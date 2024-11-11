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"Фишер. Продолжение" — Иван Янковский возвращается к роли Бокова в триллере для Wink.ru

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Стартовали съемки восьмисерийного триллера "Фишер. Продолжение" (18+), в основу которого легли реальные криминальные события. К своим ролям в продолжении одного из самых популярных проектов линейки Wink Originals вернутся Иван Янковский, Александр Яценко и Андрей Максимов, также к ним присоединятся Ирина Старшенбаум, Никита Худяков, Александра Ребенок и другие.

Первые кадры со съемок

Копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.

Шоураннерами и авторами сценария продолжения, как и первой части, выступят Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Режиссером стал Александр Цой ("‎Трудные подростки"‎, "Смычок"‎, "Жвачка"). За производство отвечает кинокомпания "Студия 812" по заказу "НМГ Студии".

В новом сезоне следователи Евгений Боков (Иван Янковский) и Валерий Козырев (Александр Яценко) снова вступают в схватку с опасным преступником. Драматический триллер, в котором всё не так, как кажется.

Сергей Кальварский, автор сценария и шоураннер проекта:

"Зрителя ждет встреча с расследованием нового реального уголовного дела. Из этических соображений мы пока не можем рассказать, с каким именно. Оно произошло относительно недавно, и многие из участников событий еще живы".

Наталья Капустина, автор сценария и шоураннер проекта:

"Глобально — это история про прощение".

В других ролях: Даша Верещагина, Алексей Агранович, Степан Девонин, Борис Каморзин, Алена Долголенко, Василий Копейкин, Юлия Ильина и другие.

Триллер "Фишер" (18+), основанный на реальных событиях, вышел на Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) в феврале 2023 года. Сериал стал успешным как среди зрителей, так и среди критиков. Проект получил премию "Золотой орел" в номинации "Лучший проект онлайн-платформы".

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Новости

Назад. 11 ноября 2024
"Фишер. Продолжение" — Иван Янковский возвращается к роли Бокова в триллере для Wink.ru
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