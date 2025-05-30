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Бывшему замглавы ГУ МЧС по Самарской области вынесли приговор

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Суд вынес приговор бывшему заместителю начальника ГУ МЧС по Самарской области Владиславу Садовскому. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и подлоге.

По версии следствия, Садовский с 2022 по 2023 г. в нарушение закона согласовывал специализированным организациям документы по пожарной безопасности строящихся зданий. Он вносил ложные сведения о коллегиальном принятии решений для более быстрого прохождения процедуры.

В частности, 21 ноября 2022 г. в облМЧС поступило заявление о предоставлении госуслуги по согласованию специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности на объекте в Железнодорожном районе Самары (Желябова, 7. Жилой дом №2. Паркинг №3), что было разработано ООО "Конструктор-Плюс" в лице Е.А.Захарова. Далее к Садовскому обратился Захаров - мужчины были знакомы. Захаров попросил побыстрее и полояльнее рассмотреть техусловия. Садовский же решил выдать такое письмо при отсутствии оснований - без рассмотрения на заседании нормативно-технического совета, анализа достаточности мер по обеспечению безопасности людей при пожаре. Предполагается, что Садовский желал получить неимущественную выгоду - ответную услугу, поддержку в решении какого-либо вопроса. Для Захарова же выгода была прямая (оплата услуг за работу от заказчика - ООО "СЗ Династия-1").

В итоге такая "деятельность" приводила к ненадлежащему обеспечению на региональном уровне целей государственного пожарного надзора. О происходящем узнали правоохранители. В СУ СКР по Самарской области начали расследование. Дело дошло до суда. Служители Фемиды приговорили Садовского к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Интересно, что бывший начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко тоже недавно попал под суд. По версии следствия, Бойко незаконно получил от коммерсантов более 25 млн рублей. 

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Назад. 30 мая 2025
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