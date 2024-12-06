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Население Самарской области сократилось

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Самарастат опубликовал данные о демографической ситуации в регионе за январь-сентябрь 2024 года. Из них следует, что смертность превысила рождаемость в 1,9 раза. Кроме того, регион покинули несколько десятков тысяч человек.

"За этот период родилось 17125 детей. Это на 6,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число умерших, напротив, увеличилось на 3,5%, и составило 32595", - говорится в докладе Самарастата.

К сожалению, эта тенденция сохраняется уже на протяжении нескольких лет. В минздраве сообщали, что одной из самых распространенных причин смерти граждан являются сердечно-сосудистые заболевания. На них приходится около 43%. Власти запланировали создание новых центров кардиологической помощи.

Также в Самарастате сообщили, что за январь-сентябрь 2024 года Самарскую область покинули 40375 человек. Впрочем, наблюдался миграционный прирост. В регион приехали 41684 человек.

Тем не менее оба показателя ниже прошлогодних. Велика вероятность, что число мигрантов продолжит сокращаться. Власти запретили иностранцам работать во многих сферах деятельности. Кроме того, губернатор Вячеслав Федорищев анонсировал разработку законопроектов в этом направлении.

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