16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Владельцы Jetour, Voyah и Zeekr реже всех попадают в ДТП — аналитика ВСК по китайским маркам

Читали 4

Около 8% ДТП по ОСАГО в 2025 году пришлось на автомобили китайских брендов — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Несмотря на рост востребованности таких марок, их доля в общей структуре аварийности сохраняется на низком уровне. Опаснее всего на дорогах обладатели Chery, а реже других в дорожные аварии попадают владельцы Jetour и электрических моделей — Voyah и Zeekr.

По данным Страхового Дома ВСК, чаще всего виновниками ДТП среди обладателей китайских марок автомобилей становились владельцы Chery (20%), Haval (18%) и Geely (13%). Реже среди авто популярных китайских брендов в дорожные аварии попадают Jetour (2%), JAC (4%), OMODA (4,4%). Также в число наименее аварийных авто входят электрические модели — Voyah (0,3%) и Zeekr (0,1%).

Несмотря на то что мужчины остаются лидерами по аварийности, среди обладателей китайских марок их доля наименее высокая — 74% (81% происшествий в целом по РФ по всем маркам авто). Число женщин-виновниц ДТП в сегменте китайских авто составляет 26%.

В антирейтинг регионов по ДТП с участием китайских автомобилей вошли:

  • Москва — 29%;
  • Краснодарский край — 7,6%;
  • Санкт-Петербург — 3,9%
  • Татарстан — 2,5%
  • Ростовская область — 2,6%
  • Новосибирская область — 2,4%

Более 34% ДТП с участием китайских автомобилей происходит по вине авто корпоративных автопарков (такси, каршеринга и пр.).

Версия для печати

Новости

Назад. 03 сентября 2025
Владельцы Jetour, Voyah и Zeekr реже всех попадают в ДТП — аналитика ВСК по китайским маркам
Екатерина Колесникова, Т1: "Высокий спрос на ИТ-специалистов сохранится, и востребованы будут те, кто умеет быстро адаптироваться к трендам рынка"

В России и мире

Для развития нужна консолидация: репортаж о 7-й международной конференции института "Гипровостокнефть"

Почти 300 участников, более 75 докладов и продуктивный нетворкинг. Таковы результаты 7-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которая прошла в Самаре 13–14 августа. Организовал мероприятие ведущий в нефтяной отрасли страны комплексный институт по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть") при поддержке правительства Самарской области.

90 лучших студентов из более 7000 участников отбора получили офферы по итогам образовательного интенсива

90 студентов получили приглашение на стажировку в ИТ-холдинг Т1 по итогам защиты проектов, над которыми они работали в рамках двухмесячного образовательного проекта ИТ-лагерь Т1. Финал состоялся 28 августа сразу в трех городах России — Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. В заключительный этап прошли 288 начинающих ИТ-специалистов со всей страны из более 7000 человек, подавших заявки на участие в интенсиве, а 90 молодых талантов были приглашены на оплачиваемую стажировку в Т1.

Культура и стиль

Следствие снова ведет школьница: второй сезон детского детективного сериала "Любопытная Варвара" стартует в Wink.ru 2 октября

Премьера комедийно-детективного сериала <a href="https://wink.ru/seasons/lyubopytnaya-varvara-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Любопытная Варвара. Второй сезон"</a> (6+) состоится 2 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в продолжении полюбившегося проекта исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщева и Вера Островская.

Музыка, которая лечит душу. Как прошел концерт группы "Моя Мишель" в Самаре

В минувшее воскресенье, 24 августа, Roof Live превратился в центр эмоций и музыкального волшебства, несмотря на серое небо. В этот вечер популярная российская группа "Моя Мишель" собрала поклонников, готовых погрузиться в мир музыки и откровений.

Люди

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она