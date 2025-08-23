16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Чек-лист проверки прокатного авто: эксперты Авито рассказали, что нужно учесть до начала поездки

Читали: 13

Если вы уже определились с подходящей моделью авто и даже выбрали арендодателя, которому, как вам кажется, можно доверять, остается еще один важный момент перед подписанием договора — осмотр машины. Причем не формальный, а последовательный и скрупулезный. Такой осмотр занимает не больше 15 минут, но помогает избежать опасных ситуаций в дороге и лишних затрат и претензий во время сдачи автомобиля. Эксперты Авито Авто собрали подробный чек-лист, с которым стоит свериться перед тем, как подписать договор и отправиться в дорогу.

Внешний осмотр

Начните с кузова. Обойдите машину по кругу и проверьте, нет ли царапин, вмятин, сколов краски или треснутых стекол. Особенно присмотритесь к порогам, дверям и крыльям, бамперам и зеркалам — эти элементы повреждаются чаще всего. Если вы заметили дефекты, зафиксируйте их на фото и в договоре аренды. Даже если повреждения не мешают поездке, важно, чтобы они не были записаны на вас при возврате машины.

Проверьте оптику: ближний и дальний свет, поворотники, габариты, стоп-сигналы и противотуманные фары.

Убедитесь, что шины целые, а глубина протектора соответствует требованиям: не менее 1,6 мм для летних шин и не менее 4 мм — для зимних. 

Протестируйте, как открываются и закрываются все двери, включая капот и багажник. Механизмы, замки, ручки, электроприводы (если есть) должны работать исправно, а дверь багажника — фиксироваться в открытом положении.

Загляните под машину. На асфальте не должно быть свежих пятен масла, антифриза или других технических жидкостей.

Внутренний осмотр

Оцените состояние салона. Обивка сидений, дверные панели, потолок, коврики — все должно быть чистым и целым. Обратите внимание на посторонние запахи: сигаретный дым, затхлость или пары топлива могут не только испортить поездку, но и стать причиной спора при возврате.

Включите зажигание и взгляните на приборную панель. Постоянно горящие индикаторы, сообщающие о неисправностях, — особенно "чек энджин" (ошибка двигателя), "масленка" (проблемы с давлением или уровнем масла в двигателе) или восклицательный знак в круге (неисправность тормозной системы) — это повод отказаться от аренды. Также обратите внимание на пробег и уровень топлива в баке и зафиксируйте эти значения в договоре, чтобы избежать споров во время возврата авто.

Протестируйте основные системы. Убедитесь, что кондиционер меняет температуру воздуха, а стеклоподъемники, регулировка зеркал, дворники и омыватели функционируют. Включите мультимедиа — иногда неработающая аудиосистема становится неприятным сюрпризом в пути.

Проверьте регулировку сидений и ремни безопасности. Сиденья должны свободно двигаться, спинки — легко менять наклон. Ремни — вытягиваться и втягиваться без усилий, надежно фиксируя человека при резком движении. Если механизм не работает — меняйте авто. 

Оцените работу руля и тормозов. Убедитесь, что рулевое колесо поворачивается плавно, без люфта и посторонних звуков, и возвращается в исходное положение. Педаль тормоза должна быть упругой и нажиматься без провалов, а ручник — надежно фиксировать машину на уклоне. 

Под капотом

Осмотрите моторный отсек — он не должен быть в подтеках. Проверьте уровень масла с помощью щупа: его нужно вставить в специальную трубку (она обычно расположена в верхней части двигателя) до упора и достать. След должен находиться между отметками "min" и "max".

Уровни тормозной жидкости и антифриза также должны находиться в пределах отметок на смотровом окошке или щупе. Все жидкости — прозрачные и без осадка. Визуально оцените состояние аккумулятора: клеммы должны быть сухими и чистыми, без налета и подтеков. 

После осмотра заведите машину и прислушайтесь.

Комплектация

Убедитесь, что в машине есть все необходимое для безопасной поездки. В багажнике должно быть запасное колесо, домкрат, баллонный ключ и знак аварийной остановки. Проверьте также наличие и сроки годности аптечки и огнетушителя.

Загляните в бардачок: там должно быть свидетельство о регистрации (СТС), действующий полис ОСАГО и, желательно, инструкция по эксплуатации авто. Если машина незнакомой марки — подсказки могут пригодиться даже в мелочах, например, при поиске кнопки открытия лючка бензобака или включения круиз-контроля.

Тест-драйв

Перед тем как сделать окончательный выбор, попросите проехать на ней пару сотен метров.  Прислушайтесь к звукам — скрипы, вибрации, удары подвески не должны оставаться без внимания. 

Проверка документов

Перед арендой обязательно проверьте весь пакет документов. Начните с СТС — государственный номер в свидетельстве должен совпадать с номером на автомобиле, в страховом полисе и договоре. Убедитесь, что полис ОСАГО действует на весь срок аренды и является открытым, т. е. распространяется на всех водителей, которые будут управлять машиной. Если вам предлагают дополнительное страхование КАСКО, уточните размер франшизы — суммы, которую оплачивает водитель при повреждении авто. 

Также обратите внимание на лимит пробега, условия возврата (уровень топлива, мойка авто), список лиц, допущенных к управлению, и территорию пользования автомобилем. Если вы планируете выезжать за пределы города или региона, это должно быть согласовано. 

Такой пошаговый осмотр арендуемого автомобиля может избавить от множества проблем и лишних трат.

Версия для печати

В России и мире

Цифровизация и импортозамещение: на конференции "Гипровостокнефти" обозначили тренды

В Самаре представители нефтегазового сектора, компаний-подрядчиков и проектировщики обсудили, какие перспективы в отрасли открывает цифровизация и какие инновационные решения позволяют оптимизировать расходы. Обмен опытом и предложениями прошел в рамках секции "Обустройство месторождений, цифровизация, импортозамещение" 7-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которую институт "Гипровостокнефть" провел 13-14 августа.

Коллектив "Северстали" награжден орденом "За доблестный труд" Президентом России Владимиром Путиным

В связи с 70-летним юбилеем Череповецкого металлургического комбината глава государства Владимир Путин наградил коллектив компании "Северсталь" орденом "За доблестный труд". Соответствующий <a href="http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202508160001?index=6" target="_blank">указ</a> 16 августа 2025 года опубликован на официальном портале правовой информации Кремля.

Культура и стиль

"Пластилиновый дождь": юбилейный фестиваль при поддержке Правительства Самарской области радует жителей и гостей Самары уличным искусством

Фестиваль уличных театров "Пластилиновый дождь", созданный при поддержке Правительства Самарской области, в этом году отмечает свой юбилей и раскрашивает Струковский сад яркими красками творчества. С 16 августа город стал площадкой для выступления коллективов со всей России — Казани, Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга. Одним из самых запоминающихся событий стало выступление ростовского театра "Улица Ларамбла" с интерактивным спектаклем-шествием "По улице слона водили".

Люди

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

В лето с призами: "Ростелеком" разыгрывает сотни тысяч наград и бонусов среди участников мини-игр

"Ростелеком" объявляет большой летний розыгрыш призов среди участников мини-игр на официальном сайте компании. Чтобы принять участие, достаточно выбрать понравившуюся игру <a href="https://msk.rt.ru/play" target="_blank">на сайте "Ростелекома"</a>. Играть могут не только абоненты компании, но и все желающие.

Здоровье

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Он и она