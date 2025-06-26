В Самаре обсудили нацпроект "Кадры" и потребности рынка труда

Особое внимание было уделено Всероссийскому опросу работодателей, который поможет определить актуальные требования компаний к компетенциям сотрудников.

Юлия Бренер, врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области: "Мы понимаем, какие кадры готовить. Работодатели, обозначив свои потребности сейчас, через 4–5 лет смогут получить подготовленных специалистов именно под свои задачи".

Нацпроект предполагает комплекс мер, направленных на поддержку бизнеса в привлечении новых сотрудников. Одна из таких инициатив — адресная помощь организациям оборонно-промышленного комплекса, которые создают рабочие места для людей с инвалидностью.

Людмила Дудукина, заместитель руководителя департамента занятости и трудовой миграции Минтруда региона: "Эта мера нацелена на тех работодателей, кто готов оборудовать специальные рабочие места. Государство возмещает до 200 тысяч рублей на монтаж и установку оборудования, необходимого для работы сотрудника с ограниченными возможностями".

По итогам встречи участники отметили, что реализация нацпроекта "Кадры" поможет не только сбалансировать рынок труда, но и обеспечить предприятия региона специалистами, соответствующими современным требованиям.