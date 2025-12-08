В Самаре прошёл первый ежегодный психологический форум Поволжья

Организатор форума — оргкомитет регионального Самарского отделения Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги (ОППЛ), самое крупное профессиональное сообщество психотерапевтов в русскоязычном пространстве.

Мероприятие началось с церемонии перерезания ленточки, приветственных слов организаторов и почётных гостей форума. Открытие сопровождалось звуками скрипки артистки Самарской филармонии Галины Исаковой.

"Мы живём в интересное время, когда есть огромное количество социальных вызовов. Профессионализм психологов очень важен. Ваша профессия выходит на ключевое место. Дорогие, психологи, берегите себя", — выступила с обращением к психологам представитель Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Татьяна Писарева.

"Я желаю вам сохранить энергию и эмоциональное здоровье на долгие годы. Вы несёте уникальную миссию: помогаете и лечите состояние человека. Важно, чтобы оно было в норме. Пусть каждое ваше слово действительно будет делом для тех людей, которые к вам обращаются", — приветствует психологов директор Государственного казенного учреждения Самарской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа" Александр Постников.

На форуме было представлено семь секций: обучающая личная терапия (ОЛТ), техники самопомощи, медиация, семейное консультирование, супервизия, развитие частной практики и личный бренд, клиническая классическая психотерапия. Они проходили в формате лекций и мастер-классов. Спикерами были психологи-специалисты из Самары, Москвы и Санкт-Петербурга.

Форум ориентирован на широкий круг участников. Здесь собрались не только практикующие психологи и психотерапевты, но и помогающие практики: волонтёры, социологи, педагоги, врачи, а также студенты и представители других сфер деятельности.

"Девять часов активного слушания, общения, обратной связи на одном профессиональном языке прошли на одном дыхании. Мне было очень важно побывать в кругу большого количества коллег-профессионалов. Я участвовала в супервизионной группе. Этот опыт помогает научиться считывать себя, свои ошибки как специалиста и подбирать более эффективные техники при работе с клиентом", — делится впечатлениями участница форума, психолог Наталья Титаренко.

"Мне больше всего понравилась лекция про проявленность, на ней было много крутых вопросов на самоанализ и схема, как выходить из таких ловушек мышления. Также запомнилась лекция про стресс от Натальи Кистеневой. Она рассказывала про связь физиологии, тревоги и стресса, дала пару хороших упражнений для восстановления. Здесь я увидела для себя новых специалистов, за которыми будет интересно наблюдать. Например, заинтересовала психолог и секс-коуч Вера Собко. Она очень круто себя подаёт. Видно, что у неё много опыта, техних и методик. Я очень вдохновилась, захотелось самой разобраться в теме", — рассказывает студентка 4 курса психологического факультета Самарского университета Анастасия Чампалова.

На форуме присутствовали члены ассоциации "Союз псипомощи", которые рассказали о важности оказания качественной психологической помощи. В дальнейшем ассоциация трансформируется в саморегулируемую организацию (СРО) и будет ориентироваться на защиту прав и интересов психологов и психотерапевтов. В неё смогут вступить специалисты в сфере психологии и самозанятые.

"Это очень важное мероприятие. Психологи чаще всего работают индивидуально, и у них большая потребность в очном контакте, когда они могут встретиться и пообщаться друг с другом. Это очень мощная психологическая поддержка для самих психологов. Для обычных людей такие мероприятия тоже полезны. Они могут получить определённые знания, при этом качественные, от людей, которые в этой сфере работают. Сейчас в обществе большой запрос на психологическую поддержку", — рассуждает почётный гость форума, психолог и психоаналитик, детский психоаналитический психотерапевт, член ОППЛ, а также член президентского кадрового резерва ОППЛ, соучредитель ассоциации "Союз псипомощи" Евгений Викторов.

В следующем году форум планируют провести тоже в начале декабря. Мероприятие сможет посетить любой желающий.