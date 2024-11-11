"Фишер. Продолжение" — Иван Янковский возвращается к роли Бокова в триллере для Wink.ru

Копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.
Шоураннерами и авторами сценария продолжения, как и первой части, выступят Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Режиссером стал Александр Цой ("Трудные подростки", "Смычок", "Жвачка"). За производство отвечает кинокомпания "Студия 812" по заказу "НМГ Студии".
В новом сезоне следователи Евгений Боков (Иван Янковский) и Валерий Козырев (Александр Яценко) снова вступают в схватку с опасным преступником. Драматический триллер, в котором всё не так, как кажется.
Сергей Кальварский, автор сценария и шоураннер проекта:
"Зрителя ждет встреча с расследованием нового реального уголовного дела. Из этических соображений мы пока не можем рассказать, с каким именно. Оно произошло относительно недавно, и многие из участников событий еще живы".
Наталья Капустина, автор сценария и шоураннер проекта:
"Глобально — это история про прощение".
В других ролях: Даша Верещагина, Алексей Агранович, Степан Девонин, Борис Каморзин, Алена Долголенко, Василий Копейкин, Юлия Ильина и другие.
Триллер "Фишер" (18+), основанный на реальных событиях, вышел на Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) в феврале 2023 года. Сериал стал успешным как среди зрителей, так и среди критиков. Проект получил премию "Золотой орел" в номинации "Лучший проект онлайн-платформы".