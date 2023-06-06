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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Диетолог ВСК развеяла миф о дороговизне здорового питания

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Дорогие продукты не всегда бывают качественными, и наоборот. Этикетка "натуральный состав", "без сахара", "без глютена" добавляет процент к цене, но если посмотреть на состав, он не всегда совпадает с названием. Чаще всего, это просто коммерческий подход. Полина Шубина, Диетолог, врач-терапевт цифровой клиники ВСК привела пример недорогой, но полезной диеты.

Здоровое питание не обязательно должно стоить дорого. Можно сделать простое сравнение затрат на разные продукты. Сколько будет стоит обед в заведении быстрого питания или сет роллов? Скорее всего минимум 500-700 рублей. За тот же бюджет можно приобрести полезные продукты, например, красную рыбу (стейк из форели/лосося), свежие овощи и крупу по вашему вкусу, которых хватит еще и на 2 порции. Более того, других альтернатив дешевле и проще — большое множество.

Также в современном ритме жизни не каждый готов тратить время на приготовление еды. Сейчас на продуктовом рынке достаточно большой выбор готовых боксов с завтраками и обедами. В крупных сетевых магазинах их стоимость ниже.

Для любителей различных сладостей тоже есть рекомендации по формированию здорового рациона. Врачи ничего не имеют против протеиновых сладостей (батончиков и печенья), только важно обратить внимание на их состав, не все производители делают сладости должного качества. Батончик, как правило, обходится по стоимости от 100 до 200 рублей, но примерно в такую же стоимость может обойтись пирожное или кусок торта.

Пример полезного и не дорогого дневного рациона:

Завтрак: Овсянка в ее оригинальном исполнении (вкус морковного торта). В банку порезать морковь, добавить цельнозерновые овсяные хлопья, корицу, ложку мускатного ореха, ложку изюма и все перемешать. Добавить ложку меда, половину стакана молока и по вкусу греческий йогурт. Украсить сверху грецкими орехами и морковью. В утренний прием пищи также можно добавить 1 фрукт — например, яблоко или грушу.

Обед: Курица с овощами, которую можно легко приготовить. Куриные ножки смешать со специями (куркума, соль, растительное масло) и запечь в духовке. По готовности полить лаймом. Для пациентов достаточно часто рекомендуются овощные замороженные смеси, так как это экономит время. Например, смесь — Тажин. Сочетать с крупой по вкусу, например, с гречей.

Перекус: Стакан овощного сока, например, томатного. К нему можно добавить, морскую капусту или листья Нори.

Ужин: Средиземноморский омлет — яйца, болгарский перец, зелень по вкусу, помидоры, по готовности украсить сыром фета и оливками. Подавать можно со слайсами рыбы, например, Кижуч.

Это пример блюд с несложным приготовлением, сбалансированным рационом и недорогим подбором продуктов.

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Назад. 06 июня 2023
Диетолог ВСК развеяла миф о дороговизне здорового питания

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