Каждый второй житель ПФО готов потратить до 50 000 рублей на стройматериалы

Опрос показал, что 21% респондентов покупают стройматериалы несколько раз в год. Обычно это связано с улучшением жилья или строительством. 22% приобретают материалы один-два раза в год — под сезонные или крупные работы. Еще 23% делают это раз в два-три года, при необходимости.

Большинство жителей ПФО (52%) назвали ремонт квартиры самой распространенной причиной покупки строительных материалов. Следом идет обустройство загородного дома или дачи (29%). Гораздо реже материалы приобретаются для теплиц (10%), бань (5%) или других хозяйственных построек (2%).

Среди самых популярных категорий стройматериалов лидируют краски и лаки — их покупают 20% опрошенных. Столько же сантехника: трубы, аксессуары и комплектующие указали 20% респондентов. На третьем месте — дерево, его отметили 14% участников опроса. Также часто покупают отделочные материалы (13%), цемент и гипс (7%), и герметики (6%).

Какие категории стройматериалов вы чаще всего приобретаете?

Категория Доля респондентов, % Краска и лак 20% Сантехника — трубы, аксессуары, компоненты 20% Дерево 14% Отделочные — полимерные, цементные, природные, керамические 13% Вяжущие — цемент, гипс, известь 7% Герметики — мастики, прокладки 6% Тепло и звукоизоляция — полимеры, минеральные волокна, стекло 3% Стеновые — кирпич, газоблоки, пеноблоки, керамзитоблоки, железобетонные блоки 3% Кровельные покрытия — шифер, рубероид, черепица, битум 3% Металл 3% Наполнители — бетон, гравий 2%

Более половины (52%) респондентов готовы потратить на покупку стройматериалов до 50 000 рублей. Ещё 20% планируют от 50 001 до 100 000 рублей, от 100 001 до 300 000 рублей — 7% опрошенных. Крупные вложения — от 300 000 рублей и выше — готовы выделить 6% участников. Средняя сумма на покупку материалов для строительства составила 110 663 рубля.

"Весна — традиционно активный период для строительства и ремонта. Авито представляет собой площадку с огромной аудиторией для DIY. Строительство и ремонт — одна из самых популярных категорий на Авито. Оборот товаров в категории увеличился на 26% по сравнению с прошлым годом, а аудитория категории насчитывает 20 миллионов пользователей ежемесячно. Для профессиональных продавцов у нас создана вся необходимая инфраструктура. При этом доля новых товаров в категории составляет 90%, а покупатели ценят Авито за возможность пообщаться с продавцом напрямую и полагаются на экспертность продавца при ремонте и стройке любой сложности", — комментирует Андрей Колпаков, руководитель направления "Стройка и ремонт" на Авито.

Какую сумму вы готовы потратить на покупку стройматериалов в этом году?

Сумма Доля респондентов, % До 50 000 рублей 52% От 50 001 до 100 000 рублей 20% От 100 001 до 300 000 рублей 7% От 300 001 до 500 000 рублей 3% От 500 001 рублей до 1 000 000 рублей 2% Более 1 000 000 рублей 1%

При выборе стройматериалов покупатели в первую очередь ориентируются на качество и стоимость. Эти параметры важны для 69% и 65% респондентов соответственно. Доставка также имеет значение: 28% отметили ее доступность и удобство при получении товара. Еще 28% обращают внимание на сезонные скидки и акции, а 22% — на удобство поиска нужных позиций.

Какие факторы наиболее важны для вас при выборе стройматериалов?

Фактор Доля респондентов, % Качество 69% Цена 65% Доступность доставки 28% Сезонные акции и скидки 28% Удобство поиска и выбора 22% Отзывы покупателей 20% Бренд и его репутация 12%

Более трети (37%) участников опроса замечают рекламу стройматериалов на сайтах с объявлениями и маркетплейсах. Реклама в соцсетях интересует 18% опрошенных, а на цифровых экранах в магазинах и пунктах выдачи — 13%.