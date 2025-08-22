16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито: Жители Приволжского федерального округа в среднем сберегают почти 11,5 тысяч рублей в месяц

Читали: 7

Финансовые накопления дают запас прочности и позволяют быстрее двигаться к целям, но формируют их далеко не все. Эксперты Авито Рекламы и Авито Работы опросили более 10 тыс. жителей России в возрасте от 18 лет, чтобы выяснить, сохраняют ли они деньги, на какие цели и какими способами формируют сбережения.

Результаты опроса показали, что 59% респондентов из Приволжского федерального округа регулярно формируют накопления. В среднем по стране среди зумеров (18–24 года) таких 67%. У миллениалов (25–34 года) доля чуть ниже — 60%, у бумеров (45–64 года) — 57%. Интересно, что деньги откладывают примерно одинаково часто и мужчины, и женщины — 59% и 60% соответственно.

Более половины опрошенных жителей ПФО (51%) назвали главной целью сбережений создание "финансовой подушки" — резерва на случай потери дохода или других непредвиденных ситуаций. На отпуск копят 26%, а на покупку машины, квартиры или техники — 29% участников опроса. 23% откладывают деньги без конкретной цели, а 16% планируют заняться инвестициями, чтобы получать пассивный доход. На образование — своё или детей — копят 9% респондентов.

Чаще всего о цифровых продуктах для формирования накоплений опрошенные жители ПФО узнают в отделениях банков (29%), а 9% — через рекламу на маркетплейсах и сайтах объявлений. Чуть реже источником информации становится наружная реклама (7%) и интеграции у блогеров (6%).

65% жителей ПФО хранят деньги на накопительных счетах или отдельных дебетовых картах. Наличными предпочитают хранить свои сбережения 42% опрошенных. В ценные бумаги инвестируют 12% участников опроса. Еще 9% пользуются цифровыми финансовыми инструментами, которые помогают откладывать деньги автоматически — например, инвесткопилки или округления покупок. В валюте держат сбережения 4% опрошенных.

Для большинства участников опроса (62%) при выборе способа накоплений решающим фактором является возможность быстро получить доступ к деньгам. На втором месте — перспектива получать пассивный доход (46%). Для 13% важна узнаваемость банка или сервиса, а 7% ориентируются на собственные знания либо 10% предпочитают инструменты с автопополнением.

Чаще всего респонденты откладывают до 5 000 рублей в месяц — об этом сообщили 40% опрошенных. Еще 31% указали, что могут ежемесячно сохранять от 5 до 10тысяч рублей, а около 21% — от 10 до 30 тысяч. Более крупные суммы — от 30 до 50 тысяч рублей сохраняют 5% респондентов. В среднем опрошенные жители ПФО накапливают по 11 462 рубля в месяц.

"Поколение Z демонстрирует растущее стремление к финансовой самостоятельности. Согласно данным Авито Работы, молодежь активнее выходит на рынок труда — в I полугодии 2025 года количество резюме соискателей в возрасте 14-17 лет увеличилось на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а среди молодежи 18-24 лет рост числа резюме составил 36%. Эти цифры свидетельствуют о важном тренде: современные подростки и молодые люди начинают задумываться о заработке и финансовой независимости достаточно рано. Работа для них становится не просто способом получить карманные деньги, а возможностью накопить на важные цели и получить первый профессиональный опыт", — комментирует директор по развитию Авито Работа Роман Грибанов.

Версия для печати

В России и мире

Цифровизация и импортозамещение: на конференции "Гипровостокнефти" обозначили тренды

В Самаре представители нефтегазового сектора, компаний-подрядчиков и проектировщики обсудили, какие перспективы в отрасли открывает цифровизация и какие инновационные решения позволяют оптимизировать расходы. Обмен опытом и предложениями прошел в рамках секции "Обустройство месторождений, цифровизация, импортозамещение" 7-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которую институт "Гипровостокнефть" провел 13-14 августа.

Коллектив "Северстали" награжден орденом "За доблестный труд" Президентом России Владимиром Путиным

В связи с 70-летним юбилеем Череповецкого металлургического комбината глава государства Владимир Путин наградил коллектив компании "Северсталь" орденом "За доблестный труд". Соответствующий <a href="http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202508160001?index=6" target="_blank">указ</a> 16 августа 2025 года опубликован на официальном портале правовой информации Кремля.

Культура и стиль

"Пластилиновый дождь": юбилейный фестиваль при поддержке Правительства Самарской области радует жителей и гостей Самары уличным искусством

Фестиваль уличных театров "Пластилиновый дождь", созданный при поддержке Правительства Самарской области, в этом году отмечает свой юбилей и раскрашивает Струковский сад яркими красками творчества. С 16 августа город стал площадкой для выступления коллективов со всей России — Казани, Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга. Одним из самых запоминающихся событий стало выступление ростовского театра "Улица Ларамбла" с интерактивным спектаклем-шествием "По улице слона водили".

Люди

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

В лето с призами: "Ростелеком" разыгрывает сотни тысяч наград и бонусов среди участников мини-игр

"Ростелеком" объявляет большой летний розыгрыш призов среди участников мини-игр на официальном сайте компании. Чтобы принять участие, достаточно выбрать понравившуюся игру <a href="https://msk.rt.ru/play" target="_blank">на сайте "Ростелекома"</a>. Играть могут не только абоненты компании, но и все желающие.

Здоровье

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Он и она