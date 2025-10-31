16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Россияне проведут ноябрьские праздники в Китае и Армении, активный отдых осенью предпочитают только 7% туристов — аналитика ВСК

Читали 5

Китай — самое популярное у россиян направление поездок в ноябрьские праздники. К такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. В топе также азиатские страны, ОАЭ и Армения. Турция в ноябре оказалась непопулярной, как и внутренний туризм.

В 2025 году в ноябрьские праздники среди самостоятельных туристов (отправляющихся в поездки без покупки тура) самыми востребованными направлениями для отдыха стали:

  • Китай — 23% полисов страхования путешественников
  • Шри-Ланка — 15%
  • Таиланд — 15%
  • Вьетнам — 15%
  • ОАЭ — 11%

Примечательно, что традиционно привлекательная для россиян Турция в ноябре оказалась непопулярной, как и внутренний туризм во многом из-за роста стоимости проживания и билетов. В число востребованных экзотических стран в топ вошли Индонезия и Марокко (по 4%). "Снижение интереса к Турции в ноябре — это ежегодная сезонная тенденция. Она связана с переходной погодой в самом регионе, когда пляжный отдых уже не так актуален, а зимний еще не начался. Подобный спад мы фиксируем и в спросе на внутренний туризм. В результате туристы закономерно начинают активнее интересоваться направлениями в Азии, где сохраняется стабильно теплая погода, что и формирует устойчивый ноябрьский тренд", — отмечает Марина Меликьян, руководитель дирекции по работе с нефинансовыми посредниками Страхового Дома ВСК.

Среди ближайших к России стран самое популярное направление — Армения (8%). На втором месте с небольшим отставанием идет Грузия (4%).

В 2025 году в ноябре россияне предпочитают отдыхать поодиночке (42%) или парами (также 42%). Компаниями по 3-4 человека отдыхают реже, чем летом — 11% против 25% в летние каникулы.

Активный отдых, включающий различные виды спорта, предпочитают в ноябре только 7% россиян, летом их доля составляла 25%.

В ноябре россияне планируют более долгие отпуска в сравнении с летом — 23% поедут отдыхать до 1 недели (18% летом), 11% — на 8-10 дней (25% летом), 61% — на срок больше 10 дней.

Версия для печати

Новости

Назад. 31 октября 2025
Аналитика "Т1 Иннотех": банки сократили размер потерь от операционных рисков на 40%
Россияне проведут ноябрьские праздники в Китае и Армении, активный отдых осенью предпочитают только 7% туристов — аналитика ВСК

В России и мире

Авито Работа: ведущие мероприятий — самые популярные креативные специальности среди молодежи

В рамках Молодёжного форума БРИКС 2025 состоялась панельная дискуссия "Молодёжное креативное предпринимательство и роль поддержки государства". Эксперты обсудили, как молодые лидеры становятся драйверами роста креативного рынка труда. Надежда Сацкив, советник директора по развитию Авито Работы, выделила ключевые тренды: рост числа молодых специалистов в креативных индустриях и рост вакансий с требованием ИИ-навыков на 66% за летний период 2025 года.

На конференции Авито Услуг обсудили тренды и будущее отрасли ремонта и строительства

Отрасль ремонта и строительства переживает этап обновления и пересмотра традиционных бизнес-моделей. В Москве прошла третья ежегодная конференция Авито Услуг, посвященная рынку ремонта и строительства. Участники — представители компаний, эксперты и предприниматели — подвели итоги 2025 года и обсудили тенденции, которые будут определять развитие отрасли в ближайшие годы. Среди них — рост интереса к цифровым решениям, развитие индивидуального жилищного строительства и изменение структуры спроса.

Культура и стиль

Минусеют вечера в ноябре, но онлайн-кинотеатр Wink.ru спешит на помощь

В ноябре вечера удлиняются и становятся холоднее, но благодаря онлайн-кинотеатру Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) у природы нет плохой погоды. Премьеры последнего месяца осени согреют и объединят родственные души для совместных просмотров кино и сериалов. Одной из главных тем месяца, так уж получилось, стали шальные деньги.

Как похорошел Арканар: завершились съемки сериала "Трудно быть богом"

Завершились съемки восьмисерийной остросюжетной драмы <a href="https://wink.ru/series/trudno-byt-bogom-year-2026" target="_blank">"Трудно быть богом"</a> (18+) по мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) и телеканала НТВ. Производством занимаются "НМГ Студия" и Team Films при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Создатели сериала впервые раскрыли полный каст проекта.

Люди

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

В Самаре собираются ввести дифференцированный норматив по парковкам

Региональное министерство градостроительной политики продолжает проработку норматива по обустройству парковок в новых жилых комплексах Самары. Подробности глава ведомства Андрей Грачев озвучил в среду, 22 октября, на круглом столе, посвященном разработке стратегии социально-экономического развития города.

Он и она