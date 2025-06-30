Авито стал партнером летней школы AIRI по искусственному интеллекту

Партнерство с AIRI является частью масштабной стратегии Авито по развитию экосистемы искусственного интеллекта в России. Компания планирует инвестировать 12 млрд рублей во внедрение и развитие генеративного ИИ, включая подготовку специалистов в этой области.

"Во внедрение и развитие генеративного искусственного интеллекта мы планируем вложить 12 млрд рублей, в том числе обеспечить подготовку специалистов в этой области. До 2028 года подготовим до 3 тыс. экспертов в области ИИ и разработки. Мы ориентированы на то, чтобы знания и навыки, которые мы даем, были актуальными и практико-ориентированными. В этом году мы запустили 6 новых образовательных программ совместно с ведущими вузами, в том числе по Data Science. И на всех программах у ребят будет возможность учиться на реальных кейсах Авито", — поделился Андрей Рыбинцев, старший директор по искусственному интеллекту Авито.

Практико-ориентированное обучение на реальных кейсах

Участники проведут 11 дней в активном обучении с ведущими учеными из AIRI, ТГУ, МГУ, МФТИ, ВШЭ, Сколтеха, МТУСИ и других научных учреждений и университетов. Программа начнется с лекций, а затем студенты смогут применить свои знания на практических семинарах и решении реальных бизнес-кейсов, в том числе предоставленных экспертами Авито. По итогам обучения участники презентуют свои решения и получат обратную связь от ведущих специалистов отрасли.

Авито вовлечет студентов в реальные бизнес-задачи, предоставив кейс из практики крупнейшего классифайда. Если решение окажется успешным, оно будет интегрировано в платформу компании. Помимо работы над техническими задачами, HR-эксперты Авито проведут карьерные консультации, где студенты получат практические советы по составлению резюме, планированию карьерного пути и возможностям стажировок в компании. Участники смогут также получить персональную обратную связь по своим резюме и карьерным стратегиям.

"Важнейшая особенность нашей школы — прямой научный диалог между опытными учеными и молодыми исследователями. Формат позволяет получить самые свежие навыки, за бурным развитием которых могут не успевать фундаментальные образовательные программы. В этом году мы с Томским университетом приняли решение усложнить критерии отбора и, несмотря на это, получили заявки от участников со всей России и отобрать 80 лучших молодых специалистов к участию. Это показывает, что качество подготовки научных кадров в стране растет", — сказал на церемонии открытия школы Иван Оселедец, д. ф.-м.н., профессор РАН, генеральный директор Института AIRI.

Тематика школы охватывает актуальные направления ИИ: языковые модели нового поколения, обучение с подкреплением, мультимодальность и генеративные модели для параметрических данных, а также их применение в химии, промышленности и фармацевтике.