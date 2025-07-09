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T1 разработал решение для формирования банковской отчётности на базе BI-платформы Modus

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Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1) и компания Modus представили решение для автоматического сбора и анализа данных о работе кредитных организаций с Бюро кредитных историй (БКИ). Это упрощает и ускоряет взаимодействие банка с БКИ, в рамках требований 218-ФЗ, снижает влияние человеческого фактора и вероятность штрафов от регулятора, а также содействует улучшению качества обслуживания клиентов. Решение построено на базе отечественной платформы для бизнес-аналитики Modus BI.

Аналитический портал Modus BI — это высокопроизводительная self-service платформа с богатым функционалом "из коробки". Она позволяет пользователям формировать отчёты в режиме low-code без привлечения программистов, предоставляет широкий набор визуализаций и даёт возможность разрабатывать собственные визуальные элементы. Интуитивно понятный интерфейс и открытая база знаний делают работу с платформой максимально комфортной, а широкий спектр интеграций обеспечивает гибкость решения для различных бизнес-задач.

Экспертиза команды Т1 ИИ в финтех-проектах позволила интегрировать продукт в сложную ИТ-инфраструктуру банков и обеспечить высокую скорость обработки и безопасность данных.

Приложение подключается к сервисам передачи данных в БКИ (например, Credreg), агрегирует ключевые показатели — динамику качества передаваемых данных, причины отказов, структуру просроченной задолженности, выдачи кредитов по регионам и типам, а также визуализирует их на интерактивных дашбордах. Это позволяет банкам не только оперативно выявлять узкие места и минимизировать риски штрафов и проверок со стороны регуляторов, но и существенно снизить трудозатраты на подготовку отчетности и внутренний аудит.

Продукт открывает новые возможности для интеграции с CRM, ERP, BPM и другими системами, формируя комплексную аналитику для принятия управленческих решений и повышения эффективности работы банка.

"Сегодня банки сталкиваются с возрастающими требованиями к качеству и прозрачности передачи данных в Бюро кредитных историй. Наше совместное решение с Modus не только автоматизирует этот процесс, но и создает новые стандарты аналитики для финансового рынка. В планах — дальнейшее развитие аналитических модулей, интеграция новых источников данных и создание единого цифрового контура для управления всеми аспектами взаимодействия банков с БКИ, что обеспечит финансовым организациям дополнительную гибкость и конкурентные преимущества на рынке", — отмечает Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ.

"Мы гордимся расширением пула решений на базе Modus BI — появление такого инструмента для банковского сектора открывает новые возможности для банков в работе с данными, передаваемыми в Бюро кредитных историй. Ключевым фактором успеха проекта стала синергия с экспертами Т1 ИИ, чей глубокий опыт в финансовой сфере и понимание потребностей банков позволили создать действительно востребованное решение, отвечающее актуальным запросам рынка", — комментирует Александр Богданов, руководитель направления развития бизнеса с партнёрами Modus.

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Назад. 09 июля 2025
T1 разработал решение для формирования банковской отчётности на базе BI-платформы Modus

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