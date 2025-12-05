16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито Работа: в Самарской области сфера тяжёлого машиностроения — наиболее высокооплачиваемая

Читали: 9

Примерно 39% всех вакансий в отрасли тяжёлого машиностроения, опубликованных в Самарской области осенью 2025 года, предусматривали для соискателей средние предлагаемые зарплаты выше 100 тыс. руб/мес. По этому показателю отрасль заняла лидирующие позиции в регионе. Такие данные предоставили аналитики Авито Работы.

Рейтинг рассчитывался с учетом зарплатных предложений для специалистов с опытом работы 1–3 года и составлен на основе зарплатных вилок, указанных работодателями в описании вакансий. В выборку не вошли вахтовые позиции, а также вакансии в сфере информационных технологий, поскольку уровень зарплатных предложений для IT-специалистов в значительной степени зависит от грейда соискателя. При расчете учитывались вакансии как с полной, так и с посменной занятостью, где количество рабочих часов выбирает сам сотрудник — это касается, например, большинства складских рабочих: стикеровщиков, сортировщиков и фасовщиков. Кроме того, работодатели часто указывают в описании вакансий диапазон зарплат с учетом максимальных значений, поэтому фактическая заработная плата может отличаться от средних показателей.

Сфера добычи, переработки угля, руд и других полезных ископаемых заняла второе место в рейтинге: около 37% всех вакансий, размещенных в отрасли этой осенью, предусматривали средние зарплатные предложения от 100 тыс. руб/мес и выше.

Сфера производства электроники и бытовой техники замыкает тройку лидеров в регионе — здесь 35% от всех предложений в отрасли пришлось на вакансии со средними предлагаемыми зарплатами от 100 тыс. руб/мес и выше.

Сферы деятельности с наибольшей долей вакансий со средними зарплатными предложениями свыше 100 000 руб/мес по России в целом, осень 2025

Сфера деятельности

Доля высокооплачиваемых вакансий от общего числа предложений о работе в сфере по России, %, осень 2025

Производство электро- и оптического оборудования

52%

Тяжелое машиностроение

43%

Транспортное машиностроение

37%

Производство электроники и бытовой техники

33%

Производство промышленного оборудования и станков

33%

Строительство промышленных и инфраструктурных объектов

31%

Добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых

30%

Ремонт и отделка помещений

29%

Управление транспортной инфраструктурой

26%

Производство непродовольственных потребительских товаров

25%

Этой осенью по всей России доля вакансий, где работодатели указывают зарплаты от 100 тыс. руб/мес и выше, достигла 14% от общего числа размещенных на платформе объявлений.

"Наибольший рост числа вакансий со средними предлагаемыми зарплатами свыше 100 тыс. руб/мес отмечен в Крыму (+94% за год), Рязанской (+75%) и Орловской областях (+73%). В Рязанской области это напрямую связано с запуском новых производств и развитием инфраструктуры: в регионе на ПМЭФ-2025 подписано более 20 инвестиционных соглашений на сумму свыше 30 млрд рублей, предусматривающих создание индустриального парка, агропромышленного комплекса и научно‑технологического центра, а также строительство дорог и инженерных сетей для поддержки новых производств. В других регионах также активно реализуются проекты по развитию производства, инициируются новые инфраструктурные проекты, что сказывается на росте зарплатных предложений для новых сотрудников, особенно для специалистов складской логистики и промышленных рабочих", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Версия для печати

В России и мире

Группа ПСБ рассматривает возможность поддержки проектов частной космонавтики

Группа ПСБ совместно с Национальной технологической инициативой рассматривает возможность поддержки проектов из области частной космонавтики, рассказала Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, выступая на экспертной сессии "Синергия для космоса: новые модели взаимодействия российского бизнеса, государства и стран БРИКС+" в рамках ХII конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

Автотека и Российская государственная библиотека провели совместное исследование своей аудитории

По данным Российской государственной библиотеки, по итогам 2024 года доля читателей в возрасте 18–30 лет выросла на 69%. Данные Автотеки, сервиса Авито Авто по онлайн-проверке истории автомобилей, также показывают значительный рост интереса к проверке машин с пробегом среди молодёжи. Таковы результаты совместного исследования Автотеки и РГБ.

Культура и стиль

Выше гор — только любовь: завершились съемки сериала "Гордость" для Wink от создателей "Актрис", "Балета" и "Психа"

Завершились съемки восьмисерийной романтической комедии <a href="https://wink.ru/series/gordost-year-2026" target="_blank">"Гордость"</a> (16+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Сериал расскажет о том, как настоящая любовь помогает преодолеть любые предрассудки и найти баланс между традициями и личным выбором. Съемки проекта прошли в самых живописных местах Северной Осетии — Фиагдонском ущелье, Нижнем Унале, Владикавказе, а также в Москве.

На землю тихо опустилась зима: Wink.ru знает, как согреть декабрь

В декабре дни становятся все короче, а вечера — длиннее и холоднее, но есть проверенный способ их согреть. Онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) приготовил на первый месяц зимы отличную коллекцию премьер, которые перенесут в теплые края и в разные уголки мира, даже в другие миры. В декабре зрителей ждут новые эпизоды и неожиданные сюжетные повороты в сериалах из линейки Wink Originals <a href="https://wink.ru/series/obnalshchik-year-2025" target="_blank">"Обнальщик"</a> (18+, заодно зрители отправляются в путешествие на Дальний Восток) и <a href="https://wink.ru/series/nam-poker-year-2025" target="_blank">"Нам покер"</a> (18+, в одной из ролей — Санкт-Петербург).

Люди

Ольга Доронина: "Баланс — это командная работа, а вождение — свобода"

Как успешной женщине-руководителю удается совмещать руководство одной из топовых автошкол Самары, активную общественную деятельность и жизнь многодетной матери? Секрет Ольги Дорониной, генерального директора автошколы СОУК, кроется не в суперспособностях, а в грамотном планировании, поддержке семьи и философии осознанного присутствия. В эксклюзивном интервью она рассказала о том, почему гибридный формат работы не отменяет важности живого общения, как семейные поездки на машине становятся лучшей терапией, и почему в основе ее стиля руководства лежит не жесткость, а искренняя любовь к своему делу.

Кошелек

Тартарус ждет: стартует открытое бета-тестирование шутера PIONER на "Играх Ростелеком"

Пользователям платформы "Игры Ростелеком" с 4 по 9 декабря доступно финальное открытое бета-тестирование шутера PIONER (18+). Действие разворачивается на постапокалиптическом острове Тартарус, игра побуждает игроков исследовать, разрабатывать стратегии и выживать в мире, где от их выбора многое зависит. На этапе тестирования игроки смогут опробовать новые механики и получить уникальные игровые бонусы. Премьера шутера, разрабатываемого российской студией GFAGames, состоится эксклюзивно на платформе "Игры Ростелеком" 16 декабря.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Еще на двух дорогах Самары планируют выделить полосы для автобусов

Руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичев в интервью Волга Ньюс поделился своим мнением о необходимости выделения полос для движения автобусов на дорогах города и рассказал о работе, которая ведется в этом направлении.

Новые 7-метровые ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина к Новому году в Самаре

Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам, сообщает мэрия города. Уже приобретены две 7-метровые искусственные ели, которые станут основой новогодних комплексов в Струковском саду и парке им. Юрия Гагарина. Территории парков Дружбы, Победы, Щорса, 50-летия Октября, "Воронежские озера" и "Молодежный" украсят 5-метровые ели, приобретенные МАУ "Парки Самары" в прошлом году. Живые ели нарядят в скверах им. Академика Кузнецова и "Дубовая роща".

Он и она