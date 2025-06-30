Выставка уличного художника NGC_1797 "Тут был…" в культурном центре "ЗИМ Галерея" — как это было?

NGC_1797 — малоизвестный самарский художник, являющийся участником творческого объединения Aksometry Lab. Автор избегает публичности и предпочитает как в социальных сетях, так и на публике появляться в маске, скрывающей лицо. Однако художник открыт перед аудиторией, потому в день открытия выставки у посетителей была возможность увидеть творца вживую, поговорить с ним и сфотографироваться. Работает NGC_1797 в таких медиумах, как стрит-арт, живопись, инсталляция, видеоарт, а его творчество пронизано темами отчуждения, тревожности и экзистенциального одиночества в городе.

На третьем этаже "ЗИМ Галереи" самарцев встречал небольшой выставочный зал, где представлены работы художника — всего их было 11. Однако помимо картин посетителям ничего представлено больше не было — постигать искусство предлагалось самостоятельно, без помощи экскурсовода.

"Кризис идентичности" — серия из шести картин, открывающая выставку, представляется зрителям первой. На ней изображены безлицые люди, погруженные в рутинную обстановку каждого человека: толпа, зеркало в ванной, старинная гостиная с ковром на стене, балкон, — все это кажется нам интуитивно понятным, знакомым, родным. Возможно потому что кризис идентичности — нечто такое же неизбежное для каждого, как и обыкновенное течение жизни.

Следующие пять картин не помещены в одну серию, однако также затрагивают что-то личное и близкое каждому. Так, например, на одной из работ представлен конфликт двух людей в личных сообщениях, где можно встретить до боли знакомую фразу: "Отойдешь — напиши", вызывающую неприятный комок обиды и непонимания в груди, а экспонат "Утро на лестничной клетке" навевает неприятное, промозглое одиночество.

Важно отметить, что современное искусство зачастую не предполагает собой заранее вложенного в него какого-либо смысла — зритель должен почувствовать, осознать и интерпретировать работу таким образом, каким видит ее сам. Возможно, поэтому выставка и не предполагает собой экскурсовода — он там попросту не нужен. Каждый посетитель имеет возможность найти в работах NGC_1797 что-то "свое" — личное, сокровенное, — и пережить его заново, и, возможно, отпустить это или, напротив, почувствует себя лучше, осознав, что в своей проблеме он не одинок, а также раскроет для себя нечто волнующее по-новому, взглянув на него в материальном проявлении. Этим и уникальна выставка "Тут был…" — потому что "тут был" любой из нас, что делает работы художника особенно значимыми, достойными внимания толпы, потому настоятельно рекомендуем вам, ознакомившись с прошедшей выставкой, впредь не упускать возможности познать себя через работы талантливого автора и уделить внимание его творчеству!