В Самаре прошел традиционный рождественский концерт

11.01.2022 10:41 Читали 19

В понедельник, 10 января, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялся рождественский концерт Самарской епархии. Вместе с земляками в праздничном мероприятии, посвященном одному из главных христианских праздников - Рождеству Христову, принял участие Губернатор Дмитрий Азаров.

Традиционные рождественские концерты - одна из ярких традиций Самарской области. В них принимают участие духовные и светские творческие коллективы региона, среди них профессиональные артисты, лауреаты различных конкурсов. Вокальные, танцевальные, инструментальные выступления вызывают большой интерес жителей региона: представителей духовенства, учеников воскресных школ, воспитанников детских епархиальных образовательных центров и их родителей, всех любителей духовной и народной музыки. Сегодняшний концерт не стал исключением, подарив зрителям массу ярких эмоций. «Очень понравился концерт. Столько детей выступало с номерами, танцами, песнями. Спасибо всем, кто участвовал в его организации!», - отметила после концерта жительница Самары Инна Шевченко.

Дмитрий Азаров поблагодарил Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия за радость, которую рождественские концерты приносят землякам каждый год.

Дмитрий Азаров также тепло поздравил земляков с Рождеством Христовым: «Этот праздник в сердце каждого из нас возвращает веру, надежду и любовь. Я хочу пожелать в эти светлые дни мира, добра, благоденствия каждой самарской семье и процветания нашей любимой Самарской области».

Владыка подчеркнул, что традиции, связанные с православной верой, очень много значат для русского народа и национального православного самосознания. «Историческая ткань русского народа тесно связана с образом Христа. И этот образ является нашим древом, которое дает произрастать русскому народу, сохранять его государственность и целостность», - сказал Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.