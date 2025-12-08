Роман Губанов, Авито Работа: "Сегодня важно начинать работу с кадрами с самых ранних этапов"

16+
Авито Работа и Центр "Профессии будущего" выступили соорганизаторами сессии "Клуба работодателей Москвы", которая прошла 3 декабря на ВДНХ в рамках Всероссийского кадрового форума. Участники обсудили ключевые тенденции развития корпоративного образования и современные подходы к формированию кадровых компетенций, а также поделились своим опытом построения собственных уникальных систем по обучению, развитию и удержанию кадров.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Модератором дискуссии выступил Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы, обозначив ключевые рыночные тренды, способствующие усилению фокуса компаний на работу с внутренними кадрами: рекордно низкая безработица, растущие запросы работодателей к эффективности, мультиквалификации и адаптивности сотрудников, а также необходимость системных подходов к развитию кадров.

Поприветствовал участников специальный гость сессии — Ян Кортель, первый заместитель руководителя службы занятости Москвы и центра "Профессии будущего". В своём выступлении он подчеркнул важную роль "Клуба работодателей Москвы", совместного проекта Авито Работы и центра "Профессии будущего" в выстраивании диалога между бизнесом и в обмене наиболее эффективными практиками, включая работу с профессиональными кадрами, а также разработку и внедрение программ наставничества и менторства.

Управляющий директор Авито по работе с людьми Екатерина Немченко рассказала о системной работе с талантами в компании и о проектах для школьников и студентов. Она отметила, что в этом году в Авито был запущен большой процесс, который называется Talent Review, с помощью которого в компании помогают сотрудникам развивать их талант индивидуально. Этот процесс состоит из трех ключевых событий: карьерного диалога, во время которого обсуждаются профессиональные цели сотрудника, индивидуальной оценки своих знаний, навыков и лидерских компетенций, а также из составления индивидуального плана развития.

Многие высокотехнологичные и производственные компании делают ставку на работу с молодежью и корпоративное обучение. Как отметила Любава Шепелева, советник генерального директора по управлению персоналом Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), компания развивает целую экосистему подготовки молодежи: от профориентации для школьников до целевого обучения студентов с последующим трудоустройством, — компания также разработала единые стандарты подготовки инженеров и рабочих специальностей в рамках среднего профессионального образования, чтобы повысить качество отбора абитуриентов и требования к знаниям студентов. Компания активно привлекает молодежь к научно-техническому развитию: в конкурсе "Будущее авиации" за восемь лет собрали более полутора тысяч проектных работ, и часть из них уже ушла в практическое применение. Профессиональные компетенции сотрудников развивают через чемпионатное движение: сначала отборочные этапы, затем корпоративный чемпионат ОАК — в этом году почти шестьсот специалистов соревновались в инженерных и рабочих компетенциях. А в Корпоративном университете ОАК действующих работников обучают новым технологиям: системному и цифровому проектированию, математическому моделированию с использованием суперкомпьютеров, ИИ и машинному обучению.

Помочь с адаптацией в компании начинающим специалистам могут наставники. По словам Марии Приказчиковой, руководителя направления организации подбора персонала на предприятиях Трубной Металлургической Компании (ТМК), наставничество в их компании играет ключевую роль. За каждым новичком закреплен опытный специалист, который не только обучает технологиям и корпоративным стандартам, но и передает культуру безопасности и специфику работы на предприятии. За счет такой системы формируется устойчивая "цепочка передачи знаний", которая помогает обновлять компетенции сотрудников в соответствии с изменениями в производстве.

"Мы помогаем подготовить правильный план развития навыков и компетенций, которые помогут специалисту реализовать свою карьерную цель. Для нас каждый сотрудник — это стартап. В Авито достаточно ресурсов, экспертизы, есть доступ к различным базам знаний и к обучению. Мы инвестируем в сотрудников, чтобы, раскрывая их талант, делать из них специалистов нового уровня", — подчеркнула Екатерина Немченко, управляющий директор Авито по работе с людьми.

"Сегодня, чтобы привлекать и удерживать молодежь, компаниям важно начинать работу с кадрами с самых ранних этапов. Необходимо непрерывно развивать их компетенции, внедрять новые форматы обучения и поддерживать начинающих специалистов, помогая им понимать свои карьерные траектории и возможности роста — по нашим последним опросам, среди молодежи именно перспективы развития стоят на втором месте после высокой зарплаты среди факторов, влияющих на выбор первой работы. Кроме того, важно развивать программы наставничества: в России эта практика постепенно внедряется, и только за январь — октябрь 2025 года число вакансий с возможностью наставничества выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все это позволяет создавать устойчивую экосистему развития талантов и удерживать специалистов в условиях высокой конкуренции", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы. 

Выше гор — только любовь: завершились съемки сериала "Гордость" для Wink от создателей "Актрис", "Балета" и "Психа"

Завершились съемки восьмисерийной романтической комедии <a href="https://wink.ru/series/gordost-year-2026" target="_blank">"Гордость"</a> (16+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Сериал расскажет о том, как настоящая любовь помогает преодолеть любые предрассудки и найти баланс между традициями и личным выбором. Съемки проекта прошли в самых живописных местах Северной Осетии — Фиагдонском ущелье, Нижнем Унале, Владикавказе, а также в Москве.

На землю тихо опустилась зима: Wink.ru знает, как согреть декабрь

В декабре дни становятся все короче, а вечера — длиннее и холоднее, но есть проверенный способ их согреть. Онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) приготовил на первый месяц зимы отличную коллекцию премьер, которые перенесут в теплые края и в разные уголки мира, даже в другие миры. В декабре зрителей ждут новые эпизоды и неожиданные сюжетные повороты в сериалах из линейки Wink Originals <a href="https://wink.ru/series/obnalshchik-year-2025" target="_blank">"Обнальщик"</a> (18+, заодно зрители отправляются в путешествие на Дальний Восток) и <a href="https://wink.ru/series/nam-poker-year-2025" target="_blank">"Нам покер"</a> (18+, в одной из ролей — Санкт-Петербург).

Ольга Доронина: "Баланс — это командная работа, а вождение — свобода"

Как успешной женщине-руководителю удается совмещать руководство одной из топовых автошкол Самары, активную общественную деятельность и жизнь многодетной матери? Секрет Ольги Дорониной, генерального директора автошколы СОУК, кроется не в суперспособностях, а в грамотном планировании, поддержке семьи и философии осознанного присутствия. В эксклюзивном интервью она рассказала о том, почему гибридный формат работы не отменяет важности живого общения, как семейные поездки на машине становятся лучшей терапией, и почему в основе ее стиля руководства лежит не жесткость, а искренняя любовь к своему делу.

Тартарус ждет: стартует открытое бета-тестирование шутера PIONER на "Играх Ростелеком"

Пользователям платформы "Игры Ростелеком" с 4 по 9 декабря доступно финальное открытое бета-тестирование шутера PIONER (18+). Действие разворачивается на постапокалиптическом острове Тартарус, игра побуждает игроков исследовать, разрабатывать стратегии и выживать в мире, где от их выбора многое зависит. На этапе тестирования игроки смогут опробовать новые механики и получить уникальные игровые бонусы. Премьера шутера, разрабатываемого российской студией GFAGames, состоится эксклюзивно на платформе "Игры Ростелеком" 16 декабря.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Еще на двух дорогах Самары планируют выделить полосы для автобусов

Руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичев в интервью Волга Ньюс поделился своим мнением о необходимости выделения полос для движения автобусов на дорогах города и рассказал о работе, которая ведется в этом направлении.

Новые 7-метровые ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина к Новому году в Самаре

Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам, сообщает мэрия города. Уже приобретены две 7-метровые искусственные ели, которые станут основой новогодних комплексов в Струковском саду и парке им. Юрия Гагарина. Территории парков Дружбы, Победы, Щорса, 50-летия Октября, "Воронежские озера" и "Молодежный" украсят 5-метровые ели, приобретенные МАУ "Парки Самары" в прошлом году. Живые ели нарядят в скверах им. Академика Кузнецова и "Дубовая роща".

