В Самарской области подвели итоги сбора урожая 2022 года

В 2022 году сельскохозяйственным производством в отрасли растениеводства в Сергиевском районе занимаются 17 предприятий и 33 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Сельскохозяйственные угодья Сергиевского района занимают 210,2 тыс. га, в том числе 130,4 тыс. га — пашня. По оперативным данным МКУ "Управление сельского хозяйства" муниципального района Сергиевский, всего в обработке в 2022 году находится 128,0 тыс. га или 98,0% от общей площади пашни, не обрабатывается 2,4 тыс. га пашни. Площадь паров составила 29,2 тыс. га (в 2021 г.- 28,3 тыс. га).

Валовой сбор зерновых культур составил 89,9 тыс. тонн зерна (53,7% к уровню 2022 года), средняя урожайность — 18,6 ц/га (55,2% к уровню 2021 года). Валовой сбор семян подсолнечника составил 63,1 тыс. тонн (140,5% к уровню 2021 года) при урожайности 17,1 ц/га (в 2021 г. — 13,9 ц/га). Площадь плодово-ягодных насаждений (яблоня) составляет 592,6 га (на 3,7% меньше уровня 2021 г.), в т. ч. в плодоносящем возрасте 512,2 га (на 19,0% больше уровня 2021 г.), в том числе площадь ягодников 80,4 га (на 2% меньше уровня 2021 г.), в плодоносящем возрасте — 63,6 га. (на 2% меньше уровня 2021 г.), — рассказывает об итогах урожая заместитель отдела торговли и экономического развития.

В 2021 г. введено в оборот 3,560 тыс. га пашни, в т. ч.: ООО "ТСК-Агро" — 0,525 тыс. га, ООО "Успешное развитие" — 1,348 тыс. га, ООО "Колос" — 0,065 тыс. га, ООО Компания "БИО-ТОН" — 0,205 тыс. га, ООО Агрокомплекс "Конезавод "Самарский" — 0,568 тыс. га, ООО СП "КАПК-Инвест" — 0,250 тыс. га, фермеры — 0,599 тыс. га.

"Под урожай 2022 года высеяно семян яровых культур 9063 тонны, из них семян элиты было высеяно 2412 тонн или 26,6% от общего количества семян. Под урожай 2023 года высеяно 3327 тонн семян озимой пшеницы на площади 18,080 тыс. га, в том числе элитных 1265 тонн или 38,0% от общего количества", — поделилась Ольга Вениаминовна.

Все сельхозпроизводители района в текущем году провели своевременные уходы за посевами сельскохозяйственных культур: обработку посевов гербицидами, прополку междурядий подсолнечника и кукурузы на зерно.

Всего по району заготовлено 18,8 тыс. тонн сена, в том числе: сельхозпредприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами — 10,5 тыс. тонн, личными подсобными хозяйствами — 8,3 тыс. тонн.