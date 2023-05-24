Жара и электрические перебои: как обеспечить надежное энергоснабжение

— В такое аномально жаркое лето нас ожидает повышенное потребление энергии на системы охлаждения. К чему могут привести такие нагрузки?

— Это может привести к перегрузке подстанций и временному отключению электроэнергии. Кроме того, из-за нагрузки повышенный ток на сетях может привести к возгоранию, обрыву проводов и скачкам напряжения.

— Можем ли мы обезопасить себя и свое имущество в такой потенциально опасной ситуации?

— Конечно, чтобы защитить строения и жилые помещения от возможных проблем в летнем сезоне, необходимо использовать элементы защиты, такие как заземление и стабилизаторы. В жаркий период мы часто сталкиваемся с грозами и ударами молний в строения. Избежать последствий подобным природных явлений помогают устройства защиты от импульсных помех.

— Эти технические решения потребуют от потребителя больших денежных вложений?

— К сожалению, да. Бюджетным решением и начальным этапом защиты может стать установка реле контроля напряжения, которое выключит нагрузку на технику и предотвратит последствия проблем электросетей. Это особенно важно для домашней бытовой техники чувствительной к перепадам напряжения в сети: телевизоров, холодильных камер и печей. Важно понимать, что подобные меры не только защищают от неприятностей, но и способствуют экономии энергии и повышению эффективности ее потребления. Поэтому мы советуем принимать меры предосторожности заранее, чтобы избежать возможных проблем с работой электросетей.