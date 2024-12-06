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Страховой Дом ВСК стал победителем премии "Лучшее для России. Развитие регионов-2024"

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"Статусная модель агента" стала лучшим внутрикорпоративным проектом в категории "Социальные проекты и устойчивое развитие".

5 декабря в Самаре в рамках одноименного форума были объявлены лауреаты премии "Лучшее для России. Развитие регионов 2024". Проект ВСК "Статусная модель агентов" стал лауреатом в номинации "Лучший внутрикорпоративный проект" в категории "Социальные проекты и устойчивое развитие".

Проект "Статусная модель агентов" — это система мотивации страховых агентов ВСК, согласно которой агенты получают расширенный социальный пакет согласно статусной ступени. "Статусных" ступеней всего пять, высшая — "Агент-Эксперт". Статус присваивается на основании сборов, маржи и стажа работы агентом в ВСК. Агент выбирает нужные ему опции, доступные его "статусу". Так, агенту-эксперту доступно ведение предпринимательской деятельности за счет компании, посещение туристического центра ВСК, компенсация проезда на выездные мероприятия, повышенный приоритет при обращениях и прочие привилегии.

В 2024 году в рамках статусной модели более 100 агентов получили статус "эксперта". Еще более 4 тысяч агентов были прикреплены к программе ДМС, а более 400 получили страховую защиту в рамках коллективного страхования от несчастных случаев. Также в собственном туристическом центре ВСК "Переделки" летом отдохнули более 50 агентов.

"Благодарим экспертный совет за высокую оценку нашей программы. Стратегия ВСК направлена на рост агентского канала, в том числе в регионах. Для привлечения агентов ВСК формирует индивидуальный подход, предоставляя действительно необходимые опции и льготы каждому агенту: страхование по ДМС, компенсации расходов на мобильную связь и проезд, участие в программе обучения, скидки на страхование личного имущества, скидки от партнеров ВСК и другие бонусы.

Благодаря статусной модели страховой агент компании вне зависимости от региона проживания обладает всеми преимуществами штатного сотрудника. Аналогов программе ВСК нет на страховом рынке.

Нам важен каждый страховой агент, поэтому мы и дальше будем работать над улучшением мотивационных программ, условий и совершенствованием сервисов", — отметил Анатолий Краснов, руководитель Центра агентских и офисных продаж.

Премия "Развитие регионов. Лучшее для России" — ежегодная премия, вручаемая за лучшие практики и проекты по развитию регионов компаниям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, работающим во благо России.

В экспертный совет премии входят представители региональных органов власти, а также владельцы и руководители крупных российских предприятий.

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