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19,5 года - суд вынес приговор за жестокое убийство 17-летней самарчанки

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Самарский областной суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве 17-летней самарчанки. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, 25 мая 2024 г. 19-летний Ян Ледовский познакомился с 17-летней Настей по переписке в Интернете и пригласил на встречу к дому брата в Самаре. Чуть позже они поднялись в квартиру, там же позже Ян набросился на Настю с ножом. Девушка получила более 80 ударов лезвием. Во время следствия у правоохранителей возникло предположение, что молодой человек имеет нарушения психики. Его отправили на освидетельствование, но выяснилось, что парень вполне сознавал свои действия.

Суд назначил Ледовскому 19 лет и шесть месяцев лишения свободы, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остального срока - в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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19,5 года - суд вынес приговор за жестокое убийство 17-летней самарчанки
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