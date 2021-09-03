"Ростелеком" помог собрать в школу детей из приюта "Солнечный лучик"

Директор ГКУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Солнечный лучик" Елена Чудновец:

"В наш приют попадают ребята, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации и оставшиеся без попечения родителей. Со всеми детьми мы стараемся поделиться теплом своего сердца и сделать всё, чтобы они чувствовали себя как дома. И в доме этом всегда должно быть светло, тепло и комфортно. Но не всегда хватает средств. Спасибо "Ростелекому", который помогает сделать жизнь наших подопечных уютнее и лучше".

Благотворительные акции для подшефных детских учреждений Самарской области "Ростелеком" проводит несколько раз в год. Активное участие в них принимают сотрудники компании. На собранные средства по мере необходимости для детей приобретаются вещи, учебные принадлежности, средства личной гигиены. В рамках новогодней благотворительной программы компания исполняет детские мечты, которыми ребята делятся в письмах Деду Морозу.

Пресс-секретарь Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Наталия Волжанская:

"Мы традиционно участвуем в благотворительных мероприятиях просто потому, что невозможно пройти мимо. Подрастающее поколение будет жить в том самом цифровом мире, который мы для них сегодня строим. Очень хочется, чтобы тяга к знаниям стала для них главной мотивационной силой, которая поможет им, когда они станут взрослыми".