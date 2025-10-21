16+
Врачи и fashion-эксперты дают советы по правильному подбору бюстгалтера, чтобы избежать травмы груди

Октябрь во всем мире традиционно считается месячником борьбы с раком груди — одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин. Эксперты сети off-price магазинов Familia и врач Страхового Дома ВСК подготовили базовые советы для женщин о мерах профилактики РМЖ, в частности поделились правилами подбора бюстгалтера, помогающими избежать травм груди.

Как рассказала врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Анна Солодухина, рак молочной железы (РМЖ) занимает лидирующее место в структуре онкозаболеваемости среди женского населения — на него приходится почти 21% случаев онкологии у женщин в стране. Однако при ранней диагностике показатели выздоровления достигают более 90%.

В преддверии "Розового октября" эксперты Familia провели опрос среди своих покупательниц из разных возрастных групп. В результате выяснилось, что более 61% россиянок от 25 до 40 лет ответственно относятся к своему здоровью — проходят диспансеризацию не реже, чем один раз в три года. А в группе 40 — 65 лет порядка 73% заявили, что обследуются ежегодно. Причем только у 25% из них в анамнезе есть факторы риска РМЖ.

По данным Анны Солодухиной, в группу риска рака груди в первую очередь входят женщины с генетическими факторами. Также надо внимательнее следить за здоровьем женщинами с ранним началом менструации и поздней менопаузой, тем, у кого нет детей или они появились в зрелом возрасте, кто сталкивался с нарушением лактации. А также в зоне риска РМЖ — девушки с ожирением, диабетом и вредными привычками. Кроме того, риск развития РМЖ возрастает в 40 — 45 лет.

Один из распространенных мифов о раке груди заключается в том, что неверный выбор бюстгальтера может повлиять на развитие онкологии. Проведенные научные исследования не подтвердили давнее предположение о том, что тесный бюстгальтер увеличивает риск рака молочной железы из-за сдавливания лимфатических сосудов и накопления канцерогенов.

"Сосредоточьтесь на доказанных факторах рисках рака груди и регулярном скрининге. Выбирайте удобное белье из дышащих материалов для комфорта и здоровья, а не из страха перед онкологией", — советует врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Анна Солодухина.

И все же стоит помнить, что нижнее белье не должно вызывать дискомфорта, чтобы не травмировать грудь. По данным Familia, более 73% россиянок от 25 до 40 лет выбирают бюстгальтеры по красоте, а не удобству. В группе старше 40 лет этот показатель ниже — 67%.

