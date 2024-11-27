"Высшая передача" Авито Авто: доля новых китайских авто на рынке составляет 68%

В рамках мероприятия ведущие отраслевые эксперты проанализировали тренды авторынка и представили данные по динамике спроса и предложения в сегменте дилерских авто.

Как рассказал Артем Соколов, руководитель команды аналитики коммерческого блока Авито Авто, российский авторынок за последний год демонстрировал уверенную положительную динамику. Особенно заметной была активность в сегменте новых автомобилей китайских производителей и их дилеров, в результате чего доля предложения моделей из Поднебесной стабилизировалась на уровне 68%. Доля российских автомобилей при этом составляет 22%.

Лояльность к китайскому автопрому демонстрирует анализ кросс-интереса покупателей машин. Поисковые запросы тех, кто купил новый китайский авто, ранее включали европейские, японские или корейские марки — именно машины с пробегом рассматривали наряду с "китайцами". Но сегодня альтернативой выбранному новому китайскому автомобилю становятся и другие бренды из Поднебесной. Например, авто марки Geely конкурирует за внимание автовладельцев с новым Haval Jolion, а также с Toyota Camry и Hyundai Santa Fe с пробегом. Вместе с новой моделью бренда JETOUR рассматривают Jaecoo J7, Toyota Camry, Hyundai Solaris и Kia Sportage.

"В сегменте автомобилей с пробегом предложение на площадке Авито Авто увеличилось на 35% по отношению к октябрю предыдущего года. Доля предложений от дилеров в этом сегменте составила 22%. Сохраняющаяся доступность автомобилей с пробегом у дилеров говорит о том, что они становятся более клиентоориентированными", — прокомментировал Артем Соколов.

Среди машин с пробегом доля китайского автопрома составляет 5%. Доля российских автомобилей — 25%. Лидером же являются производители других стран, на чью долю приходится 70% от предложения. Среди них лидерами стали японские автомобили с долей 21% от всего предложения. Также в тройку вошли немецкие (17%) и южнокорейские (15%) авто.

Важным драйвером развития авторынка является его цифровизация: отвечая на сформировавшуюся у клиентов потребность, дилеры осваивают возможности онлайн-платформы. Арина Дзюба, руководитель продукта для частных пользователей, подчеркнула, что интерес к онлайн-поиску автомобилей весьма значителен: более 7 млн покупателей автомобилей каждый день начинают свой путь с главной страницы Авито. При этом опрос Авито Авто показал, что 34% покупателей готовы купить автомобиль у дилера — это на 5% больше, чем год назад. 82% покупателей после покупки у дилера оценили свой опыт положительно.

Антон Воронов, директор по развитию сегмента автодилеров Авито Авто, отметил, что сейчас на платформу приходят более 36,6 миллионов пользователей в месяц, одновременно размещается более 1 миллиона легковых авто и ежедневно заключается 28 тысяч сделок. "Наши показатели свидетельствует в том числе о росте активности среди автопроизводителей и дилеров, стремящихся расширить свое присутствие на рынке. Поэтому наши цели на 2024 год — поддерживать дилеров, предоставляя им бизнес-решения для повышения эффективности работы в цифровом пространстве, а также помогать пользователям быстрее и удобнее решать задачи с покупкой и продажей автомобилей", — прокомментировал Антон.

Звездный состав экспертов на конференции собрала сессия блогеров. Максим Кадаков (главный редактор журнала "За Рулем"), Елена Лисовская ("Лиса рулит"), команда "Привет Тачки" в лице Ильи Фролова и Алексея Жутикова, а также Алексей Бутенко (руководитель Журнала Авито Авто) провели разбор актуальных трендов автомобильного контента. Эксперты поделились ценными инсайтами о том, как создавать востребованный контент, развивать личный бренд и эффективно взаимодействовать с аудиторией в социальных сетях. Особый акцент был сделан на практических инструментах для развития каналов дилерских центров в digital-пространстве и построении долгосрочной коммуникационной стратегии. Участники сессии обсудили, как превратить автомобильный контент в мощный инструмент привлечения клиентов и построения долгосрочных отношений с аудиторией, а также проанализировали оформление и публикации нескольких Telegram-каналов дилеров и дали советы по их улучшению.