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ВСК подвел итоги туристического сезона в 2024 году. Самый опасный регион для отдыха - Адлер

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Внутренний туризм намного безопаснее зарубежных поездок - к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Так, на отечественные курорты пришлось не более 5% обращений по страхованию путешественников в течение года и не более 7% во время летнего туристического сезона. Наибольшее число происшествий - около 74% - было зафиксировано в Краснодарском крае (80% в летний сезон), а самый безопасный отдых был в Калининграде - не более 0,1% ЧП.

По данным Страхового Дома ВСК, наибольшее число происшествий по полисам страхования путешествующих в этом году пришлось на август и сентябрь - 22% и 18% обращений, соответственно, 17% - в июле. Наименьшее число страховых случаев фиксировалось в ноябре (3%) и декабре (2%).

Самыми "опасными" городами для отдыха в этом году стали:

  • Адлер - 40% ЧП
  • Сочи - 19%
  • Санкт-Петербург - 9%
  • Красная Поляна - 4%

Самые "безопасные" среди популярных туристических городов по итогам 2024 года:

  • Калининград - 0,1%
  • Домбай - 1,3%
  • Анапа - 1,3%
  • Кисловодск - 1,7%
  • Пятигорск - 1,9%

В целом же, на курорты Краснодарского края пришлось 74% обращений по туристическому страхованию летом. Самые частые причины - проблемы с ЖКТ (гастриты, отравления) и ЛОР-заболевания (синуситы, отиты, фарингиты и пр.). Причем только 4% обращений за медицинской помощью требуют госпитализации, в остальных случаях отдыхающим достаточно амбулаторного лечения или консультации врача.

В Санкт-Петербурге люди чаще всего обращались за помощью в связи с травмами (переломы, ушибы, растяжения). Минимум в 7% случаев туристам требовалась госпитализация.

Среди популярных туристических направлений самыми безопасными регионами для отдыха по итогам года стали Калининград (0,1% происшествий) и Северный Кавказ (6,5%). Большинство страховых случаев в СКФО было зафиксировано во время отдыха в Ессентуках (2,4%) и Пятигорске (1,9%). Туристы тут чаще всего сталкивались с расстройствами ЖКТ, рвотой, а также травмами.

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Новости

Назад. 04 февраля 2025
ВСК подвел итоги туристического сезона в 2024 году — самый опасный регион для отдыха — Адлер

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