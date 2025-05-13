Эстетика и функциональность: погружение в мир дизайна интерьеров

— Расскажи о том, как ты пришла в эту профессию. Увлекалась ли ты рисованием и моделированием раннее?

— Рисую с детства, занималась всеми видами творческих работ. В эту профессию пришла случайно, так как изначально хотела быть просто дизайнером интерьера, но захватила все сферы дизайна.

— Какие программы и инструменты ты используешь чаще всего? Почему именно их?

— Для создания 3D моделей я использую Fusion 360 (программа легкая для использования простых моделей: светильники, лестницы, стулья, столы и многое другое), 3ds Max использую очень редко, так как для меня это сложная программа, но в ней хорошо делать структуру одеяла и много фактур. Procreate использую для скетчей в цвете и схемы, удобное в использовании и простое.

— Как ты подходишь к процессу планировки квартиры? Какие факторы тебе важно учесть при создании дизайна?

— Для работы с дизайном квартиры нужно первым делом учесть все пожелания заказчика, сколько живет людей, какие у них хобби, есть ли животные, какой образ жизни ведут жильцы, нужна ли кладовая или гардеробная. Второе — это размер и форма квартиры. Площадь квартиры определяет, сколько места можно выделить для каждой комнаты и функциональной зоны. Планировка квартиры может быть разной — открытая, закрытая, студия. Влияет на зонирование пространства и мебели. В-третьих, расположение окон, дверей, коммуникации. В-четвертых, предпочтения жильцов: какой стиль интерьера нравится, цветовая палитра, материалы отделки, освещение, бюджет.

— Можешь рассказать о процессе работы над проектом от идеи до финального результата?

— У меня есть свой план по созданию квартиры: нарисовать план квартиры с указанием размеров комнат, расположения окон, дверей и коммуникаций, определить, какие функциональные зоны необходимы в каждой комнате. Далее необходимо расставить мебель на плане, учитывая размеры комнат и функциональные зоны. Важно определить стиль интерьера и цветовую палитру для каждой комнаты и после выбрать материалы отделки для стен, пола и потолка. После этого нужно разработать план освещения, учитывая естественное и искусственное освещение, и подобрать аксессуары и декор, которые подчеркнут стиль интерьера.

— С какими трудностями ты сталкиваешься при работе над проектами по планировке квартир, и как ты их преодолеваешь?

— Всегда и везде будут маленькие недопонимания и трудности, но нужно находить компромиссы — без этого никуда. Бывает такое, что нужного материала нет в программе или же в наличии в магазине, это надо решать быстро, всегда ищу похожий материал, который показал заказчик. Да, может немного отличаться цвет или текстура, но если заказчика устраивает такой вариант, то можно работать. При этом нужно учитывать климат для поверхностей, не все поверхности подходят к тем или иным условиям, которые им нужны. Главное держать себя в руках, и все получится.

— Как ты следишь за современными тенденциями в дизайне интерьеров и архитектуры? Есть ли у тебя любимые источники вдохновения?

— Современные тенденции дизайна и архитектуры всегда будут повторяться, изменяется мало чего, потому что уже все придумали давным-давно. Для вдохновения у меня есть книжки с разными дизайнами интерьера, кухонь и мебели. Так как мой отец занимается производством мебели, мне легче понимать, как все будет выглядеть в реальности. А также много есть групп по дизайну, где можно взять многие проекты на заметку.

— Можешь привести пример проекта, которым ты особенно гордишься? Что в нем было уникального и сложного?

— Не могу сказать, что особенно горжусь одним из своих проектов, так как это моя работа, моя задача выполнить так, чтобы всем все понравилось. Была одна работа с ванной комнатой с проблемной планировкой. Заказчики хотели все плиточное, надо было рассчитать, сколько понадобится плитки. Заказчик хотел что-то "не как у всех", но в серых тонах и с добавлением плитки, похожей на паркет. Этот проект обсуждали больше месяца, так как много раз менялся подбор плитки, цвета, света. Но в окончательном виде всех все устроило.

— Как ты работаешь с освещением и цветом в своих проектах? Какие приемы используешь для создания атмосферы?

— Работать с освещением иногда непросто, зависит от размера комнаты, потолка, цвета комнаты. Самые беспроигрышные светильники, как по мне, это потолочные или же утопающие. Трековые светильники очень удобны, их можно крутить в разные стороны, также перемещать в разные стороны. Да, не дешево, но очень функционально. Свет играет главную роль в комнате, от света меняется восприятие. Теплый свет создает уют, спокойствие. Более светлый подходит для комнат, где нужна концентрация. Светодиодную ленту или лампы добавляю только по желанию заказчика, хоть они не растрачивают энергию, но они не везде уместны.

— Как ты подходишь к созданию зарисовок? Используешь ли сначала традиционные методы или предпочитаешь цифровые инструменты?

— Процесс создания зарисовок прост, если ты умеешь проектировать в голове и можешь создать визуализацию. Но если в моменте становится сложно, то можно взять планировку и делать на ней 3д вид. Я использую цифровые инструменты, рисую на планшете, это быстро и просто, нежели на бумаге, если что-то будет неровно на планшете, то можно это быстро переделать, а вот на бумаге это будет гораздо дольше. Зарисовки помогают понять, что с чем будет сочетаться и где что будет стоять.

— Какие советы ты бы дала начинающим дизайнерам, которые хотят развиваться в области 3D моделирования и планировки интерьеров?

— Я могу дать несколько советов, которые могут помочь начинающим: используйте программы для планировки квартир, чтобы визуализировать свои идеи.

Не бойтесь экспериментировать и создавать свой уникальный стиль. Помните, что планировка квартиры — это индивидуальный процесс, который зависит от вашего творческого мышления. Как вы к нему подойдете — зависит от вас и заказчика. Всегда будут недопонимания между вами и заказчиком, для этого нужно сделать главные вопросы и отталкиваться от ответа заказчика. 3D моделирование поначалу будет сложным, но есть обучающие видео и ваше желание, нет ничего невозможного, главное хотеть — и все получится!

— Какие тренды в дизайне интерьеров, по твоему мнению, будут актуальны в ближайшие годы?

— Думаю, все же минимализм и пастельные оттенки будут в моде еще долго лет, будет процветать экологичность и инновационные технологии. Все же дизайн интерьера индивидуален, не все следят за трендами, поэтому точно сказать не могу, что будет актуально дальше, но минимализм и мягкий минимализм с нами останется надолго.