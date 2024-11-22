Сквозь языковой барьер: преподаватель английского — как знание иностранного языка обеспечивает билет в лучшую жизнь

— Когда ты поняла, что у тебя есть расположенность к изучению иностранных языков?

— На самом деле никогда не было такого момента, когда мне бы кто-то сказал, что у меня есть предрасположенность к языкам, или когда я бы сама это почувствовала. В начальной школе, наоборот, мне английский не нравился, мне было достаточно скучно на уроках. Может быть, дело было в отсутствии мотивации. Я знала, что у меня достаточно легко получается произносить слова, произносить их красиво, копировать акценты. И в этом у меня был своеобразный конек, возможно, из-за музыкального слуха. Но язык никогда не давался мне легко. В пятом классе, когда меня отправили в очень сложную специализированную школу, оказалось, что пятиклассники обучаются на уровне десятиклассников, и, естественно, знания языка были, нужно были на уровне. Меня отправили к репетитору, он помогал мне осваивать буквально всю базу, которую я не знала до этого. За год мне пришлось освоить программу нескольких лет обучения, а до этого я знала только самые простейшие фразы. Произносить их красиво могла, но знаний у меня практически не было. И в том году, когда я очень сильно подняла и загустила свой язык, я поняла, что это действительно для большинства людей результат очень большой работы. Эта работа всегда оборачивается плюсом, потому что как минимум ты отвечаешь на вопросы параллельно о себе, ты узнаешь себя, ты изучаешь язык, прокачиваешь свои навыки. И одновременно с этим очень мало кому язык дается легко, как по предрасположенности. То же самое я увидела и в университете. Большинство моих однокурсников действительно должны были прилагать усилия. И только несколько могли легко запоминать лексику или хорошо ориентировались в грамматике. И опять же, это было по секциям. У кого-то было хорошо одно, у кого-то другое. Но все прилагали много усилий.

— Почему ты выбрала именно английский язык?

— В каком-то плане английский я не выбирала. Это он выбрал меня. В большинстве школах мы учим всё-таки русский и английский языки, и поэтому и в начальной школе, и в средней школе мне преподавали английский, А в пятом классе мне было жизненно необходимо изучать иностранный язык, чтобы не выглядеть глупенькой на фоне других одноклассников, быстро догнать сверстников. Но потом я сразу перешла в другую школу, где нагрузка снизилась в несколько раз. И уже там я выбирала учить английский дальше. Это был уже действительно мой выбор. Родители отдали меня в гимназию, я прошла очень большой путь вместе со своим репетитором. И именно репетитор помогла мне понять, что английский — не просто школьная необходимость. С правильным человеком, с хорошим учителем тебе становится гораздо проще это осваивать. Когда уже появилась мотивация и английский перестал еще ассоциироваться с большой нагрузкой из-за той школы, я сделала выбор продолжать его учить, потому что в тот момент мне стало действительно интересно.

— Когда ты поняла, что у тебя успешно получается преподавать английский язык?

— Все началось еще в школе. Мысль о том, чтобы монетизировать свои знания в языке у меня появилась далеко не сразу. Сначала я просто помогала своим одноклассникам по дружбе. После школы я объясняла подруге тему, которую мы проходили, и она всё понимала. Где-то меня спрашивали даже подруги моей сестры и тоже каждый раз давали обратную связь о том, что я была бы классным учителем. Я много раз заменяла преподавателей в день учителя, вела уроки у младших классов, делала это весьма успешно.

— Когда у тебя появилась мысль, что ты готова монетизировать свою деятельность? Какие у тебя были ожидания?

— Какое-то время я учила свою двоюродную сестру английскому, и тётя платила мне 100 рублей за занятие. Для восьмиклассницы или девятиклассницы это неплохая денежка, поэтому я была очень даже рада этому. Так потихоньку складывался фундамент из моего опыта, потому как люди дают положительный фидбэк, начинаешь верить в себя. К концу 11 класса я думала, чем я хочу заниматься, и поняла, что хочу попробовать преподавать. И тогда я почувствовала, что уже готова, я заканчиваю школу, почему бы не попробовать себя уже профессионально в преподавании, если тем более столько людей говорили, что: "Лера, ты крутая в этом!". И я решила попробовать устроиться первый раз в школу английского языка, когда мне исполнилось 18 лет. Я преподавала в группе по интересам, приходила туда оффлайн каждую неделю, в понедельник. Это было бесплатно, я просто хотела наработать опыт. Преподавала в группе людей больше 20 лет. Уже через полгода на первом курсе я занялась этим профессионально. Ещё раз попробовала устроиться в онлайн-школу английского Skyeng, всё получилось. Меня взяли, и вот уже года четыре я преподаю индивидуальные групповые занятия, и мне это очень нравится. Ожиданий у меня практически не было, я просто понимала, что в чём-то я хочу быть как моя репетитор, которая мне помогала в пятом классе и действительно меня вдохновила на изучение языка. Я хотела тоже вдохновлять других людей, хотела показать им, что всё может быть легче, чем они думают, и что я им действительно могу в этом помочь.

— Какие формы изучения языка кажутся лично тебе более эффективными? Можешь ли поделиться историей, как выбранные тобой методики смогли помочь твоим ученикам достичь нужного результата?

— Форм обучения очень много, в этом есть и минус, потому что свой формат нужно найти, нужно понять, что ты вообще хочешь. Я преподаю по методике ESL — индивидуальной. На индивидуальных занятиях с моими учениками мы большую часть времени говорим на английском, даже с ребятами, которые приходят с самым начальным базовым уровнем английского языка. У меня была ученица Маша, и у неё была цель за 4 месяца взять эту самую базу, чтобы выжить в Шанхае. Она в первый раз вообще ехала за границу и понимала, что едет на работу, поэтому ей срочно нужна какая-то база, базовые фразы, слова, вообще понимание, что такое английский. И у Маши был один важный момент: она никогда не учила до этого английский, до наших с ней занятий. Пришла она ко мне без знания алфавита, вообще без ничего, поэтому мы с ней начали с самого начала, и уже на наших первых уроках мы с ней потихонечку двигались так, чтобы это было интересно и не слишком сложно. Спустя 4 месяца изучения базового английского, Маша смогла ориентироваться и понимать язык. В этом плане мне методика английский как второй язык мне очень нравится. В школе мы уж все сталкивались с тем, что дают нам задание, прочитай здесь текст, тут аудио послушай, тут вот письмо напиши. Писать могу, читать могу, слушать могу, говорить не могу. Почему? Потому что с преподавателем очень мало взаимодействия. И по итогу есть большой багаж знаний, но ученики вообще не могут говорить. И они не применяют ту лексику, ту грамматику, которую изучили в своей речи. А всё-таки сейчас самой большой распространённой причиной, почему люди вообще идут в язык, является далеко не чтение книг, далеко не слушание подкастов, а это именно общение, общение с носителями. Это поездки, это путешествия, это взаимодействие по работе, чтобы повысить свой уровень, повысить свою квалификацию, нужно уметь общаться на английском языке. И вот этот самый навык говорения, как активный навык, не формируется, когда мы просто читаем. Всегда нужно переводить это в активное умение говорить.

— Возникали ли у тебя трудности, когда ты только начинала заниматься преподавательской деятельностью?

— На самом деле, я даже не знаю, можно ли называть преподавание новой работой, потому что до неё у меня были некоторые подработки, которые так или иначе были связаны с практикой иностранного языка. Несколько месяцев я работала официантом в ресторане во время чемпионата мира по футболу. Это было как раз время, когда я постоянно практиковала английский, потому что я очень много разговаривала с иностранцами, очень много с кем знакомилась, для меня это была такая большая практика английского, после которой мне ещё больше хотелось идти в язык. Стресса от перехода к преподаванию не было. Я была, наоборот, очень рада, что начать преподавать, было такое воодушевление: "А что это будет?". К тому же у меня был хороший пример в лице моего репетитора. Потому что все равно я базировала свой опыт именно на ней или на своих школьных учителях. Мне было очень интересно, каким преподавателем я стану, какие ученики у меня будут. В итоге все проходило постепенно. Естественно, первое время было сложновато, плюс мне давали подростков, детей, а разница у нас была в возрасте небольшая, и где-то они не чувствовали, что я авторитет. Поэтому то время я набралась очень много опыта и из каких-то позитивных и сложных ситуаций, но я этому благодарна.

— Можешь ли поделиться интересной ситуацией, возникшей с твоими учениками?

— На самом деле, да, была казусная ситуация, которая прямо сейчас пришла на ум. Мы занимались с мальчиком, ему лет 11, и у него было задание послушать аудио дорожку и вставить пропущенные фразы, услышать и прописать их. И там было слово "sheet", которое переводится как "простыня". Мальчик ошибся на одну букву, из-за чего получилось другое слово, обозначающее, мягко выразиться, остаточный продукт жизнедеятельности человека. Получилась забавная фраза, где главный герой лежал не на простыне, а… думаю, смысл понятен. Это слово считается ругательством в английском языке. И вот со мной занимается 11-летний мальчик, я не знаю, как ему об этом сказать, что ты специально ошибся, или ты нечаянно ошибся, или откуда ты вообще слова-то такие знаешь. Контекст, в котором он использовал это слово, это отдельная история. Я не знала, что сказать, поэтому мы просто исправили это слово без лишних объяснений. И всё. Мне было так весело, так смешно… Я засмущалась, действительно засмущалась, потому что не знала, что именно делать в такой ситуации, особенно когда ученик маленький. Но зато эту фразу вообще без ошибок, если мы говорим про какие-то плюсы. Это забавно. Забавная история.

— Удалось ли тебе повысить собственный скилл английского во время преподавания?

— Сто процентов. Преподавать я начала на первом курсе университета, была еще такая зелененькая. Мне все было очень интересно, многое в новинку. Я уже чувствовала, что я старше своих учеников, потому что они в основном были школьниками, а я уже была в университете. Я понимала, что мне есть что дать, есть чем поделиться. И одновременно с этим я постоянно росла. В основном говорила, что у меня не четыре пары неделю в английском, как у моих однокурсников, а десять, потому что я постоянно говорила на английском. Были даже моменты, когда мозг не успевал переключиться с английского на русский, когда ко мне после моих уроков подходили родственники, что-то спрашивали на русском, а я отвечала на английском. Они на меня удивлённо смотрели и не понимали, о чём я говорила. У меня просто была постоянная практика английского. Я думала на нем, я говорила на нем. Плюс факт остаётся фактом, когда мы что-то объясняем другому человеку, то очень сильно закрепляем ту тему, которую прошли. Объясняем, пересказываем. Сам этап пересказа очень круто закрепляет тему в обучении. Поэтому теперь для меня вообще не вопрос, как интересно объяснить и грамматику, и разницу между какими-то словами. Ученики задавали мне много интересных вопросов, на некоторые я находила ответы. Естественно, постоянно была практика говорения. Мне это очень помогло. Я очень благодарна этому опыту, что уже прошла это в свои 18 лет, не испугалась сразу и не боялась где-то ошибаться, где-то чего-то не знать и постоянно совершенствовать свои скиллы.

— В чем тебе помогло знание английского? Бывали ли случаи, что знание иностранного языка тебе очень помогло в жизни?

— Английский помог очень сильно и повлиял на практически все сферы в моей жизни, начиная от дружбы, потому что в какое-то время я была не очень социально активным человеком. Когда я начала общаться с иностранцами, то поняла, что на самом-то деле я могу коммуницировать с людьми, мне интересно это делать, что, естественно, очень важно для жизни в целом. То есть это глобальное влияние. Плюс, каждая ситуация связана с профессиональной деятельностью. Когда я устроилась работать официанткой в ресторане, где было очень много иностранцев, меня спросили, почему мы должны вас взять. Решающим пунктом стало наличие разговорного английского. И они меня взяли. С каждым иностранным клиентом работала именно я. Как-то раз к нам даже приехала военная делегация из разных-разных стран, Южная Корея, Китай. Они приехали в гостиницу, питались в ресторане, который был при этой гостинице. И все вопросы с этими, наверное, 50 людьми, решала всё я. Бегала, переводила, помогала решить. И тогда я прокачала свои социальные навыки, а бонусом заработала хорошие деньги. Каждый день английский мне помогает в путешествиях, потому что я узнаю очень много крутых людей. Буквально позавчера я ещё была в Японии, ко мне и моему парню подошли два человека, японцы, и просто предложили нам сняться у них в видео. Они нас накормили разными вкусностями, нам нужно было только сказать свои впечатления о японской еде. И это был такой богатый, такой крутой опыт, который мы бы никак не получили, если бы не умели говорить на английском. С ними мы общались полностью на английском языке. И вот через такие возможности, через каждую такую ситуацию, опять же, когда у тебя в путешествии выключается интернет, Wi-Fi не работает, телефон вообще лагает или отключён, тебе нужно срочно уточнить какой-то вопрос — английский в помощь. Вот, поэтому английский — это неотъемлемая часть моей жизни.

— Как ты думаешь, является ли изучение иностранного языка необходимостью в наши дни?

— Да, английский — это необходимость для тех людей, кто хочет открывать новые возможности в карьере, в путешествиях, в жизни, во взаимоотношениях, для тех, кто хочет встречаться, узнавать классных людей, кто хочет постоянно расти в своей жизни, для тех, кто хочет зарабатывать больше, кто хочет путешествовать и хочет себя узнать лучше. Согласно статистике, как минимум на пару процентов зарплата выше у тех людей в компаниях, у кого есть знание английского языка. Одна из моих учениц владела агентством, ей нужно было общаться с иностранными клиентами, другая работает в компании в Москве, где просто подтвердив свое знание английского языка, она может зарабатывать на 15% больше. Согласитесь, 15% — это не маленькие деньги. И в целом, как показывает статистика, английский дает очень много возможностей, как для ученицы, про которую я рассказывала. Она не знала, что ей предложат поехать работать в Китай, для чего потребовалось изучить английский язык, которым до этого она не интересовалась. Даже находясь в Китае, она много раз присылала мне голосовые сообщения, где рассказывала о своих впечатлениях и новых знакомствах, полученных благодаря знанию языка. Она работает моделью, потому для нее очень важно заводить новые контакты, особенно с нужными для ее карьерного роста людьми. Это директора очень серьезных агентств. И когда она делилась этим опытом, то еще раз подтверждала для себя мысль, английский — это необходимость. Есть другая сторона, и вот она была у моей ученицы Иры, которая влюбилась в мужчину из Нидерландов. Они собираются создать семью. У нее тоже были самые нулевые навыки английского, переписывались они через переводчик. Люди нашли друг друга. Она сказала мне: "Господи, Лера, мне так нужен английский, у меня тут вопрос любви всей моей жизни. Просто друг друга обожаем, души друг в друге не чаем, но он из Нидерландов. Я его, не могу я с ним просто общаться, хочу научиться". И вот такие вот моменты становятся большим звоночком к тому, что да, английский нужен. За границей не всегда работает интернет. За границей не всегда работает телефон. Нужно понимать, что казусных ситуаций может быть очень много. Я много путешествую и часто сталкиваюсь с такими моментами, что нужны знания, нужно умение общаться с людьми, решать вопросы через коммуникацию. И английский — это язык, на котором говорит больше миллиарда людей. И это только по официальным данным. И 100% найдётся в каждой стране человек, который сможет помочь, но помочь, когда вы говорите с ним на английском языке. Поэтому язык — это не столько цель, сколько инструмент, который поможет добиться очень большого количества целей и открыть огромное количество дверей.