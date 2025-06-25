"Гипровостокнефть" приглашает на 7-ю международную конференцию в Самаре

Конференция ежегодно объединяет всех участников процесса проектирования и строительства объектов обустройства нефтегазовых месторождений. Среди участников — представители лидеров нефтегазовой отрасли, IT-компаний и органов власти, производители техники и оборудования, научные деятели из России и других стран. Специалисты обсуждают актуальные проблемы отрасли и путей их решения, презентуют новые технологии и укрепляют деловые связи.

В прошлом году более 230 участников высоко оценили конференцию, как качественную платформу для профессионального обмена опытом. Наибольший интерес вызвали доклады о внедрении искусственного интеллекта и цифровой трансформации отрасли, формировании комплексных инжиниринговых проектов, инновационных технологиях в бурении, импортозамещении.

Ключевые направления научной программы 7-й конференции уже известны. Планируется обсудить следующие темы:

современные технологии и методы обустройства месторождений нефти и газа;

информационное моделирование: цифровые двойники, электронные паспорта, цифровое строительство;

цифровая трансформация производства, автоматизация проектирования и строительства, искусственный интеллект;

экологическая эффективность промышленного производства, зеленые технологии, геотермальная энергетика, декарбонизация;

проектное управление, стоимостной инжиниринг, нормативное регулирование;

строительство и реконструкция скважин: инновационные подходы и лучшие практики;

оборудование и технологии в строительстве и нефтегазодобыче, в том числе блочно-модульные решения.

Сбор заявок на участие продлится до 11 августа. Подробная информация:

gipvn.ru/conference/

Conf@gipvn.ru

Сизова Ирина, начальник отдела закупок и маркетинга

+79276959549, +7 (846) 276-26-00, доб 4102.

При этом, как и в прошлые годы, организаторы обеспечат максимальную информационную доступность мероприятия. Материалы докладов опубликуют на портале научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU, на сайтах АО "Гипровостокнефть" и профильных изданий.