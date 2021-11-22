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Лучших отцов Самарской области наградили знаком общественного признания «Во славу отцовства»

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В Самарском театре юного зрителя «СамАрт» прошла церемония награждения лучших отцов знаком общественного признания «Во славу отцовства». Эта традиция сложилась в Самарской области с 2007 года. Ежегодно проводится областное мероприятие «Отец. Отчество. Отечество», приуроченное ко Дню отца.

Организаторами мероприятия выступают министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области и благотворительный фонд «Радость».

«Инициатива создания такого конкурса принадлежит общественным организациям, которые предложили отметить заслуги пап, повысить роль отцовства в воспитании детей, показать положительные примеры хороших семей, где папа является главой семьи и берет за нее ответственность, где вырастают достойные дети. Наш фонд является разработчиками самого знака общественного признания. Акция переходит на более высокий уровень, потому что в этом году Указом Президента России установлен День отца во всей России. Мы поощряем сегодня тех отцов, которые успевают успешно заниматься и воспитанием детей, и общественной деятельностью, и помогать другим», — отметила директор благотворительного фонда «Радость», член общественной палаты Самарской области Светлана Полдамасова.

Конкурс проводится с целью повышения статуса отцовства в современной семье и пропаганды семейных ценностей и традиций. На поддержку семей и укрепление семейных ценностей направлен и национальный проект «Демография», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным.

Отбор лауреатов проводил экспертный совет, в состав которого входят Уполномоченный по правам ребенка Самарской области и представители общественных организаций («Союз женщин Самарской области», Самарское областное отделение Общероссийского общественного фонда «Российский Детский Фонд», СООИК «Ассоциация «Десница» и др.).

За 14 лет данной общественной награды удостоены 474 отца, достойно воспитавших детей и внесших значительный вклад в развитие губернии. В текущем году на конкурс поступили порядка 60 заявок. Победителями стали 25 человек. В номинации «Отцовский труд в кровной многодетной семье» — 7 лауреатов; в номинации «Отец, достойно воспитавший трех и более детей» — 7 лауреатов; в номинации «Отцовский труд в приемной семье» — 5 лауреатов; в номинации «Деятельность мужчины, связанная с воспитанием и обучением детей на общественной основе» — 6 лауреатов.

«Если мы говорим о развитии нашего любимого Самарского края, то мы должны рассказывать об историях семей, которые вносят большой вклад в его будущее», — комментирует член Общественной Палаты Российской Федерации Павел Покровский.

Один из лауреатов, который сегодня был отмечен знаком «Во славу отцовства», Максим Горельченко рассказал, что сам он родился и вырос в многодетной семье, поэтому всегда хотел и свою большую семью. У него четверо детей.  Старшему ребенку – 31, младшему – только 3 года. С 2012 года Максим Викторович работает в Детском епархиальном образовательном центре Самарской епархии, где занимается воспитанием юного поколения. Еще он – основатель и хормейстер Сводного самарского казачьего кадетского хора «Голос России».

«У нас вся семья музыкальная, мы поем и играем на инструментах. Я пишу песни. А мои первые слушатели — это мои дети.  Если ребенку песня по душе, значит она получилась.  Через песни хочу передать своим творчеством детям и всем, кто их слушает, главную ценность – любовь. Я считаю, что человек любящий не может быть разрушителем и нести негатив в общество. Считаю, что полноценная здоровая семья с детьми — это основа нашего государства. Родители должны передать весь свой накопленный опыт, знания и умения своим чадам. Необходимо раскрыть в ребенке его таланты, развить их, научить детей преодолевать любые трудности и радостно идти по жизни, принося пользу ближнему и делясь этой радостью с окружающими. Авторитет отца в воспитании подрастающего поколения переоценить невозможно. Только личным примером можно научить ребенка жить, любить и созидать. Это огромный каждодневный труд. Я, как многодетный папа, очень стараюсь уделить внимание каждому ребенку, быть для них поддержкой и опорой», — поделился он.

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