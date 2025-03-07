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В Самарской области увеличили тарифы на газ

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Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области утвердил новые розничные цены на газ, реализуемый населению. Будут действовать с 1 июля 2025 года.

Для квартир, где есть только газовые плиты, тариф вырастет с 9,91 до 10,75 рубля за кубометр. Такой же будет стоимость для тех, кто использует газовый водонагреватель при отсутствии горячего водоснабжения и других направлений использования газа.

Для собственников квартир, где есть и плита, и водонагреватель, тариф традиционно будет ниже. Сейчас кубометр газа для них стоит 8,14 рубля. С 1 июля 2025 г. он подорожает до 8,87 рубля.

Для тех, кто использует газ в домах не только для подогрева пищи и нагрева воды, а еще и для отопления, установлен тариф на тысячу кубометров. Сейчас он составляет 7130 рублей. С 1 июля 2025 г. тариф увеличат до 7880 рублей.

Ранее представители комитета поясняли, что рассчитывали новые тарифы на основании обращения ООО "Газпром межрегионгаз Самара", решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по увеличению оптовых цен на газ для населения (на 10,3%) и на услуги по транспортировке газа (на 7%) с 1 июля 2025 года.

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Новости

Назад. 07 марта 2025
В Самарской области увеличили тарифы на газ
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