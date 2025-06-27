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Банк ДОМ.РФ и Авито Недвижимость выяснили предпочтения россиян при оформлении электронной ипотеки

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На форуме недвижимости "Движение", который проходит в Сочи с 24 по 27 июня, отметили, что все больше покупателей готовы оформлять сделки онлайн. Согласно исследованию Авито Недвижимости, 57% россиян, которые рассматривают вариант с покупкой квартиры полностью или частично онлайн, готовы подать заявку на жилищный кредит в электронном формате, а 40% — полностью дистанционно оформить ипотеку.

По данным Банка ДОМ.РФ в 2025 году цифровой ипотекой воспользовались уже около 7 тыс. семей — на такой способ пришлось 97% выдач, а объём проведенных в электронном формате сделок превысил 42 млрд руб.

Больше всего сделок по цифровой ипотеке с начала года проведено в столичном регионе (18,2 млрд руб.), Тюменской области (2 млрд руб.), Татарстане (2 млрд руб.), Краснодарском (1,9 млрд руб.) и Приморском (1,8 млрд руб.) краях. В десятке лидеров также Санкт-Петербург (1,5 млрд руб.), Ленинградская (1,4 млрд руб.), Ростовская (1,2 млрд руб.), Свердловская (1 млрд руб.) и Новосибирская (1 млрд руб.) области.

По данным опроса Авито Недвижимости, среди россиян, которые рассматривают возможность покупки квартиры полностью или частично онлайн, 57% респондентов готовы подать заявку на ипотечный кредит в электронном формате. Чаще других такой вариант отмечали опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет (65%). Среди жителей Приволжского федерального округа 57% респондентов рассматривают возможность дистанционной подачи заявки на ипотеку. Готовность использовать цифровые инструменты для полного оформления кредита выразили 40% опрошенных россиян. Среди федеральных округов лидируют Северо-Западный (55%), Центральный (43%) и Приволжский (43%).

В качестве основных преимуществ подачи заявки или полного оформления ипотеки в онлайн-формате опрошенные россияне называли экономию времени (64%), удобство (57%), возможность отслеживать статус по заявке (45%), а также возможность подать заявку или оформить кредит на покупку жилья в другом городе (41%).

Для межрегиональных сделок дистанционный формат особенно актуален. Аналитика Авито Недвижимости показывает, что в 2024–2025 гг. доля покупателей, интересующихся новостройками за пределами родного субъекта, составила 27% в среднем по России. Рейтинг наиболее привлекательных регионов за пределами домашнего возглавляет Краснодарский край. На второй и третьей позициях — Подмосковье и Москва. Далее следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ставропольский край и Ростовская область.

"Недавно Банк ДОМ.РФ оформил первую электронную ипотеку через Авито Недвижимость — без посещения офиса банка. Заемщик выбрал квартиру на Авито и через ипотечный сервис платформы подал заявку на кредит в Банке ДОМ.РФ — без заполнения клиентской анкеты и предоставления документов. Все необходимые для оформления ипотеки данные мы получили автоматически из цифрового профиля клиента на "Госуслугах". Весь процесс от подачи заявки до одобрения кредита занял 10–15 минут, причем клиент получил от банка комплекс предложений по всем доступным ему ипотечным продуктам с уже одобренными индивидуальными условиями кредитования", — отметила заместитель директора Управления продажами Банка ДОМ.РФ Ирина Кизимчук.

"С момента старта сотрудничества с Банком ДОМ.РФ мы оцифровали подачу заявки на ипотеку на платформе и полностью прошли путь с первым клиентом. Совместная работа повышает доступность ипотечного кредитования, предлагая простой и удобный процесс оформления займа, и в последующем — заключения сделки. Особенно ценно, что наряду с технологиями, которые упрощают жизнь, Авито предлагает большой выбор жилой недвижимости: сегодня на платформе представлено почти 900 тысяч квартир в новостройках и более 1,6 млн вариантов жилья на вторичном и загородном рынках по всей России", — комментирует Артур Ахметов, руководитель бизнес-направления "Ипотека, страхование и сделочные сервисы" Авито.

Первый кредит через заявку на платформе Авито Банк ДОМ.РФ выдал в размере 3,7 млн руб. на покупку квартиры в Санкт-Петербурге. Сделка проведена по "Семейной ипотеке".

На Авито клиенты могут подать и отслеживать статус заявки на ипотеку для покупки квартиры, жилого дома, индивидуального жилищного строительства, а также выбрать в рамках одной платформы земельный участок и подрядчика.

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