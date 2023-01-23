Наталья Юдина: "Это настоящее и истинное, когда мы начинаем быть людьми"

- Почему ваша школа называется семейной и что это такое?

- АСЬ-КА стала семейным бизнесом, которым руководят два человека — я и мой супруг, с которым мы живем вместе уже 24 года. Семейной стала наша школа, потому что для нас важны семейные традиции и отношения.

Семья — это то место и пространство, в котором человек может быть настоящим. Если ты будешь все время думать, как ты выглядишь, двигаешься, что ты говоришь и как тебе правильно что-то сделать — ты будешь все время в напряжении. У человека не будет той свободы, которая даст ему возможность выдохнуть, подумать о чем-то, поверить в свои силы, расслабиться, наполниться энергией и копить потенциал. Здесь мы говорим о том, что семья это то место, которое бережно, через любовь и внимание изменяет и направляет тебя к лучшему и при этом дает возможность оставаться собой. Семья наполняет силами, дает окрепнуть, тут ты понимаешь, что не один и с тобой рядом все родные, которые примут тебя любым. Именно такой семьей и является наша школа. Мы живем в мире, где правят законы, и конечно, юридически все наши ребята учатся на семейной форме обучения, это тоже оставило след в названии.

- Чем ваша школа отличается от других?

- Во-первых, это количество учеников в одном классе. Если в обычных школах их примерно 30, то у нас до 10 человек. Это позволяет учителю качественно работать с каждым учеником, по его индивидуальному плану развития, направлять и расширят его возможности, и конечно, давать более углубленный уровень обучения, если ребенку это необходимо.

Во-вторых, в школах государственных и многих частных — дети учатся класс в класс, в одном кабинете находятся дети одного возраста и одного уровня развития. У нас ребята совмещаются. Первый класс учится со вторым, третий с четвертым, пятый с шестым, девятый — отдельно, так как у них первые экзамены и им требуется более качественная подготовка предметная и психологическая, а десятый с одиннадцатым вновь вместе.

В-третьих, первый год у детей опережающий, второй закрепляющий. Опять же, так как мы семейная школа — для нас важны традиции семьи. Прививать уважение ко взрослым, к корням, к ценностям в знаниях, которые передаются из поколения в поколение. Условно говоря, многие сейчас знают, что в русских народных сказках запечатана вселенская мудрость и каждая сказка несет в себе один из элементов этой мудрости. Люди понимают, что невозможно все сакральные знания получить на улице или в общественных организациях. В семье, если взаимосвязи между ее членами выстроены глубоко, через уважение и любовь к друг другу, то внутри всегда кто-то из старших передает эти знания младшим. Но не у всех так происходит в семье, и мы стараемся всем детям расшифровывать и показывать эти знания в нашей школьной семье. Теплая и домашняя обстановка дает возможности для качественной передачи такой информации. Особенно тем детям, которые растут, например, без папы — мы показываем на примере своей семьи — правильный образец того, как мужчина должен ухаживать за женщиной, что он защитник всего семейства и должен оберегать свою женщину. Этот момент очень ценен и в такие моменты мальчикам легче дать понимание, как нужно ухаживать за девочками. Дети ведь учатся не на наших словах, а на делах.

Один из важных моментов, это также что с утра при входе в школу дети сдают свои телефоны администратору, а вечером забирают. Когда они не отвлекаются на гаджеты, они направлены друг на друга и начинают учиться общаться, играть, придумывать совместные вещи и в полной мере социализируются.

Например, дети в начальной школе, выходя из кабинета, видят на стене буквицу на 54 символа. Дети интересуются таким странным для них названием букв, а смысл и понимание о значимости этих буквиц передается нашими преподавателями.

Также в этом году у нас пришли первоклассники, которые по началу проявляли очень много активностей и агрессии. За эти полгода они уже выровнялись, ушли от драк, потому что только в семье можно привить внимательное и заботливое отношение друг к другу.

Когда они все это видят и могут подойти к любому учителю и обняться, они получают энергию, за которой пришли. Это настоящее и истинное, когда мы начинаем быть людьми.

- Вы говорите, что ваши классы совмещены, есть ли формат наставничества от старших деток?

- Возьмем в пример первый класс со вторым. Пока младшие ребята учатся писать буквы — старшие проходят безударные гласные. Пока первоклассники пишут, они соответственно слышат, как проверочные слова подбирают второклассники. Когда на следующий урок учитель спрашивает деток постарше — они могут задуматься, а младшие им подсказывают. Они не могут написать, но правильно говорят устно и безумно этому радуются. Соответственно переходя в следующий класс, детки уже подготовлены информационно и не боятся его, а ждут, так как хотят показать в следующем году, какие они молодцы. В декабре с первоклассниками мы заканчиваем писать буквы, а с января уже диктанты пишем вместе со второклассниками.

У первоклашек есть пунктик по красивому и аккуратному написанию букв, а ребята старше могу отпустить эту ситуацию и почерк у них не такой ровный. Здесь учителю даже не нужно указывать на проблему, потому что с ребенком со второго класса сидит первоклассник, который младше, но выводит буквы. Соответственно ребенок сам себя мотивирует, чтобы писать красиво.

Во второй половине дня все дети находятся вместе. Это может быть творчество, рисование, театр и тут четвероклассники в полной мере помогают младшим — перенести стулья, материалы и приготовить все к уроку, такие организационные моменты присутствуют, и они помогают не только детям, но и учителям.

- Вы сказали, что в классе до 10 человек и благодаря этому учитель может найти время для каждого. Есть ли какие-то еще моменты, из-за которых педагог находит подход к детям?

- Все учителя владеют системно-векторной психологией. Это то направление, которое дает ответы на вопросы здесь и сейчас. С помощью этого направления можно найти ответы на те проблемные ситуации, которые происходят с ребенком в отношениях с одноклассниками или со взрослыми. Учителя понимают, на фоне чего может возникнуть конфликт, а самое главное какую профилактику нужно провести, для того чтобы такое не повторилось. Знание системно-векторной психологии лежат на 70% в области подсознания, то что человек сам в моменте не осознает, но понимает то, что руководит его действиями. Эта методика дает понять, насколько быстро ребенок будет усваивать информацию и насколько быстро он будет ее выгружать. Учитель, уже сразу знает про ведущие вектора, которые есть у каждого человека. Эти знания дают понимание, кто из ребят к какому мышлению предрасположен и кто нуждается в более углубленной работе. Мы направляем детей, используя их каналы восприятия, которые даны им от природы. Тогда информацию мы сразу переводим на язык, который понятен ребенку от рождения. Если мы с ним разговариваем на его "родном" языке, то уровень понимания того, что мы хотим ему передать — всегда выше. Самое ценное для меня и учителей то, что мы можем понимать, какие психологические условия могут влиять на улучшение здоровья. Поэтому у нас дети меньше болеют, они укрепляют здоровье и у них во многом улучшается ситуация по каким-либо хроническим ситуациям, с которыми они к нам пришли. Это нас очень радует и добавляет уверенности, что мы на правильном пути.

- Сколько сейчас в школе обучается ребят, и много ли из этих детей имеют особенности?

- У нас каждый ребенок является особенным, но если мы говорим именно о детях, которых называют с ограниченными возможностями здоровья, у нас сразу выходит шаблон детей, которые ограничены в интеллектуальном плане — но это не так. У нас есть спецкласс для детей, которые являются по стандартам специалистов, детьми с ОВЗ. На данный момент у нас есть уже очень твердая база авторских методик, которые позволяют этих детей вытягивать в норму или очень близко к ней. Потом они переходят в наши обычные классы. Я работаю учителем начальных классов уже 25 лет. В этом году, когда я работала с детьми, я увидела, что они пишут строчку с одной буквой — долго, слог с этой буквой — еще дольше, а когда приступают к слову, то пишут его в разы быстрее. Я поняла, что им нужен смысл, без него они не могут. Что такое слог? Это несколько букв, которые не имеют смысла, в современном мире. Тогда я переписала прописи и переписала прописи, чтобы дети писать одну строчку с этой буквы, а дальше сразу слова. И они очень быстро стали набирать обороты. Обычные дети могут писать все подряд, а этим нужен смысл. И тут у меня возник вопрос к себе — "Я или они с ограниченными возможностями?" Если я как взрослый человек, себя к осознанности еще веду, то у них уже сразу настройка на смыслы. Например, сейчас первоклассники спецкласса знают таблицу умножения и деления, точно также как и учащиеся обычного класса. Я для них перепечатала таблицу умножения, через метафорические карты.

Нам внутри школы не важно какие диагнозы поставили специалисты. У нас в школе 85 детей, а особенных не более 10%, но это обусловлено тем, чтобы они сами развивались и их критическая масса была приемлема для обычных детей. Чтобы, это стало взаимодействием на уровне взаимонаполнением и без ущерба для двух сторон. Такие особенные ученики, которые приходят в обычный класс, начинают тянуться к ребятам, а обычные детки учатся доброте, вниманию, заботливому отношению к таким людям — этот момент нельзя вычеркивать.

- Вы говорили, что создавали различные материалы самостоятельно, а по каким учебникам занимаются ученики?

- В начальной школе мы придерживаемся "Школа XXI века" — это не обычная базовая программа, а выжимки из развивающих и она соответственно более углубленная. По этой программе, уже 7 лет назад, я переписала учебники по русскому и английскому языку, и математике. Сейчас мы учимся по ним и докупаем печатные рабочие тетради, но не все. В старшей школе по всем предметам созданы наши личные внутренние учебники, которые включают в себя ментальные карты, опорные схемы и конспекты. Некоторые учебники у нас сразу с 5 по 11 класс. Например, когда дети из 5 класса учат правила, они понимают, что это пригодится им на ЕГЭ и они относятся уже более внимательно. Также, когда дети приходят к нам сразу в 9 класс, им нужны материалы из нескольких разных классов — здесь они могут получить все в одном учебнике. Их мы разрабатываем и печатаем на базе школы и покупаем только тренировочные материалы — задачники, рабочие тетради и т. д.

- На сколько я знаю, у вас кроме школы есть мини-садик. Он тоже отличается своими методиками?

- Проект мини-сад у нас запустился не так давно и мы уже получаем первые результаты. Долго я уходила от этого и считала, что малыши это совсем не моё. До тех пор, пока не родила свою вторую дочку, которой сейчас будет 2 года 10 месяцев. Сейчас она находится с няней и мы стали понимать, что в детский садик ее мы не хотим отдавать, так как нам важно то, что передает няня, но управляемое общение со сверстниками — необходимо. Теперь в школе благодаря ей, три раза в неделю проходят занятия для деток от 3 до 5 лет. Которые включают комплекс по рисованию, счету, развитию речи, пространственных представлений и ритмике.

Во-первых, дети приходят всё-таки не в садик, а в школу и это для них гордость. Приходят все с рюкзаками, в которых лежат рабочие материалы. Происходит правильный настрой к школе без фанатизма, а исключительно через желание деток. Во-вторых, дети начинают заботиться, делиться друг с другом. Через любовь, через внимание у них происходит адаптирование к общению с другими людьми. Чтобы, выпустить готового к школе ребенка психологически, физически и интеллектуально нужно точно отвечать за результат, поэтому мы набираем группу до 5 человек, но только тех, кто в дальнейшем идет к нам в школу.

- Вы проводите множество тренингов и развивающих программ как для детей, так и для взрослых. Какие из них вы бы выделили?

- В этом году я уже 4 год подряд провожу тренинг — "Супер мозг", для старшеклассников. В сентябре три недели подряд, по 4 урока в день, у нас старшеклассники запускали свой мозг. Я даю им упражнения на развитие памяти, внимания, развитие мышления, самооценки, уверенности, скорости принятия решений и т. д. Если мы заливаем самый лучший бензин в машину, которая заржавела, она в любом случае не поедет. Учителя могут быть с уникальными методиками, но если у ребенка не запущен мозг — он не будет усваивать материал в том качестве, которое передает учитель, поэтому мы начинаем с запуска. До этого года он проводился только для наших учеников, но сейчас он готовится выйти для всех, в формате трех дней. На него можно будет прийти родителям с ребенком, и они увидят результаты по улучшению запоминания, развитию креативного мышления и логических способностей. Сейчас это актуально, как в постковидный сезон, особенно у взрослых. Его бы я конечно рекомендовала и взрослым и детям.

Другой тренинг, это — "Системно-векторная психология. Практическое применение." За три дня мы проживаем каждый вектор из восьми существующих. Эту информацию мы сразу стараемся распределить в теле, чтобы она не осталась у нас только в голове, и мы могли сразу ориентироваться. Как многие ходят по тренингам и ничего не заземляют, а мы сразу переносим в тело, чтобы сразу узнавать ее в людях и чувствовать в себе. Многие после меняют свою жизнь профессиональную или семейную. Лучше понимают своего партнера или осознанно идут и делают какие-то шаги для улучшения отношений с детьми. Эта система дает возможности поговорить или посмотреть на ребенка или взрослого минут 15, и дальше можно рассказывать об этом человеке 2 часа. Зная свои слабые или сильные стороны, ты дальше можешь грамотно выстраивать свой путь.