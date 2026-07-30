В Красноармейском районе осудили фермеров за привлечение нелегальных мигрантов к работе в КФХ

30.07.2026 09:23 Читали 2

В Красноармейском районе суд вынес приговор по делу об организации незаконной миграции. На скамье подсудимых оказались два фермера, которых признали виновными в том, что они по предварительному сговору обеспечили незаконное пребывание в России двух иностранных граждан, сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.

Как установил суд, фигуранты предоставили иностранцам помещение со спальными местами, мебелью и кухонными принадлежностями. Взамен иностранцы должны были трудиться в местном крестьянско‑фермерском хозяйстве. При этом у приезжих не было ни разрешений на работу, ни патентов.

Подсудимые дали мигрантам крышу над головой, регулярно снабжали их продуктами, водой, одеждой, а также выдавали инвентарь для работы в КФХ ИП "И. Р. Х". Из‑за действий подсудимых госорганы не могли контролировать, как иностранцы соблюдают правила миграционного учета и где передвигаются по стране.

Правонарушители полностью признали вину. Суд назначил им наказание — 6 лет лишения свободы и штраф 100 тыс. руб. одному, второму— 5 лет и штраф 50 тыс. рублей. Однако, "на основании ст. 73 УК РФ основное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком на 5 лет каждому, с возложением определенных обязанностей", - говорится в материалах суда.

Суд постановил конфисковать в доход государства вагончик, который использовали при совершении преступления. Приговор пока не вступил в законную силу.