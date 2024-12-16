"Цифровой ликбез - новый сезон": при поддержке Авито запущен новый цикл цифровой грамотности

Как сообщает пресс-служба компании, главные герои роликов - Ряпушка Варя и Налим Максим - научатся покупать товары на цифровых платформах с доставкой и искать подработку. В основу новых серий были взяты идеи сценариев, которые прислали на конкурс Дарья Сысикова и Владимир Элизбарян - школьники из Краснодара и Ростовской области.

Конкурс сценариев был запущен Авито в мае этого года, сразу после выхода первого сезона о совершении безопасных сделок в Интернете. Свои варианты сценариев прислали более 50 школьников из Анапы, Сочи, Тюмени, Новониколаевска Вологодской области, Краснодара, Озерска Челябинская область, Москвы, Бугульмы, Челябинска, Балтийска, Михайловки Ростовская области.

Первый эпизод учит главную героиню Ряпушку Варю искать товары на платформе, общаться с продавцами, безопасно покупать и получать товары с доставкой. Неизменной помощницей Вари вновь стала ее старшая сестра Полина, которая дает ей советы по совершению онлайн-сделок.

Во втором эпизоде Налим Максим, которому исполнилось 14 лет, решает найти в Интернете подработку на время каникул. Полина и здесь приходит на помощь, объясняя, на что стоит обратить внимание при поиске вакансий, какую информацию нельзя сообщать собеседнику и как узнать, надежен ли работодатель.

"Новые серии "Цифрового ликбеза" были созданы при активном участии самих школьников, которые приняли участие в конкурсе на лучший сценарий для будущих эпизодов. С мая по август мы получили от детей 79 сценариев, что помогло нам не только создать полезный контент, но и понять, что именно интересует самих детей, о чем они хотят узнать больше", - прокомментировала Наталья Юматова, директор департамента доверия и безопасности Авито.

"Безопасные покупки товаров на онлайн-платформах с доставкой и поиск подработки в Интернете - темы новой серии нашего проекта "Цифровой ликбез", которую мы запускаем совместно с Авито, компанией-учредителем АНО "Цифровая экономика". В игровой форме на простых примерах пользователи смогут обучиться эффективному и безопасному использованию цифровых инструментов. А еще им расскажут, какие угрозы существуют в интернет-пространстве и как можно им противостоять", - отметил генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко.

В первом сезоне "Цифрового ликбеза" от Авито, который вышел в мае 2024 года, главные герои рассказывают, как выбирать надежных продавцов и самим грамотно размещать объявления в Интернете, а также дают советы по сохранению персональных данных и денег при совершении интернет-сделок.

Проект верифицирован ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания", предназначен для возрастной категории 6+ и рекомендован к просмотру с родителями или педагогами. Вместе с роликами разработаны методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс по разным предметам, во внеурочную деятельность, а также использовать их на родительских собраниях, для наглядного объяснения тех угроз, с которыми может столкнуться ребенок.