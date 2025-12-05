16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Редкие вещицы и новые авто: на Авито стартовала новогодняя распродажа

Читали: 8

Черная Пятница прошла, но скидки остались — Авито запускает еще одну "Хватамбу". Новогодняя распродажа пройдет с 1 по 23 декабря, для тех, кто не успел поймать ноябрьские скидки. В акции принимают участие 10 млн товаров из всех категорий без ограничений — от одежды и аксессуаров до техники и новых автомобилей. Акцент сделан на новогоднюю тематику, а скидки достигают 80%.

"Мы решили продлить покупателям возможность приобрести все необходимое по скидкам, запустив новогоднюю "Хватамбу". Авито — площадка, на которой продаются уникальные товары. Именно здесь можно найти самые необычные подарки, которые удивят даже тех, у кого "уже все есть". Поэтому мы решили сделать так, чтобы в этом году купить презенты по выгодным ценам успели все", — отмечает Елена Низовцева, руководитель бизнес-направлений "Распродаж", промо и мотивационных программ на Авито.

Среди множества выгодных предложений на платформе пользователи могут найти также новые автомобили LADA. В рамках совместной акции автопроизводителя и Авито Авто покупатели, позвонившие дилеру из объявления на платформе, получат дополнительную скидку. Предложение распространяется на ключевые модели бренда, от самой доступной LADA Granta до флагманской LADA Aura, а также на коммерческие автомобили. Для каждой модели подготовлен свой набор выгод: например, покупатели LADA Vesta с автоматической трансмиссией получат скидку 20 тыс. рублей и пакет аксессуаров, а для статусной LADA Aura бренд подготовил скидку в 50 тыс. рублей и сигнализацию с автозапуском в подарок.

На ноябрьской "Хватамбе" россияне приобрели товары на сумму 11,4 млрд рублей, сэкономив в общей сложности 1,2 млрд рублей за счет скидок до 90%. В среднем ежедневно пользователи сервиса совершали около 63 500 покупок. Средний чек по итогам распродажи составил 7 тыс. рублей. Чаще всего на распродаже покупали одежду, обувь и аксессуары — на эту категорию пришлось 37% продаж. На втором месте — запчасти с долей 15%, на третьем — товары для хобби. На них пришлось 8% от всех продаж на платформе. Также в пятерку самых популярных категорий вошли мебель с долей 6%, а также аудио- и видеотехника — на нее пришлось 5% продаж.

"Хватамба" — это федеральная распродажа товаров от профессиональных и частных продавцов, которая проходит с 2024 года. Принимать добровольное участие в ней могут продавцы с высоким рейтингом, которые размещают товары в одной из или нескольких категориях из списка: "Одежда, обувь и аксессуары", "Электроника", "Запчасти", "Для дома и дачи". За честностью скидок следит специальный алгоритм. Он создан специалистами платформы и позволяет покупателям убедиться в честности предоставляемого дисконта: ассортимент с "накрученными" ценниками не попадет в акцию.

Версия для печати

В России и мире

Группа ПСБ рассматривает возможность поддержки проектов частной космонавтики

Группа ПСБ совместно с Национальной технологической инициативой рассматривает возможность поддержки проектов из области частной космонавтики, рассказала Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, выступая на экспертной сессии "Синергия для космоса: новые модели взаимодействия российского бизнеса, государства и стран БРИКС+" в рамках ХII конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

Автотека и Российская государственная библиотека провели совместное исследование своей аудитории

По данным Российской государственной библиотеки, по итогам 2024 года доля читателей в возрасте 18–30 лет выросла на 69%. Данные Автотеки, сервиса Авито Авто по онлайн-проверке истории автомобилей, также показывают значительный рост интереса к проверке машин с пробегом среди молодёжи. Таковы результаты совместного исследования Автотеки и РГБ.

Культура и стиль

Выше гор — только любовь: завершились съемки сериала "Гордость" для Wink от создателей "Актрис", "Балета" и "Психа"

Завершились съемки восьмисерийной романтической комедии <a href="https://wink.ru/series/gordost-year-2026" target="_blank">"Гордость"</a> (16+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Сериал расскажет о том, как настоящая любовь помогает преодолеть любые предрассудки и найти баланс между традициями и личным выбором. Съемки проекта прошли в самых живописных местах Северной Осетии — Фиагдонском ущелье, Нижнем Унале, Владикавказе, а также в Москве.

На землю тихо опустилась зима: Wink.ru знает, как согреть декабрь

В декабре дни становятся все короче, а вечера — длиннее и холоднее, но есть проверенный способ их согреть. Онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) приготовил на первый месяц зимы отличную коллекцию премьер, которые перенесут в теплые края и в разные уголки мира, даже в другие миры. В декабре зрителей ждут новые эпизоды и неожиданные сюжетные повороты в сериалах из линейки Wink Originals <a href="https://wink.ru/series/obnalshchik-year-2025" target="_blank">"Обнальщик"</a> (18+, заодно зрители отправляются в путешествие на Дальний Восток) и <a href="https://wink.ru/series/nam-poker-year-2025" target="_blank">"Нам покер"</a> (18+, в одной из ролей — Санкт-Петербург).

Люди

Ольга Доронина: "Баланс — это командная работа, а вождение — свобода"

Как успешной женщине-руководителю удается совмещать руководство одной из топовых автошкол Самары, активную общественную деятельность и жизнь многодетной матери? Секрет Ольги Дорониной, генерального директора автошколы СОУК, кроется не в суперспособностях, а в грамотном планировании, поддержке семьи и философии осознанного присутствия. В эксклюзивном интервью она рассказала о том, почему гибридный формат работы не отменяет важности живого общения, как семейные поездки на машине становятся лучшей терапией, и почему в основе ее стиля руководства лежит не жесткость, а искренняя любовь к своему делу.

Кошелек

Тартарус ждет: стартует открытое бета-тестирование шутера PIONER на "Играх Ростелеком"

Пользователям платформы "Игры Ростелеком" с 4 по 9 декабря доступно финальное открытое бета-тестирование шутера PIONER (18+). Действие разворачивается на постапокалиптическом острове Тартарус, игра побуждает игроков исследовать, разрабатывать стратегии и выживать в мире, где от их выбора многое зависит. На этапе тестирования игроки смогут опробовать новые механики и получить уникальные игровые бонусы. Премьера шутера, разрабатываемого российской студией GFAGames, состоится эксклюзивно на платформе "Игры Ростелеком" 16 декабря.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Еще на двух дорогах Самары планируют выделить полосы для автобусов

Руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичев в интервью Волга Ньюс поделился своим мнением о необходимости выделения полос для движения автобусов на дорогах города и рассказал о работе, которая ведется в этом направлении.

Новые 7-метровые ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина к Новому году в Самаре

Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам, сообщает мэрия города. Уже приобретены две 7-метровые искусственные ели, которые станут основой новогодних комплексов в Струковском саду и парке им. Юрия Гагарина. Территории парков Дружбы, Победы, Щорса, 50-летия Октября, "Воронежские озера" и "Молодежный" украсят 5-метровые ели, приобретенные МАУ "Парки Самары" в прошлом году. Живые ели нарядят в скверах им. Академика Кузнецова и "Дубовая роща".

Он и она