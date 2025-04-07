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ПСБ присоединился к всероссийской акции "Монетная неделя"

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ПСБ принимает участие во всероссийской акции "Монетная неделя" Банка России, которая проходит с 7 по 19 апреля 2025 года.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

В период проведения акции в офисе ПСБ, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 3, можно без комиссии и ограничений по сумме обменять монеты на бумажные деньги, памятные монеты (при наличии), монеты другого номинала. Клиентам ПСБ сумма сданных монет также может быть зачислена на банковский счет или карту.

К обмену принимается любая рассортированная по номиналу мелочь, выпущенная с 1997 года, в том числе потемневшие, окисленные, погнутые, поцарапанные или просверленные денежные знаки, соответствующие требованиям Указания Банка России N 1778-У.

"Монетная неделя" проводится не первый год, и ПСБ поддерживает эту акцию. Она позволяет вернуть в оборот скопившуюся у населения мелочь. С точки зрения розничного оборота потребность в монетах снижается, поэтому участие в подобных акциях позволяет оптимизировать личную инфраструктуру циркуляции средств", — отметил Виталий Белоцкий, региональный директор ПСБ в Самаре.

По данным ЦБ РФ, в количественном отношении монет значительно больше, чем банкнот, на "металл" приходится 89,8% от общего количества дензнаков. Но в денежном эквиваленте удельный вес монет в общей сумме наличных денег крайне мал — их доля не превышает 1%.

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