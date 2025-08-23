Чек-лист проверки прокатного авто: эксперты Авито рассказали, что нужно учесть до начала поездки

Внешний осмотр

Начните с кузова. Обойдите машину по кругу и проверьте, нет ли царапин, вмятин, сколов краски или треснутых стекол. Особенно присмотритесь к порогам, дверям и крыльям, бамперам и зеркалам — эти элементы повреждаются чаще всего. Если вы заметили дефекты, зафиксируйте их на фото и в договоре аренды. Даже если повреждения не мешают поездке, важно, чтобы они не были записаны на вас при возврате машины.

Проверьте оптику: ближний и дальний свет, поворотники, габариты, стоп-сигналы и противотуманные фары.

Убедитесь, что шины целые, а глубина протектора соответствует требованиям: не менее 1,6 мм для летних шин и не менее 4 мм — для зимних.

Протестируйте, как открываются и закрываются все двери, включая капот и багажник. Механизмы, замки, ручки, электроприводы (если есть) должны работать исправно, а дверь багажника — фиксироваться в открытом положении.

Загляните под машину. На асфальте не должно быть свежих пятен масла, антифриза или других технических жидкостей.

Внутренний осмотр

Оцените состояние салона. Обивка сидений, дверные панели, потолок, коврики — все должно быть чистым и целым. Обратите внимание на посторонние запахи: сигаретный дым, затхлость или пары топлива могут не только испортить поездку, но и стать причиной спора при возврате.

Включите зажигание и взгляните на приборную панель. Постоянно горящие индикаторы, сообщающие о неисправностях, — особенно "чек энджин" (ошибка двигателя), "масленка" (проблемы с давлением или уровнем масла в двигателе) или восклицательный знак в круге (неисправность тормозной системы) — это повод отказаться от аренды. Также обратите внимание на пробег и уровень топлива в баке и зафиксируйте эти значения в договоре, чтобы избежать споров во время возврата авто.

Протестируйте основные системы. Убедитесь, что кондиционер меняет температуру воздуха, а стеклоподъемники, регулировка зеркал, дворники и омыватели функционируют. Включите мультимедиа — иногда неработающая аудиосистема становится неприятным сюрпризом в пути.

Проверьте регулировку сидений и ремни безопасности. Сиденья должны свободно двигаться, спинки — легко менять наклон. Ремни — вытягиваться и втягиваться без усилий, надежно фиксируя человека при резком движении. Если механизм не работает — меняйте авто.

Оцените работу руля и тормозов. Убедитесь, что рулевое колесо поворачивается плавно, без люфта и посторонних звуков, и возвращается в исходное положение. Педаль тормоза должна быть упругой и нажиматься без провалов, а ручник — надежно фиксировать машину на уклоне.

Под капотом

Осмотрите моторный отсек — он не должен быть в подтеках. Проверьте уровень масла с помощью щупа: его нужно вставить в специальную трубку (она обычно расположена в верхней части двигателя) до упора и достать. След должен находиться между отметками "min" и "max".

Уровни тормозной жидкости и антифриза также должны находиться в пределах отметок на смотровом окошке или щупе. Все жидкости — прозрачные и без осадка. Визуально оцените состояние аккумулятора: клеммы должны быть сухими и чистыми, без налета и подтеков.

После осмотра заведите машину и прислушайтесь.

Комплектация

Убедитесь, что в машине есть все необходимое для безопасной поездки. В багажнике должно быть запасное колесо, домкрат, баллонный ключ и знак аварийной остановки. Проверьте также наличие и сроки годности аптечки и огнетушителя.

Загляните в бардачок: там должно быть свидетельство о регистрации (СТС), действующий полис ОСАГО и, желательно, инструкция по эксплуатации авто. Если машина незнакомой марки — подсказки могут пригодиться даже в мелочах, например, при поиске кнопки открытия лючка бензобака или включения круиз-контроля.

Тест-драйв

Перед тем как сделать окончательный выбор, попросите проехать на ней пару сотен метров. Прислушайтесь к звукам — скрипы, вибрации, удары подвески не должны оставаться без внимания.

Проверка документов

Перед арендой обязательно проверьте весь пакет документов. Начните с СТС — государственный номер в свидетельстве должен совпадать с номером на автомобиле, в страховом полисе и договоре. Убедитесь, что полис ОСАГО действует на весь срок аренды и является открытым, т. е. распространяется на всех водителей, которые будут управлять машиной. Если вам предлагают дополнительное страхование КАСКО, уточните размер франшизы — суммы, которую оплачивает водитель при повреждении авто.

Также обратите внимание на лимит пробега, условия возврата (уровень топлива, мойка авто), список лиц, допущенных к управлению, и территорию пользования автомобилем. Если вы планируете выезжать за пределы города или региона, это должно быть согласовано.

Такой пошаговый осмотр арендуемого автомобиля может избавить от множества проблем и лишних трат.