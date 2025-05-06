Интервью с мастером спорта по самбо, Чемпионом Первенства Европы Ждановым Даниилом

Это рассказ не просто о чемпионе, а о человеке, чья жизнь сформировалась в схватках, где на кону была не только медаль, но и вера в себя.

— Помните ли свой первую встречу? Как это было?

— Это был, примерно, 2007 год, село Обшаровка. Мне было 6 лет. Я очень хорошо боролся и вышел в финал. За счёт того, что опыта не хватало, сам себя "набросал" и занял второе место.

— Кто привел вас в спорт?

— Отец в пять лет привёл меня секцию за домом. Там и началась моя спортивная карьера.

— Какие качества вы считаете обязательными для юного спортсмена?

— Уверенность, хладнокровность и умение прислушиваться к своему тренеру.

— Как родители относились к вашему выбору заниматься самбо?

— С положительной стороны, помогали мне не только морально, но и финансово. Отец оплачивал мне все соревнования.

— Была ли у вас спортивная мечта в детстве?

— Да, была. Попасть в сборную и показать результат на мировой арене.

— Как вы считаете, сбылась ли ваша мечта?

— Я думаю, что да. Конечно, хотелось добиться больших вершин, но, к сожалению, не удалось.

— Кто был вашим первым тренером? Чему он вас научил помимо спорта?

— Моим первым тренером был Юрий Сергеевич Родомакин. Он открыл во мне любовь к самбо.

— Чему он вас научил помимо спорта?

— Мы часто ездили на соревнования с ним. Он был мне не только тренером, но и лучшим другом. Всегда можно было обратиться к нему за помощью, не только в плане тренировок, но и всяких бытовых, коммуникационных проблем.

— Какая победа или поражение детства повлияло на ваш характер?

— Скорее всего, поражение на Первенстве России, два года подряд я становился пятым. В шаге от медали. Я захотел себе доказать, что я способен на большее, я должен быть в сборной!

— Какую роль в вашем становлении сыграли друзья и окружение?

— Большинство моих друзей были связаны со спортом и тренировались со мной. Между ребятами были близкие, дружеские отношения. Каждый друг на друга ровнялся, мы росли вместе за счёт поражений и побед каждого — если кто-то выигрывает, начинаешь задумываться: "А почему я хуже него? Почему я не смогу?"

— Какие тренировки вы считаете самыми сложными?

— Лично для меня самые сложные тренировки на выносливость — бег, работа на скорость. Наверное, чувствую это по состоянию тела.

— Опишите свой распорядок дня во время подготовки к чемпионату Европы.

— У нас были двухнедельные сборы в Новогорске. Всё расписание подстраивалось под грамотную подготовку к чемпионату. Зарядка, завтрак, тренировка, обед, тихий час, опять тренировка и свободное время.

— Чем самбо отличается от других видов борьбы, на ваш взгляд?

— Возьмём дзюдо — более красочный вид спорта. Там можно очень быстро кинуть противника на лопатки и завоевать оценку "чистый бросок". А в самбо ты можешь выиграть, не сделав "балла", и выиграть за счёт своего интеллекта — "предупреждением". Здесь нужен склад ума борца.

— Что для вас важнее в спорте: техника или физическая подготовка?

— Холодная голова

— Какая была самая запоминающаяся схватка на пути к чемпионскому титулу?

— Финал Первенства Европы. Я завоевал долгожданную медаль, до этого я тоже два года подряд был в сборной. В первый год я занял серебро, а во второй год был карантин. А 2021 год был решающим для меня — я боролся по юниорам. Эта медаль самая дорогая для меня.

— С кем из ваших соперников было тяжелее всего бороться?

— Самый тяжёлый соперник попался мне на моём первом Первенстве Европы. Это была встреча с представителем Беларуси за выход в финал. Все судьи были против меня: хотели дать предупреждение, из ниоткуда появились оценки. В конце его начали наказывать. У нас был счёт 3:3, но по качеству я уступал. Тренера сборной выгнали из секундантского стула за то, что вытворялись невероятные вещи. Я остался один на ковре, но я слышал, как мои партнёры по сборной меня поддерживали. Это придало мне сил. Оставалось три секунды, соперник расслабился, и на последней секунде я бросаю его на два балла. Тем самым я вышел в финал.

— Какие травмы были самыми серьёзными в вашей карьере?

— Разрыв мениска и частичный разрыв связок коленного сустава. Мне делали операцию в Тольятти. Спасибо врачу, что нога работает. По чуть-чуть восстанавливался при поддержке тренера. Но всё равно, эта травма оказалась для меня решающей. Иногда продолжает ныть.

— Что чувствует спортсмен, стоя на пьедестале с золотой медалью?

— Гордость за себя. Если это касается международной арены — гордость за свою страну. Все года, которые я тренировался — не зря. Моя мечта сбылась, это не сон, это всё наяву.

— Кто из тренеров вас вдохновляет?

— Мой основной тренер — Становкин Михаил Николаевич. У него образ настоящего мужчины, как он должен выглядеть и себя вести. Вся Федерация в Самаре знает — он строгий, но справедливый тренер. Если ты получаешь — ты провинился, и ты должен это понимать. Просто так он плохого слова не скажет.

— Был ли момент, когда вы хотели бросить спорт?

— После двух Чемпионатов России, когда я становился пятым. Я старался, тренировался и всё это зря? Спустя время я понял, это был лишь опыт, который привёл меня к золотой медали.

— Как спорт сформировал ваш характер?

— Выходишь на ковёр — обратного пути нет. Дрожать и думать о том, чтобы уйти, нет даже мысли. Ты головой погружаешься в борьбу. Тем самым характер закаляется, ты становишься сосредоточенным, поиск ответов на сложные вопросы становится более лёгким. И конечно же, прибавляется уверенность в себе.

— Чем отличаются "спортивные" люди от тех, кто далёк от спорта?

— В нас больше сосредоточенности. Мы учимся не только тренироваться, но и учиться быть дисциплинированными. Если это сгонка веса, то это ограничения в еде. После школы не идешь гулять, а идешь домой — делать уроки и готовиться к новой тренировке.

— Есть ли у вас предсоревновательные ритуалы или суеверия?

— Когда идут соревнования, я не звоню родителям, не отвечаю на звонки и никому не пишу. Однажды тренер мне сказал, что так я упущу удачу. Обычно начинаю звонить в конце соревнований, когда уже известен результат.

— Как вы справляетесь с неудачами?

— Забываю их.

— Какой вы в жизни: спокойный или такой же жёсткий?

— Спокойный и мирный. Кажется, будто бы из душевного равновесия меня сложно выбить. Думаю, это всё благодаря спорту.

— Что вас больше всего раздражает в соперниках?

— Неуважение. Например, не пожал руку после встречи. Если я подошёл после встречи — отмахнулся. Я никогда так не делал. Всегда подхожу вне зависимости от результата, пытаюсь подбодрить его.

— Какое качество вы считаете главным для победителя?

— Хладнокровие.

— Спорт — это работа, образ жизни или философия?

— На разных этапах всё по-разному. До 16 лет — это хобби. Потом до 18 лет — философия, начинаешь разбираться и в судейском корпусе. После — это работа, если успеваешь дойти до этого этапа. И важное уточнение, это распространяется только на профессиональных спортсменов. Мне кажется, это должной идти именно так.

— Самбо — это более мужской вид спорта или женщинам тоже в нём есть место?

— У самбо нет гендера. У нас много девчонок и парней. Женский пол даже занимаются боевым самбо. Недавно в программу включили. И скажу, что парням они не уступают.

— Бывали ли ситуации, когда вы отказывались от борьбы из моральных или этических принципов?

— Никогда, таких моментов не было.

— Есть ли вообще какие-то моральные принципы на ковре?

— Принципы бывают разные. Если соперник ведет грязную борьбу, не нужно обращать на это внимание. Он хочет подавить твоё психическое состояние. Нужно быть сосредоточенным на борьбе.

— Что мотивирует вас идти дальше, несмотря на все трудности?

— Раньше это завоевание титула, сейчас это работа. Сейчас я тренируюсь больше для себя, понимая, что я хочу двигаться в другом направлении. Мировоззрение меняется, нужно учиться чему-то новому.

— Как, по-вашему, изменилась система подготовки спортсменов в России?

— Когда самбо включили в программу Олимпийского вида спорта и президент начал уделять времени самбистам, спорт начал развиваться в разных городах. Например, "Самбо в школы", партийный проект "Zа Самбо". За время существование последней — мы совместно открыли около 20 новых залов для детей, которые могут заниматься там на бесплатной основе. Урок самбо заменяет физкультуру.

— Какие стереотипы о спортсменах вам хотелось бы разрушить?

— Скорее всего, что мы тоже люди и мы тоже отдыхаем. Многие думают, что мы круглый год тренируемся, но у нас есть семья, друзья, партнёры по отношениям. Им мы тоже хотим уделять внимание.

— Кто для вас является примером как спортсмен и как человек?

— Наш президент. Как человек он справедлив, многие наши спортсмены знают, что он мастер спорта по самбо. Многие хотят идти по этой причине.

— Какое самое важное качество у вашего тренера?

— Справедливость.

— Что вам дал спорт, чего вы не могли бы добиться в обычной жизни?

— Спорт дал мне новые знакомства с разных городов. У меня много друзей по всей России. К этому поступление в ВУЗ на бюджетной основе. Ещё служба в армии в спорт роте и работа.

— Что труднее: завоевать чемпионский титул или удержать его?

— Труднее удержать. Всё на тебя надеются, ждут лучшего результата. Потому что ты смог сделать это раньше. Человеку даже хочется доказать себе, что он достоин, он сильнее.

— Чем вы увлекаетесь помимо спорта?

— Провожу время с девушкой, играю в футбол и просто встречаюсь с друзьями.

— Как вы реагируете на критику в свой адрес?

— Положительно, ведь критика — двигатель процесса.

— Какая ваша самая большая личная победа, не связанная со спортом?

— Нашёл прекрасную девушку, которая поддержит меня в моих будущих победах.

— Есть ли у вас цель сделать самбо более популярным? Как бы вы это сделали?

— Разрабатывал бы новые проекты, пропагандировал спорт не только среди школьников и студентов, но и среди взрослых людей. В эпоху развитого интернета и медиа, я думаю, что это вполне реально.

— Что бы вы сказали себе 10-летнему, если бы могли вернуться назад?

— Ни в коем случае не останавливайся, продолжай. Всё у тебя в жизни будет хорошо.