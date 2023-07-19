Отзывчивые сотрудники ДПС спасли мужчине жизнь в Самаре

В мае текущего года к лейтенантам полиции Евгению Карпюк и Рамилю Арсланову, несущими службу на южном посту в Кировском районе подбежал взволнованный мужчина с просьбой срочно оказать помощь своему родственнику. Мужчина объяснил, что пострадавший получил серьезную травму во время ремонта автомобиля, истекал кровью и уже терял сознание. После чего полицейские незамедлительно сообщили дежурному о произошедшем и доставили больного в больницу на патрульном автомобиле.

О добром поступке сотрудников ДПС стало известно только недавно, после обращения родственника в адрес служащих.

"Хочу поблагодарить сотрудников за отличную службу, за неоставление граждан в беде, отзывчивость и пожелать им крепкого здоровья. Очень горжусь, что у нас есть такие сотрудники. Спасибо большое за отзывчивость", — высказал свою благодарность родственник пострадавшего.

Благодаря бойкости и профессионализму полицейских, а также оказанию медицинской помощи, мужчина находится в стабильном состоянии и его жизни больше ничего не угрожает.