На Авито Путешествиях появился фильтр "бесконтактное заселение"

По популярности эта опция входит в топ-4 и уступает только фильтрам по количеству комнат, кроватей и цене. Фильтром уже активно пользуются: чаще всего, его применяют в Хабаровском крае, Северной Осетии и Омской области.
Среди регионов самая большая доля объектов с бесконтактным заселением на Авито Путешествиях: в Москве (84% от всех объектов в регионе), Ханты-Мансийском АО (80%), Бурятии (79%), Московской области (75%), Ямало-Ненецком АО (74%), Томской области (73%), Кабардино-Балкарии и Новосибирской области (по 72%).
"Мы продолжаем делать Авито Путешествия удобнее для наших пользователей, чтобы они могли сконцентрироваться на положительных эмоциях и предвкушении путешествия, а также меньше времени тратить на формальные вещи в виде отсеивания заведомо неподходящих вариантов. Фильтр бесконтактного заселения доступен в более чем половине посуточных квартир во всех регионах страны", — комментирует Артем Кромочкин, директор Авито Путешествий.
Появление новых фильтров на Авито Путешествиях особенно актуально с учетом роста выбора на платформе. По сравнению с июнем 2024 года сервис предлагает на 32% больше доступных для аренды посуточных квартир: их количество уже превышает 400 тыс. объектов.
Топ-20 регионов по доле предложения с бесконтактным заселением России, данные Авито Путешествий за июнь 2025 года
|
регион
|
доля объектов с бесконтактным заселением
|
Москва
|
84%
|
Ханты-Мансийский АО
|
80%
|
Бурятия
|
79%
|
Московская область
|
75%
|
Ямало-Ненецкий АО
|
74%
|
Томская область
|
73%
|
Кабардино-Балкария
|
72%
|
Новосибирская область
|
72%
|
Удмуртия
|
72%
|
Тюменская область
|
71%
|
Ростовская область
|
71%
|
Калужская область
|
71%
|
Башкортостан
|
70%
|
Свердловская область
|
70%
|
Рязанская область
|
69%
|
Тульская область
|
68%
|
Пензенская область
|
68%
|
Воронежская область
|
68%
|
Санкт-Петербург
|
68%
|
Северная Осетия
|
68%