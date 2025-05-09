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"Страха быть не должно": Ветеран ВОВ из Самарской области поделился воспоминаниями о Дне Победы

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В преддверии 80-й годовщины Великой Победы в одном из сел Самарской области состоялась трогательная встреча местных жителей с ветераном Великой Отечественной войны, Иваном Максимовичем Сторожиловым. В свои 98 лет он помнит войну так, будто это было вчера.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Сторожилов Иван Максимович родился 10 сентября 1926 года. Начинал службу в первом учебном стрелковом полку, затем перешёл в десантные войска.

"Вернулся я домой раньше остальных по болезни, в 1946-м году, оглушённый, и с этого года я стал вольным гражданином", — рассказал ветеран.

Он поделился историей о тяжёлом ранении, полученном в ходе боевого задания: "В конце марта вызвали меня и ещё 4 человек из строя на подготовку для отправки в тыл врага. В ходе операции сумели взорвать склад с боеприпасами. Поставленную задачу выполнили. Смогли вернуться только двое — я и сослуживец, но его направили в другое место, и я его так и не увидел".

Иван Максимович участвовал в Будапештской операции, которая сыграла важную роль в Победе. Ветеран рассказал о тяжёлой работе по очистке города после боев: "После окончания военных действий мы очищали город от трупов. Нашим долгом было вырыть братскую могилу и похоронить их. Потом мы немного отдохнули и отправились пешком в Россию, прошли расстояние в 865 км".

По словам Ивана Максимовича, именно на этом долгом пути домой он и ощутил долгожданный День Победы.

В завершение встречи ветеран обратился к современным защитникам Родины: "Солдат есть солдат — страха быть не должно, с гордостью исполняй свою обязанность. Как я шёл на войну? Я знал, что мне надо защищать людей, а что будет со мной, это как придётся. Судьба у всех своя, а долг есть долг".

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