Владельцы Jetour, Voyah и Zeekr реже всех попадают в ДТП — аналитика ВСК по китайским маркам

По данным Страхового Дома ВСК, чаще всего виновниками ДТП среди обладателей китайских марок автомобилей становились владельцы Chery (20%), Haval (18%) и Geely (13%). Реже среди авто популярных китайских брендов в дорожные аварии попадают Jetour (2%), JAC (4%), OMODA (4,4%). Также в число наименее аварийных авто входят электрические модели — Voyah (0,3%) и Zeekr (0,1%).
Несмотря на то что мужчины остаются лидерами по аварийности, среди обладателей китайских марок их доля наименее высокая — 74% (81% происшествий в целом по РФ по всем маркам авто). Число женщин-виновниц ДТП в сегменте китайских авто составляет 26%.
В антирейтинг регионов по ДТП с участием китайских автомобилей вошли:
- Москва — 29%;
- Краснодарский край — 7,6%;
- Санкт-Петербург — 3,9%
- Татарстан — 2,5%
- Ростовская область — 2,6%
- Новосибирская область — 2,4%
Более 34% ДТП с участием китайских автомобилей происходит по вине авто корпоративных автопарков (такси, каршеринга и пр.).