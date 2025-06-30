16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Выставка уличного художника NGC_1797 "Тут был…" в культурном центре "ЗИМ Галерея" — как это было?

Авторы: Читали: 10

С 18 по 29 июня в культурном центре "ЗИМ Галерея" жителям Самары представилась уникальная возможность ознакомиться с работами уличного художника NGC_1797: о чем эта выставка, что можно было на ней увидеть и понять — в нашем тексте.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

NGC_1797 — малоизвестный самарский художник, являющийся участником творческого объединения Aksometry Lab. Автор избегает публичности и предпочитает как в социальных сетях, так и на публике появляться в маске, скрывающей лицо. Однако художник открыт перед аудиторией, потому в день открытия выставки у посетителей была возможность увидеть творца вживую, поговорить с ним и сфотографироваться. Работает NGC_1797 в таких медиумах, как стрит-арт, живопись, инсталляция, видеоарт, а его творчество пронизано темами отчуждения, тревожности и экзистенциального одиночества в городе.

На третьем этаже "ЗИМ Галереи" самарцев встречал небольшой выставочный зал, где представлены работы художника — всего их было 11. Однако помимо картин посетителям ничего представлено больше не было — постигать искусство предлагалось самостоятельно, без помощи экскурсовода.

"Кризис идентичности" — серия из шести картин, открывающая выставку, представляется зрителям первой. На ней изображены безлицые люди, погруженные в рутинную обстановку каждого человека: толпа, зеркало в ванной, старинная гостиная с ковром на стене, балкон, — все это кажется нам интуитивно понятным, знакомым, родным. Возможно потому что кризис идентичности — нечто такое же неизбежное для каждого, как и обыкновенное течение жизни.

Следующие пять картин не помещены в одну серию, однако также затрагивают что-то личное и близкое каждому. Так, например, на одной из работ представлен конфликт двух людей в личных сообщениях, где можно встретить до боли знакомую фразу: "Отойдешь — напиши", вызывающую неприятный комок обиды и непонимания в груди, а экспонат "Утро на лестничной клетке" навевает неприятное, промозглое одиночество.

Важно отметить, что современное искусство зачастую не предполагает собой заранее вложенного в него какого-либо смысла — зритель должен почувствовать, осознать и интерпретировать работу таким образом, каким видит ее сам. Возможно, поэтому выставка и не предполагает собой экскурсовода — он там попросту не нужен. Каждый посетитель имеет возможность найти в работах NGC_1797 что-то "свое" — личное, сокровенное, — и пережить его заново, и, возможно, отпустить это или, напротив, почувствует себя лучше, осознав, что в своей проблеме он не одинок, а также раскроет для себя нечто волнующее по-новому, взглянув на него в материальном проявлении. Этим и уникальна выставка "Тут был…" — потому что "тут был" любой из нас, что делает работы художника особенно значимыми, достойными внимания толпы, потому настоятельно рекомендуем вам, ознакомившись с прошедшей выставкой, впредь не упускать возможности познать себя через работы талантливого автора и уделить внимание его творчеству!

Версия для печати

В России и мире

В Самаре обсудили нацпроект "Кадры" и потребности рынка труда

В студии ГТРК "Самара" прошла пресс-конференция, посвящённая национальному проекту "Кадры". Он ориентирован на решение одной из ключевых задач современной экономики — обеспечение предприятий квалифицированной рабочей силой.

Публиковать или нет: на ПМЭФ обсудили роль социальных сетей в бизнесе

В последний день Петербургского международного экономического форума в кафе "Авито Бизнес 360" состоялась экспертная дискуссия о трендах в креативе в соцсетях. Эксперты обсудили тенденции, которые помогают развивать бизнес и продвигать личный бренд.

Культура и стиль

Выставка уличного художника NGC_1797 "Тут был…" в культурном центре "ЗИМ Галерея" — как это было?

С 18 по 29 июня в культурном центре "ЗИМ Галерея" жителям Самары представилась уникальная возможность ознакомиться с работами уличного художника NGC_1797: о чем эта выставка, что можно было на ней увидеть и понять — в нашем тексте.

Эстетика и функциональность: погружение в мир дизайна интерьеров

Интерьер каждого дома — это отражение внутреннего мира его хозяев, пространство, в котором ощущается уют и безопасность. Для того чтобы воплотить свои пожелания в реальность, мы обращаемся к специалистам, помогающим не только сделать "красиво", но и полностью спроектировать интерьер так, чтобы он был функциональным. Графический дизайнер Полина занимается планировками квартир уже не первый год — в ходе интервью она готова поделиться своим опытом, а также дать несколько советов начинающим специалистам.

Люди

Металловед Елена Приймак: "Наши разработки позволят повысить надежность оборудования в промышленности"

Красавица, жена, мама и ученая. Всё это — о заведующей лабораторией металловедения и термической обработки АО "Завод бурового оборудования", доценте кафедры производственных технологий обработки материалов Елене Приймак. Она посвятила свою жизнь металловедению, чтобы повысить эффективность производства оборудования в промышленности. О результатах своих исследований и воспитании правильных специалистов Елена рассказала в рамках проекта Волга Ньюс и Сбера "Первооткрыватели".

Ученая Дарья Волкова: "Внедрение ИИ способствует интенсивному развитию промышленности"

Россия взяла курс на переход к "Индустрии 4.0". Огромную роль в этом процессе играет внедрение искусственного интеллекта в производственные системы. Магистрант Волгоградского государственного технического университета Дарья Волкова уже несколько лет работает в данном направлении и стремится сделать существенный вклад в развитие промышленности страны. В рамках проекта Волга Ньюс и Сбера "Первооткрыватели" молодая ученая рассказала о своих успехах и перспективах использования ИИ.

Кошелек

От станции к станции: гид по барам арт-пространства "Станкозавод"

11 сентября 2022 года в Самаре открылось новое пространство для отдыха и работы "Станкозавод". Кластер состоит из двух этажей и крыши, которая тоже задействована в активной жизни пространства. Бывший завод по производству станков сохранил свою историческую значимость в названии и деталях, но заиграл совершенно новыми красками и раскрылся с неожиданной стороны.

Здоровье

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

В Самарской области ограничат численность домашних животных

Специалисты Самарской губернской думы завершили работу над поправками в региональный закон, который регулирует вопросы в области обращения с животными. В частности, вводятся новые правила для владельцев домашних питомцев.

Он и она