16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Исследование Авито: 50% пользователей общаются только через онлайн-звонки и чаты

Читали 4

Авито провел исследование, в котором выяснил, какую информацию интернет-пользователи считают особенно чувствительной, и какие каналы предпочитают для общения при совершении сделок. Опрос показал, что половина пользователей (50%) стремятся общаться исключительно через встроенные инструменты онлайн-платформы — внутренний мессенджер, звонки через сайт или приложение.

Еще 25% пользователей Авито отдают предпочтение GSM-звонкам через временный номер. Лишь 20% пользователей допускают возможность обмениваться личными контактами для общения напрямую в сторонних мессенджерах или по телефону.

В перечне персональных данных, которые нельзя раскрывать при общении в интернете, лидирует платежная информация, в том числе, данные банковских карт — ее назвали 79% опрошенных. 56% опрошенных подчеркивают важность сохранения в тайне своих личных данных, таких как ФИО и адрес, а еще 22% респондентов в числе наиболее чувствительных данных назвали номер мобильного телефона. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет внимание к номеру мобильного выше, чем в остальных возрастных группах: здесь ни при каких обстоятельствах не готовы делиться номером с незнакомыми людьми 28%.

"Сегодня мобильный номер становится не просто средством связи, но и важным элементом персональных данных. Телефон как правило привязан к большинству важных сервисов, в том числе, банковским, поэтому важно держать его под защитой.  Как следствие,  пользователи всё больше осознают важность безопасных коммуникаций и стремятся взаимодействовать в рамках защищенного контура платформ. Мы, в свою очередь, внедрили ряд инструментов для обеспечения безопасности: защищенный чат, защита номера телефона и возможность совершать онлайн-звонки через приложение. Эти меры помогают укрепить доверие между покупателями и продавцами и создать комфортную среду для взаимодействия", — говорит  директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.

Исследование проводилось в период с 14 по 19 марта с использованием количественных методов, включая онлайн-опрос респондентов. В нем приняло участие 10 тыс. респондентов из разных возрастных групп (от 18 лет до 65 и старше) по всей России.

Версия для печати

Новости

Назад. 15 апреля 2025
Исследование Авито: 50% пользователей общаются только через онлайн-звонки и чаты

В России и мире

Авито Работа представила функцию создания резюме с помощью ИИ

В этом году на Форуме труда, прошедшем в начале апреля в Санкт-Петербурге, в центре обсуждения — трансформация рынка труда. На пленарной сессии "Человеческий капитал: дефицит или трансформация?" управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков рассказал о формировании новых подходов к созданию и анализу резюме с применением искусственного интеллекта. На платформе "Авито Работа" стала доступна новая функция, которая позволит соискателям описать свой профессиональный опыт в резюме с использованием искусственного интеллекта.

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

Люди

Экс-главе Волжского района вынесли приговор за смерть женщины от бродячих собак

В четверг, 10 апреля, Октябрьский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы Волжского района Самарской области Евгения Макридина - он признан виновным в халатности, повлекшей смерть человека, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Артист IVAN выставил на Авито обложку к новому треку в поддержку Фонда "Обнажённые сердца"

Певец, музыкант IVAN, победитель шоу "Аватар" и участник конкурса "Евровидение-2016", разместил на платформе Авито <a href="https://www.avito.ru/moskva/kollektsionirovanie/poster_s_avtografom_k_novomu_treku_mariya_ot_ivan_7252021189" target="_blank">объявление о продаже эксклюзивного постера</a> с обложкой к новой песни "Мария". Все вырученные средства от продажи будут направлены в Фонд помощи детям и молодёжи "Обнажённые сердца".

Кошелек

В Самаре выросли продажи съедобных букетов в преддверии 8 марта

В предпраздничной Самаре активно покупают съедобные букеты (их обычно собирают из зефира, орехов и шоколадных конфет, а также из сыра, морепродуктов и колбасных изделий), рост продаж год к году составил 94%. По данным аналитиков, пользователи Авито уже начали закупаться: за последний месяц количество покупок и предзаказов клубники и сладких букетов выросло в 2 раза и в 3 раза соответственно по сравнению с январем этого года.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Он и она