисков на 40%

16+
Теперь потери на операционных рисках составляют менее 1 рубля с каждых 100 рублей прибыли вместо 1,25 рублей в прошлом году.

По данным Т1 Иннотех (входит в ИТ-холдинг Т1), основанным на консолидированной отчетности российских банков-участников системы ОРИКС, по итогам первого полугодия 2025 года отношение потерь от операционного риска к доходам в российских банках, участвующих в системе ОРИКС, составило 0,92% в годовом выражении (т.е. 92 копейки с каждых 100 рублей прибыли). Этот показатель снизился на 40% по сравнению с уровнем 2024 года.

"Операционные риски становятся все более волатильными, а их влияние на финансовые результаты банков традиционно велико. Поэтому критично не только анализировать собственные потери, но и сравнивать свои показатели с рынком. Система ОРИКС дает банкам доступ к актуальным данным о реализованных рисках и позволяет оценить свою устойчивость на фоне других участников. Это ключевой инструмент для принятия проактивных решений и минимизации будущих потерь", — отметил Андрей Гулидин, заместитель генерального директора "Т1 Иннотех".

Снизилась также и доля крупнейших потерь (свыше 7 млн рублей): в 2025 году она составляет менее 9% всех прямых потерь по сравнению с 15% в 2024 году. Это говорит о сокращении влияния крупных событий на риск-профиль банков. Однако уровень концентрации в этой группе остается высоким: более половины всех потерь (51%) по-прежнему связано именно с инцидентами такого масштаба. В среднем в одном банке за полугодие регистрировалось около 25 подобных случаев, каждый из которых приносил убытки на сумму около 32,7 млн рублей.

Большая часть потерь традиционно приходится на три категории: внешнее мошенничество (59%), нарушения управления процессами (17%) и нарушения прав клиентов (7%). Совокупно они формируют более 80% всего объема потерь.

Данные по российскому финсектору получены из регуляторных отчетов, которые были предоставлены банками-участниками системы ОРИКС. На платформе ОРИКС обрабатывались отчеты 14 банков (в числе которых — представители ТОП-10), начиная с IV квартала 2022 г. Безопасность и конфиденциальность данных обеспечены средствами информационной защиты системы, которые соответствуют требованиям ГОСТ к усиленному уровню защиты информации.

ОРИКС (входит в реестр российского ПО) — сервис сравнительной аналитики по операционному риску от "Т1 Иннотех". Благодаря этому решению каждый участник финансового рынка может сравнить собственную статистику потерь от операционного риска с обобщенными показателями по всему банковскому и финансовому сектору или схожим банкам и компаниям.

Авито Работа: ведущие мероприятий — самые популярные креативные специальности среди молодежи

В рамках Молодёжного форума БРИКС 2025 состоялась панельная дискуссия "Молодёжное креативное предпринимательство и роль поддержки государства". Эксперты обсудили, как молодые лидеры становятся драйверами роста креативного рынка труда. Надежда Сацкив, советник директора по развитию Авито Работы, выделила ключевые тренды: рост числа молодых специалистов в креативных индустриях и рост вакансий с требованием ИИ-навыков на 66% за летний период 2025 года.

На конференции Авито Услуг обсудили тренды и будущее отрасли ремонта и строительства

Отрасль ремонта и строительства переживает этап обновления и пересмотра традиционных бизнес-моделей. В Москве прошла третья ежегодная конференция Авито Услуг, посвященная рынку ремонта и строительства. Участники — представители компаний, эксперты и предприниматели — подвели итоги 2025 года и обсудили тенденции, которые будут определять развитие отрасли в ближайшие годы. Среди них — рост интереса к цифровым решениям, развитие индивидуального жилищного строительства и изменение структуры спроса.

Минусеют вечера в ноябре, но онлайн-кинотеатр Wink.ru спешит на помощь

В ноябре вечера удлиняются и становятся холоднее, но благодаря онлайн-кинотеатру Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) у природы нет плохой погоды. Премьеры последнего месяца осени согреют и объединят родственные души для совместных просмотров кино и сериалов. Одной из главных тем месяца, так уж получилось, стали шальные деньги.

Как похорошел Арканар: завершились съемки сериала "Трудно быть богом"

Завершились съемки восьмисерийной остросюжетной драмы <a href="https://wink.ru/series/trudno-byt-bogom-year-2026" target="_blank">"Трудно быть богом"</a> (18+) по мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) и телеканала НТВ. Производством занимаются "НМГ Студия" и Team Films при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Создатели сериала впервые раскрыли полный каст проекта.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

В Самаре собираются ввести дифференцированный норматив по парковкам

Региональное министерство градостроительной политики продолжает проработку норматива по обустройству парковок в новых жилых комплексах Самары. Подробности глава ведомства Андрей Грачев озвучил в среду, 22 октября, на круглом столе, посвященном разработке стратегии социально-экономического развития города.

