Страховой Дом ВСК запустил MedTech программу ДМС для физических лиц

13.01.2022 12:43 Читали 7

Страховой Дом ВСК запустил программу ДМС "Курс здоровья" для физических лиц. Клиентам компании стали доступны телемедицинские и очные консультации ведущих российских врачей, инструментальная и лабораторная диагностика, выезд врача на дом, дополнительные медицинские услуги, такие как сезонная вакцинация, сдача генетического теста, а также онлайн-фитнес — специализированные программы видеотренировок и консультаций со специалистом по спортивной медицине. Провайдером услуги выступает сервис "Онлайн доктор".

"Курс здоровья" — это удобный конструктор с оптимальным набором медицинских услуг, которые закрывают самые важные потребности клиентов. Страхователь самостоятельно выбирает необходимый уровень покрытий, быстро и удобно заключая договор без подписей и осмотров.

В рамках телемедицинского приема застрахованным будет доступно неограниченное число консультаций по любому вопросу о здоровье — онлайн-прием ведут врачи более 60 узких специальностей. Подтвердить диагноз, получить письменное заключение с рекомендациями и назначенным лечением по программе можно в ходе очного осмотра наиболее востребованных специалистов, таких как терапевт, психотерапевт, невролог, эндокринолог, оториноларинголог и т. д. А если страхователь не сможет самостоятельно посетить клинику по состоянию здоровья — доступна услуга выезда врача-терапевта на дом.

Кроме того, "Курс здоровья" включает возможность прохождения популярного перечня инструментальных исследований — УЗИ, ЭКГ, эхокардиография, эндоскопические исследования, оценка функции внешнего дыхания и другие, а также более 17,5 тысяч лабораторных анализов.

Среди дополнительных возможностей полиса — вакцинация от гриппа и клещевого энцефалита, получение доступа к видеотренировкам от FITMOST CLASS и возможности проконсультироваться с ведущим врачом в области спортивной медицины, а также прохождение генетического тестирования сервиса Генотек.

Помимо этого, вариации страховой защиты в рамках программы "Курс здоровья" также предусматривают комплексную диагностику организма — медицинский чекап, включающий лабораторные, инструментальные исследования, консультации врачей. Чекап можно подобрать для любого возраста и для различных целей, что помогает каждому держать вопрос здоровья на контроле.

"ВСК давно и активно развивает MedTech, на протяжении почти 30 лет оперативно реагирует на появление новых технологий, позволяющих совершенствовать медицинский и страховой сервис для своих клиентов. Актуальность программы "Курс здоровья" обусловлена множеством факторов — это и желание персонифицированного подхода к заботе о своём здоровье, и медицинская инфляция на уровне 10,1%, и то, что многие работодатели из-за кризиса решили сократить расходы на ДМС для своих сотрудников. Преимуществами страховой программы для физических лиц является, во-первых, стоимость, которая варьируется в районе 1,3% от среднего годового дохода россиянина, во-вторых, оптимальный перечень медицинских услуг, включенных в полис с возможностью персонализации страхового покрытия. Курс здоровья позволяет клиенту постоянно быть на связи с врачом при помощи онлайн-каналов связи, а также получать медицинские услуги традиционным способом — в клинике, что существенно улучшает качество оказания медицинской помощи", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора Страхового Дома ВСК по медицинскому страхованию.