На Авито Путешествиях появился фильтр "бесконтактное заселение"

По популярности эта опция входит в топ-4 и уступает только фильтрам по количеству комнат, кроватей и цене. Фильтром уже активно пользуются: чаще всего, его применяют в Хабаровском крае, Северной Осетии и Омской области.

Среди регионов самая большая доля объектов с бесконтактным заселением на Авито Путешествиях: в Москве (84% от всех объектов в регионе), Ханты-Мансийском АО (80%), Бурятии (79%), Московской области (75%), Ямало-Ненецком АО (74%), Томской области (73%), Кабардино-Балкарии и Новосибирской области (по 72%).

"Мы продолжаем делать Авито Путешествия удобнее для наших пользователей, чтобы они могли сконцентрироваться на положительных эмоциях и предвкушении путешествия, а также меньше времени тратить на формальные вещи в виде отсеивания заведомо неподходящих вариантов. Фильтр бесконтактного заселения доступен в более чем половине посуточных квартир во всех регионах страны", — комментирует Артем Кромочкин, директор Авито Путешествий.

Появление новых фильтров на Авито Путешествиях особенно актуально с учетом роста выбора на платформе. По сравнению с июнем 2024 года сервис предлагает на 32% больше доступных для аренды посуточных квартир: их количество уже превышает 400 тыс. объектов.

Топ-20 регионов по доле предложения с бесконтактным заселением России, данные Авито Путешествий за июнь 2025 года