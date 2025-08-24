Вечер погружения в античную культуру в Самарской Центральной городской библиотеке

16+
23 августа в Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской в 18:00 состоялся практический семинар "Искусство перевоплощения" в рамках акции "Ночь кино 2025".

Фото: предоставлено СМИБС

Мероприятие началось с небольшой лекции про особенности античного театра и символизма костюмов. Спикер — Шипунова Эвелина Денисовна. Посетители увлечённо слушали то, как был устроен театр Древней Греции, каким был актёрский состав и какое значение имела маска и образы. Параллельно с рассказом посетители вдохновлялись изображениями древнегреческих масок и своими руками с подключением безграничного воображения создавали свои. Разнообразие материалов для творчества было широким — от цветных карандашей до блестящих акриловых красок.

"Я считаю, что творчество в целом хорошо сказывается на человеческих способностях, как умственных, так и способностях воображения. Так что творчество — это такая вещь, которую нужно только практиковать, практиковать. По-другому ты успехов в ней не добьёшься, так что тут античные маски или что-то другое в любом случае будет полезно", — поделилась Эвелина Шипунова. — "Античные маски имеют ещё своего рода символизм. Мы же обсуждаем все это в контексте кино. Маска — это как возможность перевоплотиться в кого-то, почувствовать себя по-другому, попробовать новый экспириенс, новый опыт. Так что тут ещё есть вот символический подтекст. Мы не только развиваем свои творческие способности, но и позволяем себе пережить тот опыт, который в нашей жизни, может, и никогда не будет".

И ведь правда: маска — это не просто средство скрытия своего облика. Это отличный способ выразить свою личность, прочувствовать героя, которого играют на сцене или в кино. Участники мастер-класса разных возрастов благодаря своему восприятию и вдохновению смогли хоть на чуточку, но погрузиться в мир древней сцены, создать что-то своё, неотделимое от души, но передаваемое другим на бумаге и красках. Маски — это искусство перевоплощения, а кино является передатчиком данного мастерства, которое всегда будет иметь место в сердце для неравнодушных зрителей.

Цифровизация и импортозамещение: на конференции "Гипровостокнефти" обозначили тренды

В Самаре представители нефтегазового сектора, компаний-подрядчиков и проектировщики обсудили, какие перспективы в отрасли открывает цифровизация и какие инновационные решения позволяют оптимизировать расходы. Обмен опытом и предложениями прошел в рамках секции "Обустройство месторождений, цифровизация, импортозамещение" 7-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которую институт "Гипровостокнефть" провел 13-14 августа.

Коллектив "Северстали" награжден орденом "За доблестный труд" Президентом России Владимиром Путиным

В связи с 70-летним юбилеем Череповецкого металлургического комбината глава государства Владимир Путин наградил коллектив компании "Северсталь" орденом "За доблестный труд". Соответствующий <a href="http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202508160001?index=6" target="_blank">указ</a> 16 августа 2025 года опубликован на официальном портале правовой информации Кремля.

Стихи "На променаде": как прошло выступление актеров театра "Грань" на ВолгаФесте 2025

Сегодня, 24 августа, на ежегодном мултиформатном фестивале "ВолгаФест" жителей Самары порадовали своим выступлением молодые актеры Драматического театра "Грань". На площадке "На променаде", под Струковским садом, были прочитаны стихи из литературного сборника "Парнас дыбом".

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

В лето с призами: "Ростелеком" разыгрывает сотни тысяч наград и бонусов среди участников мини-игр

"Ростелеком" объявляет большой летний розыгрыш призов среди участников мини-игр на официальном сайте компании. Чтобы принять участие, достаточно выбрать понравившуюся игру <a href="https://msk.rt.ru/play" target="_blank">на сайте "Ростелекома"</a>. Играть могут не только абоненты компании, но и все желающие.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

